Business school: Sda Bocconi sul podio Ue per i corsi «su misura»

La Sda Bocconi scala i ranking del Financial Times grazie alla formazione su misura. La School di management meneghina è ottava in Europa e 14esima al mondo (+4 posizioni) nella classifica dei corsi dedicati alla Executive Education 2017.

Il ranking - dominato da Iese Business School (Spagna), Imd (Svizzera/Singapore) e Harvard business school (Usa) - è frutto del mix di due classifiche, la prima che valuta i programmi “open” (a catalogo), aperti a tutti i manager, la seconda sui corsi realizzati dalle business school su commissione delle aziende.

Classifica Scuola Corsi aziendali Corsi aperti 1 Iese Business School 1 2 2 IMD 2 1 3 Harvard Business School 5 3 4= Center for Creative Leadership 10 6 4= London Business School 6 10 6 Insead 9 7 7 HEC Paris 7 12 8 ESMT Berlin 11 8 9= Stanford Graduate School of Business 13 13 9= University of Oxford: Saïd 26 4 11 University of Michigan: Ross 20 9 12 Fundação Dom Cabral 16 15 13 University of Virginia: Darden 31 5 14 SDA Bocconi 4 33 15 Shanghai Jiao Tong University: Antai 8 32 16 Esade Business School 29 11 17 MIT: Sloan 26 18 18 Essec Business School 17 24 19 University of Pennsylvania: Wharton 40 14 20 University of Chicago: Booth 34 19 21 ESCP Europe 24 27 22 Henley Business School 35 23 23 Thunderbird School of Global Management at Asu 32 31 24 Ipade Business School 19 39 25 Incae Business School 25 36 26 Stockholm School of Economics 38 29 27 Ceibs 48 21 28 Cranfield School of Management 21 39 29 Edhec Business School 22 41 30= Ashridge Executive Education at Hult 23 43 30= University of St Gallen 42 28 32 Vlerick Business School 33 37 33 National University of Singapore Business School 14 56 34 University of Cambridge: Judge 52 25 35 Western University: Ivey 53 26 36 Columbia Business School 61 17 37 UCLA: Anderson 59 20 38 Peking University: Guanghua 43 38 39 University of Toronto: Rotman 67 16 40 York University: Schulich 39 48 41 University of Pretoria, Gibs 41 52 42 Universidad de los Andes 28 59 43 Católica Lisbon School of Business and Economics 45 44 44 Melbourne Business School 47 53 45 EMLyon Business School 44 55 46 Aalto University 55 42 47 Insper 51 54 48 Queen's University: Smith 69 34 49 Eada Business School Barcelona 58 47 50 Nova School of Business and Economics 62 57





La Sda è 33ima per quanto riguarda i corsi aperti ( in recupero di sei posti) , ma è sui corsi su misura per i manager che prende slancio. In questo ranking è quarta al mondo (guadagnando due posizioni) e terza in Europa, precedendo scuole blasonate come Harvard e London Business school.

«Questo risultato premia la nostra capacità di sviluppare con le imprese e le istituzioni relazioni di vera partnership - commenta Giuseppe Soda, dean di Sda Bocconi School of Management - che ci permettono di progettare attività di formazione perfettamente tagliate sui loro fabbisogni. Un aspetto particolarmente apprezzato dai nostri partner come dimostra la prima posizione al mondo nella progettazione e cura dei corsi. All’aspetto relazionale si affianca poi il rigore della didattica, l’innovazione nelle metodologie di trasferimento della conoscenza e l’originalità dei contenuti».

Nel ranking risultano altre due business school attive in Italia: Esc Europe (che ha tra le sue sedi anche quella di Torino) che si piazza al 21imo posto del ranking generale e il Mip del Politecnico di Milano (75imo per i corsi per i corsi a catalogo e 77imo per quelli su misura).

