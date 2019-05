Insolvenze di famiglie e imprese quasi a livelli precrisi. Banche ancora esposte a rischi

Migliora la capacità di famiglie e imprese di ripagare i debiti, con effetti positivi sui bilanci bancari. Lo sottolinea la Banca d’Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria secondo cui le insolvenze di famiglie e imprese tornano ad avvicinarsi ai livelli pre-crisi. In particolare il tasso di deterioramento dei prestiti alle famiglie ha raggiunto il livello minimo dell’ultimo decennio. Complessivamente l’incidenza dei prestiti deteriorati sui finanziamenti in essere è diminuita al 10,3 per cento.

Banche restano esposte a rischi rilevanti

Via Nazionale sottolinea nel rapporto come il sistema bancario italiano mostri «segnali di miglioramento», ma rimanga «esposto a rischi rilevanti». Ed evidenzia come «un indebolimento della ripresa economica potrebbe peggiorare la qualità degli attivi e la redditività». Inoltre «l’elevata incertezza in Italia e in Europa» potrebbe «rendere più difficile e oneroso l’accesso ai mercati dei capitali» mentre sono in via di definizione i salvataggi pubblici degli istituti in crisi. I conti economici delle banche nel 2016, ricorda la Banca d’Italia, si sono chiusi con forti perdite per alcuni intermediari, «dovute alla scelta di accrescere le rettifiche di valore sui crediti deteriorati». Il rapporto nota comunque come le prospettive siano in miglioramento e sottolinea che gli analisti abbiano rivisto al rialzo le aspettative sugli utili e da novembre i corsi delle azioni delle banche italiane sono aumentati di circa il 20 per cento, come per gli altri intermediari europei.

Crescita credito resta debole, bassa domanda

La crescita del credito, ad ogni modo, «continua a essere debole». La domanda di nuovi finanziamenti da parte delle imprese «è molto bassa» e le politiche di offerta delle banche «rimangono improntate alla cautela». I prestiti «aumentano solo per le famiglie, complessivamente poco indebitate, e per le imprese con elevato merito di credito». Per quanto riguarda la aziende, il livello ancora contenuto degli investimenti e la crescita dei profitti frenano la domanda di finanziamenti esterni e alimentano l’accumulazione di attività liquide che, in rapporto a quelle totali, hanno raggiunto il livello più elevato da oltre vent’anni». Le imprese in condizioni economiche equilibrate continuano ad accedere al credito bancario e obbligazionario a condizioni in genere favorevoli. Prosegue invece la riduzione dei prestiti alle microimprese e alle aziende finanziariamente più fragili.

Riduzione prestiti non legato a Npl ma a crisi

Bankitalia a tal proposito precisa che non sono stati gli alti livelli di Npl (“Non performing loans”) a causare il calo del credito erogato dalle banche registrato in Italia negli ultimi anni, quanto piuttosto la crisi che ha frenato gli investimenti e, non da ultimo, la revisione straordinaria (Aqr) disposta dalla Bce sui portafogli delle banche. Attraverso un’analisi econometrica nel periodo 2008-2015 «la correlazione tra rapporto Npl/crediti e crescita del credito osservata negli scorsi anni - spiegano gli esperti di Via Nazionale - è presumibilmente da attribuire alla debolezza del quadro macroeconomico che, oltre a determinare il peggioramento della qualità degli attivi bancari, ha causato un deterioramento delle opportunità di investimento per le imprese, riducendone la domanda di prestiti».



