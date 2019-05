Jobs act per gli autonomi al voto finale. E la manovrina entra nel vivo

Il Jobs act per gli autonomi verso il varo finale, la manovrina-omnibus che entra nel vivo, la riforma di processo penale-prescrizione che accelera. E il post Italicum che continua a galleggiare in commissione in uno scenario sempre più incerto di intese politiche entro fine mese, quando dovrebbe approdare in aula a Montecitorio. Non sarà una banale settimana di lavori parlamentari quella che si apre oggi alla Camera e domani al Senato. Anche se le turbolenze politiche non sono finite, a partire dal caso-non caso immigrati-onlus. Ma anche dopo il dietrofront in casa Pd sulla legge per la legittima difesa imposto da Matteo Renzi e accolto con sodisfatta ironia dal presidente del Senato, Pietro Grasso, con quel suo «meno male c'è il Senato» che riporta indietro le lancette dell'orologio al referendum costituzionale bocciato dagli italiani che avrebbe appunto impallinato il Senato così com’è oggi. E che oggi invece può impallinare una legge “notturna” e strampalata.

La manovra di correzione dei conti 2017 (e aggiunte varie) inizia martedì in commissione Bilancio della Camera l’iter vero e proprio in sede referente: è attesa in aula da lunedì 28, poi toccherà al Senato. La riforma del processo penale con annessa prescrizione, invece, sarà per tutta la settimana all’esame della commissione Giustizia in terza lettura, sempre alla Camera, dove è attesa in aula - chissà se senza modifiche – dal 23 del mese. Mentre il welfare per i lavoratori autonomi sbarca in aula da martedì al Senato: il voto finale è probabile, se non scontato.



Mini calendario:

Welfare per gli autonomi

In aula al Senato da martedì 9



Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

In aula alla Camera da martedì 9



Delitto di tortura

In aula al Senato da martedì 9



Manovra sui conti pubblici

In commissione alla Camera da martedì 9



Riforma elettorale

In commissione alla Camera mercoledì 10



Riforma di processo penale-prescrizione

In commissione alla Camera da martedì 9



Decreto Alitalia

In commissione alla Camera mercoledì 10



Contrasto del cyberbullismo

In commissione alla Camera giovedì 10



Diritto di cittadinanza

In commissione al Senato da martedì 9



Conflitto di interessi

In commissione al Senato mercoledì 10



Codice anti-mafia

In commissione al Senato da martedì 9



Agevolazioni fiscali agli studenti con disturbi di apprendimento

In commissione al Senato mercoledì 10



Dieta mediterranea

In commissione al Senato mercoledì 10



Commercio equo e solidale

In commissione al Senato martedì 9



Certificazione ecologica dei prodotti cosmetici

In commissione al Senato mercoledì 10

