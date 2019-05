La classifica delle buste paga: Bolzano al top, Ascoli Piceno in coda

Al termine del 2016 la provincia italiana con la quota più elevata di occupati è stata Bolzano (72,7%), mentre quella con il tasso di occupazione più basso è stata Reggio Calabria dove lavorano solo 37,1 persone su 100. La conferma del divario Nord-Sud arriva dall'indagine dell'Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro, aggiornato con i dati del 2016 e presentato sabato 29 aprile nel corso dell'ultima giornata del 9° Congresso nazionale della categoria professionale. La ricerca mette a fuoco anche altre parametri importanti, fra cui il tasso d'occupazione femminile, quello dei Neet e le differenze retributive: voci che unite al numero di occupati collocano al primo posto Bologna, rispetto al 2015 scavalca Milano in vetta alla classifica.

Per quanto riguarda gli occupati, dal 2° al 19° posto troviamo le province nelle quali sono attivi più di due terzi della popolazione in età lavorativa: dopo Bolzano il podio è completato da Bologna (71,8%), Belluno e Modena (68,8%), mentre Roma si è collocata solo al 57° posto (62,65%).

Il divario fra donne e uomini

La ricerca evidenzia come gran parte del ritardo che l'Italia ha accumulato sui livelli di occupazione rispetto ai paesi europei è dovuto alla scarsa partecipazione al mercato del lavoro delle donne: uno squilibrio di genere che riflette, anche qui, il divario territoriale tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Fra le 10 province nelle quali il gender gap occupazionale è più basso troviamo, infatti, solo una provincia del mezzogiorno Ogliastra (7%), mentre le altre 9 sono tutte del centro nord a partire da Arezzo (6,1 punti percentuali) e da Biella (6,4%) che guidano la classifica.

Contratti standard e non standard

L'indagine suddivide gli occupati in base a due tipologie di contratti: i lavoratori standard, che comprendono i dipendenti assunti con un contratto a tempo indeterminato (compresi i part- time volontari), e i lavoratori non standard, costituiti da coloro che hanno un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ma in part-time involontario (i sottoccupati part-time), i dipendenti a termine, i collaboratori e gli autonomi.

Sotto questo punto di vista lo scorso anno i lavoratori standard sono aumentati di 280mila unità rispetto al 2015, mentre la quota più elevata degli occupati assunti con contratti non standard si è registrata nella provincia di Grosseto, dove si trovano in questa condizione oltre la metà dei lavoratori (54,6%) e quella più bassa a Varese (26,7%), con una differenza di circa 28 punti percentuali. Quote molto basse di lavoratori non standard si sono registrate nelle province prevalentemente del Nord: Lodi (27,2%), Gorizia (27,6%), Lecco (27,6) così come a Bergamo (28,3%) e Milano (30,3%).

La condizione dei neet

Il numero di giovani 15-29enni nello stato di Neet (non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione) nel 2016 è stato di 2,2 milioni unità (1,1 milioni donne) , in diminuzione del 5,7% rispetto al 2015 per la flessione sia delle donne in questa condizione (-49 mila unità), sia degli uomini (-86 mila unità). La flessione maggiore si è registrata nelle regioni del Nord (-8,4%), rispetto a quelle del Centro (-5,9%) e del Mezzogiorno (-4,2%). In base a questi numeri il tasso di Neet nel 2016 (24,2%) è diminuito di quasi un punto percentuale rispetto al 2015 (25,5%): il valore di questo indicatore nel Mezzogiorno (34,0%) è stato superiore di 13 punti percentuali rispetto a quello del Centro (30,3%) e di 17 punti rispetto a quello del Nord (16,8%).

L'indice di efficienza e d'innovazione del mercato del lavoro

Come anticipato, Bologna, pur non essendo la migliore provincia nei singoli indicatori, è risultata tuttavia la migliore nella combinazione dei vari aspetti dei livelli e della qualità occupazionale prima esaminati. La provincia emiliana, grazie ai secondi posti raggiunti sul tasso di occupazione, sul basso tasso di neet e sull'alto livello di personale altamente qualificato, nel 2016 ha staccato Milano, vincitrice nel 2015.

Le differenze in busta paga

Lo scorso anno la differenza retributiva tra la province con la retribuzione media più bassa, Ascoli Piceno (925 euro), e quella con gli stipendi più alti Bolzano (1.476 euro) è stata molto elevata: la busta paga del lavoratore marchigiano è stata inferiore di un terzo (551 euro). Dopo Bolzano, le province con gli stipendi mensili più elevati sono state quelle di Varese (1.471 euro) e Monza e Brianza (1.456 euro). La prima provincia del Mezzogiorno con la retribuzione media più elevata è stata, infine, L'Aquila (1.282 euro), che si è collocata al 55° posto della classifica.

RETRIBUZIONE NETTA MEDIA MENSILE DEGLI OCCUPATI ALLE DIPENDENZE (15-64 ANNI) PER PROVINCIA E DIFFERENZIALE RETRIBUTIVO

– Anno 2016 (Euro e valori percentuali)

pos. provincia retribuzione gap pos. provincia retribuzione gap 1 Bolzano 1.476 21,1 57 Imperia 1.278 20,7 2 Varese 1.471 23,8 58 Terni 1.273 22,7 3 Monza e Brianza 1.456 19,0 59 Pescara 1.273 16,2 4 Como 1.449 23,5 60 Potenza 1.270 17,8 5 Verbano Cusio Ossola 1.434 21,7 61 Viterbo 1.269 28,4 6 Bologna 1.424 19,5 62 Perugia 1.265 22,8 7 Lodi 1.423 20,5 63 Chieti 1.261 19,0 8 Lecco 1.415 22,0 64 Frosinone 1.261 22,1 9 Sondrio 1.414 22,4 65 Cagliari 1.258 18,0 10 Milano 1.409 16,3 66 Grosseto 1.253 22,8 11 Reggio Emilia 1.408 20,6 67 Campobasso 1.252 18,7 12 Bergamo 1.408 21,0 68 Bari 1.252 16,8 13 Parma 1.399 20,0 69 Siracusa 1.250 18,4 14 Modena 1.390 23,5 70 Caserta 1.246 18,3 15 Pavia 1.388 22,0 71 Pesaro e Urbino 1.246 17,4 16 Aosta 1.386 16,6 72 Massa Carrara 1.245 25,4 17 Genova 1.383 26,0 73 Prato 1.243 20,3 18 Pordenone 1.381 22,2 74 Teramo 1.242 19,8 19 Brescia 1.375 22,3 75 Vibo Valentia 1.240 9,7 20 Biella 1.370 17,4 76 Arezzo 1.239 17,1 21 Belluno 1.365 18,0 77 Macerata 1.237 15,7 22 Roma 1.364 17,6 78 Rieti 1.233 20,3 23 Cremona 1.361 21,8 79 Palermo 1.233 16,6 24 Torino 1.361 20,6 80 Napoli 1.227 13,1 25 Trento 1.360 20,6 81 Salerno 1.222 18,1 26 Firenze 1.352 19,8 82 Oristano 1.216 17,3 27 Gorizia 1.351 19,2 83 Enna 1.214 10,7 28 Udine 1.349 23,4 84 Latina 1.213 26,4 29 Mantova 1.347 21,2 85 Matera 1.203 20,6 30 Alessandria 1.342 21,1 86 Brindisi 1.203 18,7 31 La Spezia 1.337 25,4 87 Isernia 1.192 19,6 32 Padova 1.336 22,6 88 Messina 1.190 12,5 33 Vicenza 1.331 23,6 89 Caltanissetta 1.190 9,2 34 Pisa 1.329 23,7 90 Sassari 1.185 24,7 35 Piacenza 1.328 24,9 91 Foggia 1.184 17,0 36 Novara 1.327 18,2 92 Carbonia-Iglesias 1.171 31,7 37 Ravenna 1.325 18,6 93 Avellino 1.166 19,3 38 Trieste 1.324 18,0 94 Reggio Calabria 1.166 20,2 39 Ancona 1.324 18,2 95 Catania 1.158 16,9 40 Venezia 1.323 19,7 96 Taranto 1.153 26,8 41 Treviso 1.318 24,2 97 Cosenza 1.146 16,9 42 Cuneo 1.317 20,9 98 Crotone 1.139 13,8 43 Ferrara 1.316 17,6 99 Benevento 1.136 26,3 44 Asti 1.310 18,7 100 Fermo 1.136 18,0 45 Rimini 1.310 23,2 101 Catanzaro 1.135 21,8 46 Pistoia 1.309 17,2 102 Agrigento 1.134 12,0 47 Savona 1.309 22,6 103 Nuoro 1.121 18,9 48 Lucca 1.301 23,7 104 Bat 1.112 17,2 49 Livorno 1.297 22,8 105 Lecce 1.107 24,4 50 Forlì e Cesena 1.292 22,8 106 Trapani 1.103 15,7 51 Siena 1.292 16,5 107 Olbia-Tempio 1.099 14,5 52 Vercelli 1.291 21,4 108 Ogliastra 1.087 24,7 53 Verona 1.286 20,7 109 Ragusa 1.070 17,9 54 Rovigo 1.282 17,2 110 Ascoli Piceno 925 14,3 55 L'Aquila 1.282 23,5 Italia 1.315 19,2 56 Medio Campidano 1.279 15,2 Fonte: elaborazione Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro su microdati ISTAT (Forze di lavoro)

