Costa Concordia: la Cassazione conferma la condanna di Schettino a 16 anni di reclusione

Per il naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012 vicino all’Isola del Giglio, una tragedia del mare che causò 32 morti, la Corte di Cassazione ha condannato l’ex comandante Francesco Schettino a 16 anni di

reclusione. La sentenza diventa così definitiva e Schettino dovrà andare in carcere per scontare la pena.

Per prescrizione sono stati eliminati due mesi di arresto per delitti contravvenzionali. È stato respinto, infine, il ricorso del pg di Firenze che chiedeva per l'imputato una pena pià alta. Confermati i capi d’imputazione che sono: omicidio colposo plurimo (ex articolo 589 del cp), naufragio colposo (ex articolo 428 del cp), lesioni colpose plurime (ex articolo 590 del cp), abbandono nave (ex articolo 1097 del codice della navigazione) e false comunicazioni.

Schettino si è costituito a Rebibbia

«Sono Francesco Schettino. Sono qui per costituirmi spontaneamente, fatevi mandare l'ordine di carcerazione». Queste le parole di Francesco Schettino, riportate dal suo avvocato, Saverio Senese, appena arrivato alla portineria del nuovo complesso del carcere di Rebibbia dopo la sentenza della Cassazione. «Si è costituto un minuto dopo la lettura della sentenza», ha aggiunto Senese. «Schettino - ha spiegato il legale - voleva evitare la mortificazione di vedersi con le manette ai polsi. E quindi ha scelto di costituirsi spontaneamente per evitare l'ennesima gogna mediatica». L’avvocato Saverio Senese ha spiegato che erano in contatto telefonico, «io dal tribunale e lui dal carcere. Subito dopo la sentenza si è presentato in portineria».

Confermata la condanna inflitta dalla Corte d’appello di Firenze

La Cassazione ha, dunque, confermato i 16 anni di carcere inflitti dalla Corte di appello di Firenze lo scorso 31 maggio 2016. Nella sentenza di merito l’intenzione di Schettino non era seguire la rotta del cartografo ma «navigare secondo il suo istinto marinaresco, più a ridosso dell'isola, confidando nella sua abilità». In attesa di leggere le motivazioni della Cassazione al momento sono questi i pilastri della sentenza di appello con cui i magistrati della corte di Firenze lo scorso 31 maggio 2016 hanno condannato il comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, a 16 anni e un mese per il naufragio della nave all'Isola del Giglio la sera del 13 gennaio 2012 in cui morirono 32 persone.

L’ex procuratore di Grosseto: «Abbiamo lavorato bene»

«Questa sentenza dimostra che la procura di Grosseto ha lavorato bene, anche se alla fine mi dispiace umanamente», ha detto Francesco Verusio, l'ex procuratore capo di Grosseto che, con i magistrati Alessandro Leopizzi e Stefano Pizza e Maria Navarro, ha guidato le indagini sul naufragio della Costa Concordia.

Nessun commento di De Falco sulla condanna

«Nessun commento». Così il comandante Gergorio De Falco, l'ufficiale della guardia costiera che con il suo “salga a bordo, cazzo” intimò a Francesco Schettino di tornare sulla nave la notte del naufragio della Concordia al Giglio, ha risposto alla domanda di un commento al verdetto della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a 16 anni per l'ex comandante del transatlantico.

Parte civile: peccato in carcere solo Schettino

«Con il verdetto della Cassazione si chiude un capitolo importante di questa tragica vicenda: peccato però che sia solo Schettino ad entrare in carcere», ha detto l'avvocato Massimiliano Gabrielli del comitato 'Giustizia per la Concordia' commentando il verdetto della Cassazione. «Con la sentenza odierna della Cassazione si chiude la vicenda della Costa Concordia con una sola certezza: Francesco Schettino, le cui responsabilità sono innegabili, pagherà per tutti coloro che hanno contribuito a provocare le 32 vittime», ha affermato il Codacons, che è stato parte attiva nel processo rappresentando alcuni naufraghi sopravvissuti all'incidente dell'Isola del Giglio. «Schettino questa sentenza se l’è ampiamente meritata. Per le sue bugie e per il poco rispetto che ha avuto, anche dopo, nei confronti delle vittime di quel terribile naufragio», ha commentato Elio Vincenzi, marito di Maria Grazia Trecarichi, originaria di Leonforte, la donna morta nel naufragio del 13 gennaio del 2012 e i cui resti sono stati trovati, solo grazie al Dna nell'ottobre del 2013. Vincenzi ha patteggiato un risarcimento danni con la Costa Crociera. «Sono ultrasessantenne - ha detto - e avevo allora una figlia minore. Temevo di non vedere la fine del processo».

