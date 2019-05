Ogni giorno in Italia mille diagnosi cancro ma aumenta la sopravvivenza

Ogni giorno mille italiani ricevono una diagnosi di tumore, ma le speranze di guarigione crescono così come i tempi di sopravvivenza. Sono i «Numeri del cancro», presentati oggi al Senato dagli oncologi Aiom su dati dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori, e riassunti in un ampio servizio da sanità24.com. L’anno scorso in Italia sono stati diagnosticati 365.800 nuovi casi di tumore, di cui 189.600 (54%) negli uomini e 176.200 (46%) nelle donne. Ma l’appello dei medici quest’anno è per una maggiore politica di prevenzione. Perché Il 40% dei tumori è potenzialmente prevenibile. «Per ogni euro investito in prevenzione, si genera un risparmio nelle cure mediche pari a 2,9 euro» spiega Carmine Pinto, presidente nazionale Aiom.



Sopravvivenza in aumento

Per tutti i tumori (esclusi quelli della pelle) il 55% degli uomini e il 63% delle donne non moriranno a causa del cancro nei cinque anni successivi alla diagnosi. La sopravvivenza è migliorata nel corso degli anni e migliora, man mano che ci si allontana dal momento della diagnosi.

Sono oltre 3,1 milioni (1,4 milioni di uomini e 1,7 milioni di donne) gli italiani che convivono con una diagnosi di tumore. Poco più di mezzo milione hanno avuto una diagnosi da meno di 2 anni; oltre 600mila tra 2 e 5 anni e quasi 2 milioni (quasi 2/3 del totale) da più di 5 anni. Il big killer resta il tumore del polmone (19% dei decessi e prima causa di morte per gli uomini), seguito da quello al colon-retto (18.756), mammella (12.072), pancreas (11.201), stomaco (9.595) e prostata (7.203).

Ma ci sono grandi passi avanti, per le due neoplasie più frequenti, il tumore della prostata negli uomini e quello della mammella nelle donne, la sopravvivenza a 5 anni si avvicina al 90%, con percentuali ancora più elevate per i tumori diagnosticati in stadio precoce. La stima di Aiom-Airtum è che un cittadino su venti dell’intera popolazione italiana sia sopravvissuto a una diagnosi di tumore. E i valori sulla sopravvivenza sono allineati con la media europea e per molte sedi tumorali i dati italiani sono ancora migliori.





Reti oncologiche regionali al palo

Ma l’Aiom chiede che si completi la realizzazione delle reti oncologiche in tutto il Paese. «Le reti oggi sono completamente attive solo in Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento. Eppure rappresentano il modello per garantire in tutto il Paese l’accesso a diagnosi e cure appropriate, per razionalizzare risorse» è l’appello di Pinto. Perché la migrazione sanitaria per i tumori riguarda quasi un milione di italiani che sono costretti a cambiare Regione per curarsi. «Per questo, servono un programma e una regia unitaria, elemento cardine del Patto contro il cancro fra clinici e Istituzioni». Il cancro rappresenta la patologia cronica su cui le campagne di prevenzione mostrano i maggiori benefici ma, avverte Pinto, «serve più impegno».

