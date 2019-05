Cdm: sì a norme su mercati finanziari e collegio arbitrale 4 banche in liquidazione

Non c’è solo il via libera definitivo alla legge di delegazione Ue 2016 e alla legge europea 2017 - i due veicoli normativi con cui l'Italia si adegua alle regole Ue - nel menù del Consiglio dei ministri odierno. Il Cdm ha anche approvato, in via preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue relativa ai mercati degli strumenti finanziari. In pista anche l’atteso Dpcm sul funzionamento del collegio arbitrale per gli indennizzi agli ivestitori delle 4 banche poste in liquidazione (Banca delle Marche; Banca dell’Etruria e del Lazio; Cassa di Risparmio di Ferrara; Cassa di Risparmio di Chieti).

Banche in dissesto, approvate le norme sulla disciplina del collegio arbitrale

In questo caso, si tratta di una approvazione definitiva: il collegio arbitrale oggetto del decreto attuativo dovrà decidere in merito all'erogazione delle prestazioni in favore degli investitori che al 23 novembre 2015 detenevano strumenti finanziari subordinati nelle quattro banche in dissesto. Tali prestazioni saranno a carico del fondo di solidarietà istituito dalla Legge di stabilità 2016 e alimentato dal fondo interbancario a tutela dei depositi bancari. La nota di palazzo Chigi spiega che il decreto «è stato integrato estendendo la definizione di investitore, che consente il ricorso alla procedura arbitrale, al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, in possesso degli strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi».

Ok a decreto legislativo sui mercati degli strumenti finanziari

Ok dunque, in esame preliminare, al decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2014/65 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (in gergo tecnico Mifid II) e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 600/2014 sulla stessa materia (cosiddetto Mifir). La direttiva e il regolamento «modificano la precedente disciplina - si legge nel comunicatiincludendo settori in precedenza non regolamentati e impostando un sistema più completo di vigilanza e di applicazione delle regole, con lo scopo di normare un mercato sempre più vario e complesso, caratterizzato dall'incremento delle tipologie di strumenti finanziari e dalla diffusione dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici».

Via libera alla concessione Rai per 10 anni di Servizio pubblico

Le novità normative riguardano anche il fronte Rai. Il Cdm ha deliberato infatti la concessione decennale in esclusiva all’azienda radiotelevisiva di Stato, a decorrere dal 30 aprile 2017, dell'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale, approvando contestualmente l'annesso schema di convenzione, in cui sono risciplinate le condizioni e le modalità di esercizio, che sarà successivamente stipulata tra il ministero dello Sviluppo economico e la società concessionaria. Nel comunicato stampa seguito alla riunione del Governo si specifica che «il testo del decreto è stato modificato e integrato al fine di tener conto del parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale si è espressa favorevolmente nella seduta dell'11 aprile 2017».

