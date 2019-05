Immigrazione, sgominata associazione somala con legami terroristici

Un'associazione per delinquere legata all'organizzazione terroristica somala Al Shabaab, gestiva il traffico dei migranti grazie anche alla corruzione di un impiegato del Comune di Bari. Dalle prime ore di questa mattina sono in corso arresti di cittadini extracomunitari di etnia somala tra Bari, Catania e Salerno. Nei loro confronti sono ipotizzati i reati di associazione per delinquere finalizzata alla permanenza illegale in Italia di clandestini e al successivo ingresso in paesi esteri, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a scopo di lucro, uso di documentazione falsa, corruzione di incaricato di pubblico servizio e falso ideologico in atto pubblico.

L'inchiesta

L'indagine, denominata Hazala.net, è della Direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha coordinato gli investigatori della squadra mobile e della Digos, coadiuvati dal Servizio centrale operativo della polizia di Stato. Stando agli accertamenti è emerso come l´associazione era solita utilizzare i canali “money trasfer” illegali, secondo il sistema «hawala informatica». Tale sistema, che si sostanzia in rimesse di denaro e di compensazioni tra varie agenzie in Italia ed all´estero basate sulla fiducia negli intermediari e su schemi informali, veniva utilizzato dai trafficanti per incanalare le somme loro inviate dalle famiglie dei migranti somali quale prezzo per l´organizzazione dei viaggi degli stessi verso il Nord-Europa.

L'impiegato del Comune di Bari

Tra gli indagati risulta esserci anche un impiegato del Comune di Bari, il quale si sarebbe lasciato corrompere per dichiarare falsamente inesistenti residenze di cittadini somali nel capoluogo pugliese. La sua posizione è all'attento vaglio degli inquirenti, in quanto risulta che avrebbe percepito delle vere e proprie tangenti per favorire il business illecito dall'associazione per delinquere collegata al terrorismo internazionale.

I legami con l'Isis

Nel corso delle indagini sono emerse relazioni sul web, attraverso l´uso di Facebook, tra alcuni componenti del organizzazione criminale e altri soggetti jihadisti, collegati al gruppo terroristico somalo Al Shabaab. Sono stati documentati diretti contatti telefonici tra uno dei membri del sodalizio con un cittadino somalo, già sottoposto a fermo in Italia nel luglio 2016 per aver favorito l´ingresso sul territorio nazionale, via Malta, di due foreign fighters militanti dell’Isis. In mattinata, inoltre, la polizia postale e delle comunicazioni ha oscurato siti internet utilizzati dall'associazione per muovere denaro in modo illecito.

