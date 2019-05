Esplosione a Roma: il pm indaga per atto di terrorismo

Atto di terrorismo con esplosivo. Questo il reato per il quale procede la Procura di Roma in relazione all’esplosione avvenuta questa mattina in un parcheggio laterale della Posta di via Marmorata a Roma. Si tratterebbe di un atto dovuto. Il fascicolo è affidato al pool di pm che lavorano all’antiterrorismo coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale. La Procura di Roma aveva aperto questa mattina un fascicolo in relazione all’esplosione di un ordigno rudimentale avvenuto intorno alle 10 in un parcheggio riservato della sede delle Poste in via Marmorata, a poca distanza da piazzale Ostiense. Inizialmente si è parlato di un «gesto dimostrativo, l’ordigno non era atto ad offendere». E si indaga anche su un possibile screzio all’interno dell’ufficio postale. Gli artificieri hanno anche rinvenuto due bottiglie in plastica da mezzo litro con all’interno tracce di liquido infiammabile. Sono al vaglio le immagini delle telecamere poste nel parcheggio per individuare chi ha piazzato l’ordigno.

Ipotesi pista di matrice anarchica

Comunque per ora non è stata esclusa alcuna ipotesi, anche quella della matrice anarchica del gesto, anche se le modalità usate non coincidono con quelle di atti dimostrativi del passato. Si valutano anche possibili collegamenti con un incendio che un mese fa distrusse 15 tra furgoni, auto e scooter nel deposito mezzi delle Poste a Colli Aniene, alla periferia di Roma. Sono gli stessi investigatori a ricordare quell'episodio, che potrebbe far pensare al gruppo Poste Italiane come obiettivo da parte di gruppi anarchici, una delle piste più accreditate per lo scoppio dell'ordigno rudimentale di stamani. L'incendio a Colli Aniene si sviluppò prima dell'alba del 15 aprile: andarono distrutti 15 mezzi delle Poste tra furgoni e auto e due scooter. L’area è stata completamente transennata. Sul posto la polizia con gli artificieri e unità cinofile hanno bonificando la zona, parco compreso. Non si registrano feriti, ma alcune auto hanno riportato danni.

La Polizia scientifica all’opera vicino all’ufficio postale di via Marmorata dove è esplosa una bomba rudimnentale (Afp, Andreas Solaro)

Evacuato l’ufficio postale

Dopo l’esplosione è stata evacuato l’ufficio postale di Via Marmorata. Dalle primissime informazioni sembra che l’ordigno sia stato posizionato sotto un furgone. Al vaglio degli investigatori le telecamere di videosorveglianza della posta che potrebbero aver immortalato chi ha posizionato l'ordigno.

La testimonianza: due esplosioni ravvicinate

«Abbiamo sentito una prima esplosione, poi dopo 2-3 secondi un'altra più forte. Abbiamo visto subito le fiamme alte e il fumo nero, c'é stata paura e abbiamo subito capito che non era stato un incidente», ha dichiarato Giulia, barista in un chiosco a poche decine di metri dal parcheggio delle Poste di via Marmorata, dove stamani é scoppiato un ordigno rudimentale. Identica la testimonianza di altri passanti che hanno riferito di due esplosioni in rapida successione nei pressi dell’ufficio postale di via Marmorata. Dopo il primo scoppio, il secondo, molto più forte. Poi le fiamme tra le auto e un grande spavento per i clienti in fila nell’ufficio postale. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di due piccoli pacchi radiocomandati pieni di liquido infiammabile. Erano sulla strada fra un'auto e un furgone, nel parcheggio che si trova di fronte all’entrata laterale dell’ufficio postale.

Intervento immediato per domare le fiamme

L’intervento dei dipendenti dell’ufficio postale con gli estintori in dotazione agli uffici e l’arrivo immediato dei vigili del fuoco dalla vicina caserma hanno scongiurato il propagarsi delle fiamme alle auto con conseguenze altamente pericolose.

