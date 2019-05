Fisco, 77% delle cartelle rottamate per Irpef-Iva

Irpef e Iva sono le principali “voci” che hanno interessato la rottamazione delle cartelle, rappresentando oltre il 77% delle domande. Come riferisce il direttore dell'agenzia delle Entrate Rossella Orlandi in audizione alla commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria , il 41,9% delle cartelle rottamate, relative a imposte gestite dal Fisco, riguarda infatti la richiesta dei contribuenti mettersi in regola con l'Irpef mentre i debiti Iva rappresentano il 35,7% delle domande. Il 13,1% riguarda altri debiti, dall'Ires all'addizionale Irpef comunale, l'8,9% l'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

In una decina di giorni il quadro completo

I dati presentati da Orlandi sono frutto di «una proiezione dell'incidenza delle differenti tipologie di imposte amministrate dall'Agenzia delle entrate oggetto delle richieste di adesione alla definizione agevolata». Non compaiono quindi ad esempio le richieste di rottamare le multe (che molti Comuni hanno affidato per la riscossione anche di altri enti) o debiti sul fronte dei versamenti contributivi (che ad esempio Equitalia riscuote per conto dell'Inps). Sono stati elaborati, precisa il direttore dell'agenzia, «i carichi contenuti all'interno di un campione significativo di cartelle e di avvisi di accertamento esecutivo affidati dall'agenzia delle Entrate, riferiti a più del 50% delle istanze pervenute e già registrate sul sistema informativo di Equitalia al 6 maggio». Per avere i dati definitivi sulla rottamazione la società «sta lavorando alle istanze e confrontando i dati per capire chi ha diritto al beneficio o meno. Entro una decina di giorni dovremmo avere un quadro completo».

Da canone in bolletta +5,5 mln abbonati

Con la riscossione del canone tv in bolletta gli abbonamenti alla Rai sono aumentati di 5,5 milioni in un anno. Orlandi ricorda che il gettito 2016 si è attestato a 2,1 miliardi. Nel dettaglio, gli abbonati sono passati dai 16,5 milioni del 2015 ai 22 milioni del 2016.

Oltre mezzo milione di italiani dichiara invece di non possedere la Tv. Nel 2016 infatti sono state accolte «circa 547mila dichiarazioni sostitutive di non detenzione dell'apparecchio televisivo» mentre nel 2017 ci sono state «circa 485mila dichiarazioni». Nel 2016 ci sono stati poi circa 131mila over 75 esenti

per reddito (non superiore a 6.713m98 euro) e circa 5mila contribuenti esenti per effetto di convenzioni internazionali.

Italia unica in Ue a far pagare multinazionali

«Siamo l'unica amministrazione in Europa ad avere fatto un controllo su diverse multinazionali e ad averle costrette a pagare le tasse in Italia», sottolinea ancora il direttore dell'agenzia delle Entrate, ribadendo la sua «soddisfazione» per quanto si è riusciti a ottenere anche con l'ultimo accordo con Google «per

via amministrativa e grazie al lavoro di squadra con la Guardia di finanza».

«Rivendico una attenzione costante dell'amministrazione sulle multinazionali e una capacità di arrivare» a risultati «con le leggi vigenti, non con le future che magari saranno più semplici». Di certo, insomma, vanno cambiate le norme ma «sono d'accordo con il ministro Padoan» che la soluzione sulla web tax debba

passare attraverso il raggiungimento di un «accordo internazionale». Nel frattempo «alcuni passi verso una via nazionale si possono fare».

Entro l'anno primi 70 indici di affidabilità

I primi 70 indici sintetici di affidabilità dovrebbero essere approvati entro dicembre 2017 e i restanti 80 entro il 2018. «Gli indici sintetici di affidabilità fiscale andranno a sostituire gli attuali studi di settore» e «a regime interesseranno oltre 4 milioni di operatori economici. Sulla base delle attività di sperimentazione effettuate si rileva che sarà possibile valutare non solo il grado di affidabilità dei ricavi e dei compensi, ma anche del valore aggiunto e del reddito, per numero di addetti impiegati nel processo produttivo». I contribuenti che risulteranno «affidabili» avranno accesso a «significativi benefici premiali, come ad esempio l'esclusione dagli accertamenti basati sulle

presunzioni semplici». Orlandi fa notare che «già quest'anno c'è stata una riduzione di oltre il 40% delle informazioni richieste».

