Primarie Pd, oltre 50mila militanti nei 10mila gazebo sparsi in tutta Italia

Un dispiegamento di forze che potrà contare su oltre 50mila militanti distribuiti in 10mila “gazebo”. Sono i numeri dell’organizzazione che in queste ore sta allestendo i seggi per le elezioni primarie del Pd di domenica prossima.

Al Nazareno, la sede nazionale del Pd, spiegano che in ogni seggio (sia gazebo, circolo Pd o sezione) saranno presenti almeno tre militanti che gestiranno le operazioni di voto più alcuni rappresentanti di lista.

Il dispiegamento di forze

Il partito fa affidamento su 50mila militanti ma qualcuno parla addirittura di 60mila. I seggi saranno in tutto circa 10mila tra gazebo all’aperto, in piazza, circoli al chiuso e altri locali rimediati per l’occasione. Ancora incerto il numero degli elettori che si sono registrati per poi recarsi ai seggi, un numero che potrebbe già dare un’idea di quanta sarà l’affluenza, vero e proprio termometro del successo delle primarie, questa volta più che mai.

I controlli

Per evitare problemi ai seggi con strascichi polemici successivi, il partito assicura che i controlli saranno rafforzati con una certificazione dei voti più severa che nel passato. Sotto la lente in particolare i seggi di Napoli dove alle primarie cittadine in passato si sono verificati casi di presunte irregolarità (i video che riprendevano lo scambio dei 2 euro per mandare votanti ai seggi, ecc.). In alcune occasioni si sono segnalate lunghe file di immigrati o sono stati riconosciuti in fila elettori di altri schieramenti. Difficile parlare di vere irregolarità in quanto di per sè difficilmente dimostrabili. Ma il partito assicura massima fermezza contro gli abusi e totale trasparenza e controllo.

Toscana e Piemonte

Toscana e Piemonte sono le prime due regioni ad aver comunicato già oggi tutti i dati sull’organizzazione dei seggi. Nella prima regione i seggi saranno in tutto 899 e impegneranno 5mila volontari. Qui allo scorso appuntamento votarono 390mila persone. A Firenze e provincia sono previsti 148 seggi (più uno mobile per i disabili), dei quali 48 in città, e circa 900 militanti impegnati. In Piemonte invece saranno allestiti 399 seggi di cui 209 nella provincia di Torino e 60 nella città capoluogo. Per garantire l’operazione saranno al lavoro circa 3mila volontari di cui 2mila fra presidenti di seggio e scrutatori. Ci

sarà anche una commissione itinerante che si recherà al domicilio delle persone impossibilitate a muoversi.





