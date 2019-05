Renzi: «L’Europa ha bisogno di cambiamento radicale»

«L’Europa va salvata dai populisti» ma ha anche «bisogno di un cambiamento radicale». È il messaggio lanciato da Matteo Renzi nella conferenza stampa con cui ha chiuso a Bruxelles la campagna per le primarie che si svolgeranno domenica. L’ex premier ed ex segretario Pd ha scelto volutamente la città belga per l’appuntamento clou pre-voto. Con Renzi, il ministro Maurizio Martina ed il sottosegretario Sandro Gozi. «Scegliere di chiudere la campagna a Bruxelles significa che noi siamo profondamente europei» ha detto Renzi per sottolineare il significato costruttivo e propositivo della scelta. Come dire: l’Europa va cambiata ma crediamo fortemente in essa. Poi l’attacco ai partiti di opposizione italiani: «Fi e M5S sono allergici alla democrazia».

Come cambiare l’Europa

«L’Ue non è il luogo dove venire a prendere ordini, è la casa dei nostri figli, per questo diciamo Europa sì ma non così» ha proseguito Renzi nella conferenza stampa tenuta in inglese. «Se vogliamo cambiare l’Italia - afferma - abbiamo

bisogno di un’Italia che resti in Europa a testa alta, consapevole che l’interesse comunitario non è in contrasto con l’interesse nazionale». Renzi ha quindi elencato cinque punti «per cambiare l’Europa». Il primo punto è l’elezione diretta del presidente della Commissione europea. «Non sarà facile - ha detto - ma è la sola possibilità di trasformare un dibattito tecnocratico in un dibattito democratico». Come primo passo, ha spiegato Renzi, «proporremo elezioni primarie per il candidato socialista». Il secondo punto riguarda l’austerità che «non è stata la risposta giusta». «Siamo contrari a includere il fiscal compact

nei Trattati - ha sottolineato - e l’Italia potrebbe mettere il veto nei prossimi mesi». Terzo punto riguarda gli investimenti nelle periferie priorità non solo per l’Italia ma anche per l’Europa. Necessario quindi un «piano di investimenti Juncker 2.0» incentrato sulle periferie. Quarto punto, affiancare alle «tante unioni» anche l’unione sociale. Ultimo, rilanciare la proposta fatta dal governo qualche anno fa che «a ogni euro investito in sicurezza corrisponda un euro investito in cultura».

I socialisti europei

Renzi ha poi dato il suo punto di vista sui partiti socialisti europei. I partiti socialisti in Europa «devono sì investire nei diritti sociali» e sui temi più tipici

della sinistra «ma dobbiamo investire anche nel centro» perché «con i radicali si vincono le primarie ma poi si perdono le elezioni». Il ragionamento di Renzi prende ovviamente spunto dalla situazione in Francia, dove nel partito socialista dopo il ritiro di Hollande le primarie sono state vinte da Hamon, «ma

anche in Gran Bretagna con Corbyn».

I partiti di opposizione

«Forza Italia e Movimento 5 Stelle sono allergici alla democrazia interna» ha aggiunto poi Renzi rivolgendosi ai partiti di opposizione italiani. «Siamo gli unici che lunedì avranno un segretario legittimato da alcune centinaia di migliaia di voti, ma speriamo anche da qualche milione».

© Riproduzione riservata