Il commissario liquidatore: «Finirà entro ottobre la procedura per la vecchia Alitalia»

Un affitto-ponte di Alitalia per poi procedere con calma alla vendita. È la soluzione, per «comprare tempo» e non svendere il gruppo, individuata per la compagnia da Gianluca Brancadoro, uno dei commissari liquidatori della vecchia Alitalia, esperto di procedure concorsuali e di diritto dei mercati finanziari, con una esperienza nel risanamento di realtà come la Popolare di Spoleto. Quanto alla liquidazione della vecchia Alitalia (la bad company che andò in liquidazione), una questione che ha attirato molte critiche in passato anche per gli ingenti costi della procedura, Brancadoro annuncia che si vedrà la fine del percorso per fine ottobre. Al momento il commissario è in Brasile per chiudere alcune pendenze. Anche nella situazione attuale Brancadoro ritiene possibile la creazione di una bad company da liquidare «soprattutto se coordinata con un “affitto ponte”». A patto che «non si bruci altra ricchezza (quindi soldi dei cittadini) e non si danneggino ulteriormente gli imprenditori grandi e piccoli che collaborano con Alitalia».



Professor Brancadoro secondo lei è ancora legittimo, possibile e ha un senso di tipo industriale un salvataggio da parte dello Stato?

Se l’impresa è realmente strategica il salvataggio è possibile. Certo non sono più i tempi in cui la Francia considerò strategica la Danone, per difenderla da un assalto italiano. Il salvataggio deve però avere una logica industriale ben definita; francamente anche le ultime cose che sento dire su Alitalia e i manager che se ne sono occupati non sono all’altezza della situazione. Che senso ha un salvataggio, se parliamo di un secchio bucato? Nessuno. E allora va immediatamente pensato un nuovo piano industriale. Sono un giurista e non ho soluzioni, però voglio ricordare che in questo caso è necessario “comprare tempo” per evitare soluzioni al ribasso, in quanto in questa fase il prezzo d’acquisto dell’azienda lo fa l’acquirente se il venditore deve vendere in pochissimo tempo. Penso a soluzioni quali un affitto–ponte dell’azienda Alitalia sino alla vendita, sempre che i soci decidano per l’amministrazione straordinaria.. Inoltre deve subito cominciare una nuova e molto incisiva trattativa sindacale.



Vede problemi per l’ok Ue al prestito ponte? Basterà per la continuità almeno di sei mesi?

Non vedo problemi se il prestito è a condizioni di mercato.

Non è la prima volta che Alitalia si trova in una difficile situazione. Successe già nel 2008 quando la compagnia venne poi divisa in una bad company, da liquidare, e nella nuova compagnia comprata da Cai. È plausibile anche stavolta una divisione tra una bad company e una good company da vendere?

Sicuramente è un’operazione possibile, soprattutto se coordinata con un “affitto ponte”. Comunque l’armamentario societario e delle procedure concorsuali è molto vasto e quindi vi possono essere numerosi strumenti plausibili. L’importante è che non si bruci altra ricchezza (quindi soldi dei cittadini) e non si danneggino ulteriormente gli imprenditori grandi e piccoli che collaborano con Alitalia.



Alla luce del suo lavoro come commissario, al posto, assieme a Fiori e Ambrosini , di Fantozzi, quali sono state le pecche principali che hanno portato l’azienda ad arrivare alla prima amministrazione straordinaria? A che punto è la procedura per la vecchia Alitalia?

La vicenda dell’Alitalia andata in procedura nel 2008 è la conclusione di una lunga serie di errori. Provo a metterli in fila: mancato accordo con KLM nel 1997, costi fuori controllo, ed eccessiva sindacalizzazione, management inadeguato soprattutto nell’ultima fase, ingerenza politica. Ora la procedura da me gestita con i colleghi Ambrosini e Fiori è in fase ultimativa: entro ottobre 2017 esigeremo un ulteriore pagamento ai creditori, praticamente quello conclusivo.

Abbiamo pendenze relative a contenziosi e ad alcune sedi estere (nel frattempo ne abbiamo chiuse una ventina), ma sono marginali rispetto al tutto. Sulla durata della procedura vorrei sfatare (anche se sono parte in causa) un luogo comune: dappertutto le procedure di liquidazioni hanno tempi lunghi se le imprese sono di grandi dimensioni e molto articolate. Vorrei ricordare che solo nel 2015 il liquidatore giudiziale statunitense di Lehman ha predisposto il piano dei pagamenti agli obbligazionisti e il fallimento è del 2008! Bisogna considerare che molta attività è legata a cause, da noi intentate non solo in Italia ma anche all’estero. Quindi siamo a ricasco dei fisiologici tempi dei giudizi. I costi in questi casi sono ingenti per definizione, bisogna dirlo senza ipocrisie. Altro è un’attenta politica di contenimento: io e i miei colleghi Ambrosini e Fiori lo abbiamo fatto.



Per le procedure concorsuali, soprattutto in epoca Fantozzi, ci sono state varie polemiche sui costi esagerati. Che cosa ne pensa? Si corre il rischio di accendere nuove polemiche?

Per le vecchie vicende di Alitalia si aprì anche un processo per bancarotta. Secondo lei potrebbero esserci profili penali anche stavolta?

Non conosco le carte della nuova (e già decotta) gestione, francamente mi auguro e spero proprio di no.

