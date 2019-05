Lufthansa e Fs si sfilano: «Non siamo interessati ad Alitalia»

«Non abbiamo intenzione di acquistare Alitalia». Così il direttore finanziario di Lufthansa, Ulrik Svensson, risponde ad una domanda sulla posizione del colosso tedesco nei confronti del gruppo italiano durante la conference call a seguito dei conti del gruppo. Argomento «non di interesse» anche per il gruppo Ferrovie dello stato che conferma di non aver avuto contatti. Anche l’ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, spiega che «non esiste un piano B» per Alitalia portato avanti dall’istituto di credito.



Lufthansa e Fs per ora si sfilano

La compagnia aerea tedesca è tornata all’utile operativo nel primo trimestre dell’anno, con un Ebit di 25 milioni di euro rispetto alla perdita di 53 milioni dello stesso periodo del 2016. È la prima volta dal 2008 che Lufthansa chiude «in nero» un periodo (gennaio-marzo) tipicamente difficile. Il fatturato è salito dell’11% a 7,69 miliardi di euro, a testimonianza dell'andamento in crescita dei prezzi dei biglietti aerei dopo un periodo di flessione. Anche la compagnia norvegese Norwegian Air Shuttle ha dichiarato oggi di non essere interessata a rilevare attività di Alitalia. D’altra parte, l’amministratore delegato di Malaysia Airlines ha detto ieri all’agenzia Reuters che potrebbe essere interessato a prendere aerei in leasing da Alitalia in caso di «spezzatino» della compagnia. Arriva anche la smentita di un interesse da parte di Fs: «In questo momento l'argomento non è di interesse e la società non è stata contattata da nessuno».

Messina (Intesa): «Non abbiamo un piano B»

«Non esiste un piano B portato avanti da Intesa Sanpaolo» su Alitalia, ha sottolineato l’ad dell’istituto, Carlo Messina, a margine del’'assemblea degli azionisti della banca rispondendo alle indiscrezioni di stampa che indicano come Intesa Sanpaolo stia lavorando a una soluzione per la compagnia aerea. «Non compete a noi farlo - ha aggiunto a proposito di un piano alternativo - Noi siamo una banca, un’azienda che si occupa di credito, non di aerei». «Qualunque soluzione possa garantire la continuità aziendale di Alitalia e quindi possa salvaguardare i posti di lavoro sarebbe da percorrere, sui giornali ho letto di Lufthansa ma anche di Ferrovie dello Stato che può essere un nuovo modello di integrazione tra trasporto aereo e di terra», ha chiarito ancora Messina. Che sottolinea come «tutto quello che può consentire di salvaguardare la situazione sociale ci vede assolutamente non contrari».

Padoan: governo indisponibile ad aumento capitale

Il governo «non è disponibile a partecipare direttamente o indirettamente ad un aumento di capitale della società» ha detto il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, rispondendo al question time alla Camera sul possibile coinvolgimento di Cdp in Alitalia. Il ministro ha poi precisato che l’eventuale intervento finanziario dello Stato sarebbe finalizzato esclusivamente ad evitare lo stop dei voli. E ha confermato la massima tempestività del governo sulla nomina di uno o più commissari non appena il cda di Alitalia avvierà la procedura di amministrazione controllata della compagnia.

Boccia (Confindustria): vicenda specchio del Paese

La vicenda di Alitalia è «lo specchio del Paese», avverte Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. Che spiega: «Viviamo una fase di emergenza e c’è sempre qualcuno che pensa che paghi un altro. Invece bisogna scambiare impegno e sacrifici per costruire il futuro. Speriamo che la vicenda si chiuda al meglio, anche se la strada è veramente difficile». Per Susanna Camusso, leader della Cgil, che boccia l’idea della nazionalizzazione andrebbe coinvolta la Cassa depositi e prestiti «che potrebbe indirizzare Alitalia verso una acquisizione da parte di una compagnia europea che ne salvaguardi il futuro».

Alitalia verso l’assemblea

Al via da oggi intanto una serie di passaggi in vista dell'assemblea dei soci Alitalia chiamata a deliberare l'avvio della procedura per il commissariamento. La procedura, infatti, secondo quanto si apprende, prevede una serie di passaggi formali e informali, che possono essere fatti anche al telefono e che potrebbero partire nelle prossime ore, ma che durano qualche giorno. L'assemblea rilevante ai fini della deliberazione della procedura di amministrazione straordinaria resta al momento in programma il 2 maggio.

Alitalia: nessun impatto su voli e servizi

La compagnia precisa in una nota che «non vi è stato e non vi sarà alcun impatto dell'attuale situazione sull'operatività e sulla programmazione dei voli operati dalla compagnia». Alitalia ribadisce che «i voli e i servizi si svolgeranno come previsto e senza alcuna modifica. I biglietti già acquistati sono quindi pienamente utilizzabili e sul sito web e tutti i canali di vendita della Compagnia sono disponibili e prenotabili tutti i voli futuri». I frequent flyer Alitalia, prosegue la nota, «possono continuare ad accumulare e spendere, come di consueto, le miglia per i voli e i servizi della compagnia».

