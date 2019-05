Papa Francesco a Fatima: «Mobilitazione contro indifferenza che raggela»

«Non potevo non venire qui». Lo ha detto il Papa nella omelia della messa durante la quale ha canonizzato i due pastorelli di Fatima, Francisco e Giacinta, aggiungendo che gli uomini sono stati creati «come una speranza per gli altri, una speranza reale e realizzabile secondo lo stato di vita di ciascuno». Ha chiesto il sostegno della preghiera per i malati e i disabili, i detenuti e i disoccupati, i poveri e gli abbandonati. «Nel chiedere ed esigere da ciascuno di noi l’adempimento dei doveri del proprio stato (come scrive suor Lucia, ndr) il cielo - ha spiegato papa Francesco - mette in moto qui una vera e propria mobilitazione generale contro questa indifferenza che ci raggela il cuore e aggrava la nostra miopia. Non vogliamo essere una speranza abortita! La vita può sopravvivere solo grazie alla generosità di un’altra vita». Papa Bergoglio ha concluso auspicando che «sotto la protezione di Maria» i cristiani possano essere «nel mondo sentinelle del mattino» «e riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa».



I due pastorelli sono santi

I due pastorelli di Fatima Francisco e Giacinta Marto sono santi: papa Bergoglio ha infatti letto la formula canonica che li iscrive nel registro dei santi. Lo ha fatto nella messa davanti al santuario che ricorda le apparizioni cominciate il 13 maggio del 1919, delle quali beneficiò anche la cugina Lucia. I due piccoli veggenti erano stati beatificati da papa Wojtyla, qui a Fatima, il 13 maggio del Duemila. Di Lucia, morta nel 2010, è in corso il processo di beatificazione.

Francesco, prima di andare in sacrestia per indossare i paramenti, si è fermato in preghiera, in piedi e in silenzio, davanti alle tombe di Francesco e Giacinta. Alla cerimonia anche il bimbo brasiliano, Lucas, la cui guarigione, inspiegabile per la scienza, è avvenuta dopo che i suoi familiari avevano chiesto l’intercessione dei due pastorelli di Fatima: è il miracolo riconosciuto dalla Chiesa per proclamare la santità dei due piccoli veggenti. Lucas porta i doni all’offertorio, accompagnato dai genitori e dalla sorella. Nel 2013 il piccolo, giocando, cadde dalla finestra, finendo in coma, con perdita di materia cerebrale e una prognosi nefasta. Si è poi inspiegabilmente ripreso e ora è perfettamente sano.



Nomina dei nuovi nunzi apostolici in Irlanda e Mauritania

Papa Francesco ha nominato oggi come nuovo nunzio apostolico in Irlanda mons. Jude Thaddeus Okolo, finora nunzio nella Repubblica Dominicana e

delegato apostolico a Porto Rico. Il Papa ha nominato inoltre nunzio apostolico in Mauritania mons. Michael W. Banach, già nunzio in Senegal, Capo Verde e

Guinea-Bissau.

Incontro con una famiglia profughi da 4 generazioni

Il Papa, prima dell'incontro con il premier portoghese Antonio da Costa, ha concesso una udienza un po' speciale: ha incontrato nove componenti di una famiglia di profughi di origine palestinese che aveva conosciuto due anni fa quando celebrò la lavanda dei piedi del giovedì santo nel Cara di Castelnuovo di Porto. La famiglia Dardir, che tutti chiamano famiglia “Amina” dal nome della bisnonna che fuggì dalla Palestina nel 1950 (quindi si tratta di una famiglia di profughi da quattro generazioni), è da un anno in Portogallo e aveva chiesto di incontrare papa Francesco pellegrino a Fatima.





© Riproduzione riservata