G7 Finanze, nel comunicato spinta a proposte per web tax

«Non si parla più di austerità in Europa, si parla di crescita, di investimenti e occupazione e l’Italia ha parecchi meriti per aver cambiato l’agenda dell'Europa». Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan al Tg1 al termine della prima giornata di lavori del G7 dei ministri delle Finanze, aggiungendo che «la manovra sui conti pubblici è già un passo avanti sull’aggiustamento strutturale e tutto lo spazio che riusciremo a ottenere è destinato alla crescita inclusiva». Anche se l’Italia cresce meno degli altri Paesi Ue, Padoan ha sottolineato che «ci sono dei miglioramenti: la crescita prosegue,

aumenta. Il deficit continua a scendere quindi continuiamo a fare consolidamento della finanza pubblica. E il debito dal 2018 come dice la Commissione europea, e non solo noi, comincerà a scendere». Arrivando al castello Svevo di Bari per l'avvio dei lavori del G7 finanze, il ministro aveva sottolineato che «il tema della crescita e dell’inclusione sociale è al centro dell'agenda del G7 e del G20».

Moscovici: per Italia pronti usare tutta flessibilità

Dal canto suo il commissario Ue agli Affari economici e monetari Pierre Moscovici, a margine dei lavori del G7 di Bari, come riporta Bloomberg, ha sottolineato che l'Europa «ha davvero bisogno di una guida pro-Europa per l'Italia» e «questo è quello che stiamo cercando di costruire con Paolo Gentiloni e Pier Carlo Padoan, nel pieno rispetto delle regole e usando tutta la flessibilità che abbiamo a disposizione».

G7, nel comunicato spinta a proposte per web tax

Da segnalare che è in arrivo una prima spinta politica per chiudere, a livello internazionale, un accordo sulla web tax. Nel comunicato finale del G7 dei ministri delle finanze, atteso sabato, secondo quanto riferiscono fonti della presidenza italiana, comparirà infatti una richiesta esplicita all’Ocse di elaborare proposte concrete, 'policy options', sulla tassazione dell’economia digitale, nel rapporto che la task force deve presentare a marzo. Si tratta, spiegano le stesse fonti, di un successo italiano, visto che sul tema le posizioni nazionali erano divergenti.

G7 Finanze, nei testi finali anche tax crime e money transfer

Al termine dei lavori di Bari saranno diffusi, secondo quanto riferiscono fonti della presidenza italiana, non solo il 'classico' comunicato finale, che peraltro mancava da qualche anno ai vertici dei ministri delle finanze del G7, ma anche una dichiarazione congiunta sulle disuguaglianze, tema in cima all’agenda del summit di Bari, una seconda dichiarazione specifica sul “tax crime” e un rapporto sui money transfer, tra i principali strumenti a rischio sul fronte del finanziamento al terrorismo internazionale. Nel documento sul tax crime, spiegano le fonti, si rinnoverà l'impegno a combattere i crimini fiscali e finanziari, puntando ad accendere un faro sull'attività degli intermediari. Quanto alla cybersecurity i ministri affideranno al gruppo di lavoro già operativo la mission di realizzare degli 'stress test' con standard comuni per testare le difese del sistema privato ai cyber attacchi.

Nel comunicato spinta a proposte per web tax

Tornado al fronte web tax, il 'passo avanti' sulle ipotesi di tassazione dell'economia digitale auspicato dall'Italia sarebbe dunque a portata di mano.

Certo, alcune distanze rimangono e la partita sulla traduzione 'pratica' di questo impegno politico sarà tutta da giocare. Una delle proposte italiane sul tavolo, come spiegano fonti della delegazione italiana, è quella di concentrarsi sulla misurazione del traffico dei dati, vero cuore dei profitti in particolare degli 'over the top', come Google, che proprio la scorsa settimana ha chiuso con l'amministrazione finanziaria italiana un accordo che prevede il versamento di 300 milioni di euro. Una delle idee italiane, da mettere in campo appunto solo dopo che a livello internazionale si sarà trovato l'accordo per modificare il concetto di 'stabile organizzazione', è quella di studiare una sorta di 'contatore digitale', un modello per tradurre i dati del traffico digitale (numero e durata dei contatti, posizione geografica) in parametri che determinino i ricavi dei grandi operatori digitali. La questione comunque, spiegano sempre le fonti italiane, è delicata perché si intreccia anche con la protezione della privacy.

Padoan: crescita senza inclusione sociale non si sostiene

All'ingresso dei lavori del G7 finanziario a Bari, il ministro dell’Economia Padoan ha dichiarato che la crescita economica senza inclusione sociale non si sostiene. «La crescita inclusiva è al centro dell'agenda» ha indicato il ministro, aggiungendo che sul fronte della tassazione il tema della web tax «sta prendendo corpo».

Moscovici: «Italia maglia nera? Avanti con riforme»

Sulla possibilità di concedere maggiore flessibilità sui conti pubblici all'Italia nel 2018 è intervenuto il commissario Ue agli Affari economici Moscovici: «Stiamo discutendo, ma non è ancora il momento delle decisioni» ha detto a margine del vertice. E rispondendo a chi chiedeva se l'Italia 'maglia nera' per la crescita rappresenti un problema per l'Europa, il commissario ha aggiunto: «L'Italia deve costantemente andare avanti sul cammino delle riforme».

I lavori di oggi

Nel programma odierno del vertice Finanze - che fino a domani ospita nel capoluogo pugliese quasi 400 autorità tra ministri delle Finanze, governatori delle banche centrali ed economisti - è previsto un simposio a porte chiuse sui temi della crescita, della lotta alle disuguaglianze e della regolamentazione.

Stamane si svolge anche il forum su Economia e povertà organizzato all'Oasi dei Francescani al quale partecipano anche il presidente della regione Puglia Michele Emiliano e l'economista James Galbraith.

«Web tax proposta che sta prendendo corpo»

Arrivando al castello Svevo per l'avvio dei lavori, Padoan ha aggiunto che sulla tassazione «ci sono tante proposte e sono stati fatti molti progressi a livello internazionale». L'introduzione di una web tax, assieme al contrasto del terrorismo e allo sviluppo della cyber sicurezza sono i temi proposti dalla presidenza Italiana per i due giorni di incontri a Bari aperti stamani da un simposio a porte chiuse con un gruppo di economisti. Proprio la tassazione delle digital company è una delle misure che il governo italiano conta di inserire tra gli emendamenti alla manovrina correttiva in discussione alla Camera. E il vertice di Bari può rappresentare un'occasione per ampliare e rafforzare il sostegno alla proposta. La web tax «è una proposta che sta prendendo corpo, ci sono diverse proposte nazionali - ha spiegato il ministro- ma il G7 serve proprio a trovare la convergenza. Su questo lavoreremo».

Il ministro Padoan, il direttore del Fmi Christine Lagarde e il governatore di Bankitalia Ignazio Visco al G7 di Bari (Ansa)

«Valuteremo impatto piano tasse Usa»

Rispondendo a una domanda sul piano di tasse Usa, Padoan ha assicurato: «Non sono preoccupato dal piano americano sulla tassazione, valuteremo come l'ambizioso piano Usa sulle tasse ci riguarderà».

© Riproduzione riservata