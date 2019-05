Primarie, a Crotone parte il primo ricorso. A Milano si vota anche in gelateria

I milanesi saranno i più fortunati: potranno votare persino in gelateria. I crotonesi avranno invece il primato del primo ricorso sulle primarie 2017. Paese che vai, primarie che trovi. Anche il voto per l’elezione del segretario Pd nel Belpaese si colora di mille curiosità.

Il primo ricorso

A urne ancora chiuse, a Crotone già parte la prima contestazione. I componenti della Commissione provinciale per il congresso che fanno capo alle aree politiche di Orlando, Damiano e Cuperlo hanno presentato un ricorso al Pd nazionale e regionale contro la decisione della Commissione che ha stabilito che per partecipare alle primarie di domani non sarà necessario esibire la tessera elettorale. La paura? I ricorrenti temono che i seggi possano spalancare le porte a soggetti condannati ed interdetti in una realtà come quella crotonese nella quale le infiltrazioni mafiose non mancano.

A Milano i gazebo in libreria

Nel capoluogo lombardo invece il Pd ha dispiegato davvero ilmassimo delle sue forze. Per favorire in ogni modo la partecipazione si è deciso di aumentare le sedi di voto di ben 50 seggi. Per questo si è dato fondo a qualunque locale abbia dato la sua disponibilità: nella lista dei seggi ci sono trattorie, librerie, bar, pub gelaterie e persino un centro frisbee. In tutto i seggi cittadini sono 141 compresi ovviamente i gazebo e le sedi di partito. Tra le sedi inusuali anche uno studio di design e uno studio di pittura. Considerando non solo Milano città ma anche l’area metropolitana, i seggi in tutto sono 362 dove saranno al lavoro circa 2mila volontari. Altra novità: in ogni seggio ci sarà anche un punto tesseramento per chi vuole iscriversi al partito e un punto di raccolta «per chi vuole regalare un’idea».

