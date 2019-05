Berlusconi: «Pensione minima di mille euro al mese non tassabili»

«Tutti hanno diritto di vivere la propria vecchiaia in maniera decorosa, senza preoccupazioni e senza privazioni materiali o morali. Per questo garantiremo a tutti una pensione minima di 1000 euro non tassabili per 13 mensilità, restituendo a tutti gli anziani la dignità del loro passato di protagonisti nella società, per il valore umano e l'esperienza di cui sono portatori». È la promessa elettorale per le amministrative 2017 lanciato dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un messaggio a un convegno sulla condizione femminile in corso a Monza.

Con meno tasse recuperiamo l’astensionismo

«Noi proponiamo meno tasse (nessuna tassa sulla prima casa, nessuna imposta di successione e nessuna tassa sulla prima automobile), meno Stato (no all’oppressione fiscale, no all'oppressione burocratica, no all'oppressione giudiziaria), flax tax uguale per tutti e una seconda moneta nazionale, no bail in per le banche, no alle politiche di austerità che ci hanno affossato e sono frutto miope delle burocrazie europee. Con queste idee concrete e condivise con gli alleati sono certo che potremo riportare al voto i tanti elettori moderati che si sono a mano a mano allontanati dalle urne, rifugiandosi nell'astensionismo, in quanto delusi dalla politica e soprattutto dai politici che in questi anni stanno dominando la scena».

L’attacco ai primi cittadini di M5S e centrosinistra

«I sindaci di Forza Italia sono il nostro fiore all'occhiello, sono i migliori perché rappresentano un modello rigoroso di amministrazione, sono gli unici che lavorano per tagliare gli sprechi e rendere il carico fiscale il più leggero possibile, per mantenere le imposte comunali ai livelli minimi consentiti. E infatti nelle città dove siano noi al governo c'è pulizia, c'è ordine, c'è una fiscalità ragionevole. Invece nelle città amministrate dalla sinistra le tasse sono le più alte», ha dichiarato nel messaggio Silvio Berlusconi. «Infine, sappiamo bene e ci sono le prove concrete che i sindaci grillini non sono assolutamente in grado di amministrare non solo Roma, ma neanche il più piccolo Comune. Ecco perché, per il buongoverno delle nostre città, occorre scegliere i candidati di Forza Italia».

