Manovrina, si riapre il cantiere dello sgravio per i pendolari

Resuscitare il bonus fiscale del 19% per chi acquista un abbonamento ai servizi di Tpl. Lo sgravio per i pendolari è stato riproposto stamattina, nel corso delle audizioni parlamentari sulla manovrina, da Asstra, l'associazione delle imprese di trasporto pubblico locale. Non si tratta di una novità: lo sconto, del quale si parla ciclicamente, è stato istituito con la Finanziaria del 2008, per poi essere cancellato, ed era presente nelle prime bozze del provvedimento di correzione dei conti. Anche nelle prime versioni del decreto sui servizi pubblici locali (attuativo della delega contenuta nella legge Madia, poi dichiarato incostituzionale dalla Consulta) lo sgravio era previsto per bilanciare le maxi multe da 200 euro per chi viene trovato senza biglietto. Le multe sono state ripescate proprio dal decreto n. 50 del 2017 che però ha ignorato gli sgravi sugli abbonamenti per l'opposizione del ministero dell'Economia.

Sconto al 19% e tetto a 250 euro

L’associazione ha ricordato la travagliata storia dello sconto. La Finanziaria 2008 lo ha previsto, per la prima volta, all’articolo 1 comma 309. All’epoca si trattava di una detrazione del 19% dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche «per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro». Quella misura è stata confermata con la legge finanziaria 2009 ma non è stata riproposta a partire dal 2010. «L’esperienza è stata senza dubbio positiva ed è stata uno dei fattori che ha fatto registrare tra il 2007 e il 2008 un incremento della propensione verso il mezzo pubblico», ricordano dall’associazione.

Norma già presente nelle prime bozze

Adesso, «si propone di ripristinare la misura, già sperimentata con successo negli anni scorsi». Peraltro, bisogna ricordare che nelle prime bozze del decreto sui servizi pubblici locali (in parte ripreso dalla manovrina) lo sgravio era presente. Con il chiaro obiettivo di fare da contrappeso a un altro intervento in materia di trasporto pubblico locale: il pacchetto anti-portoghesi. Qui, tra le altre cose, viene prevista per gli evasori una sanzione pecuniaria pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario «e comunque non superiore a 200 euro”. Per equilibrare la stangata, il Governo avrebbe dovuto prevedere la nuova detrazione del 19%, sulla quale anche il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio si è espresso con favore nei mesi scorsi.

Altri sgravi Tpl per i lavoratori dipendenti

Per rafforzare questo pacchetto, secondo l’associazione, potrebbe arrivare anche un’altra correzione. La richiesta è di escludere dal reddito da lavoro dipendente imponibile le somme erogate, rimborsate o sostenute dal datore di lavoro «per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico a favore del dipendente e dei familiari al fine di sostenere ed incentivare l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico»



Le altre richieste

Non si tratta delle uniche richieste avanzate dalle imprese di trasporto pubblico locale. Per Asstra, infatti, bisognerebbe fare precisazioni sulle norme del decreto che prevedono il nuovo meccanismo di trasferimento della rete regionale a Rfi: va chiarito che questo passaggio è facoltativo e non obbligatorio. E andrebbe rivisto anche qualche meccanismo di erogazione del Fondo nazionale trasporti. Soprattutto, non piace la norma che penalizza le Regioni dove i servizi non sono affidati con gara: potrebbe penalizzare il diritto di mobilità dei cittadini, contrastando con i principi della Costituzione.

