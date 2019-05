Terrorismo, Tajani: «Nei Balcani foreign fighters dalla Siria»

Foreign fighters da Raqqa e Mosul «stanno arrivando nei Balcani» e l’Europa «non deve sottovalutare la minaccia», ha detto a Gorizia il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, rispondendo in conferenza stampa a una domanda dei giornalisti sui controlli ai confini dell'area Schengen. «La decisione di interrompere temporaneamente Schengen - ha aggiunto - risponde a esigenze di sicurezza. Siamo purtroppo sotto attacco da parte del terrorismo».

Non sottovalutare i rischi provenienti dai Balcani

Il presidente del Parlamento europeo ha detto che «Non dobbiamo sottovalutare i pericoli provenienti dai Balcani, dove stanno arrivando molti foreign fighters da Raqqa a Mosul. Non è un caso che i tre arrestati a Venezia qualche settimana fa venissero dal Kosovo. I controlli anti-terrorismo non devono essere confusi con l'innalzamento di barriere che oggi non hanno più senso. Non credo alle barriere interne, ma alla miglior difesa di frontiera esterna».

Rivedere regole Ue su richieste di asilo

«Se un Paese Ue rifiuta il diritto di asilo a un richiedente, questo non dovrebbe poterlo chiedere a un altro Paese membro», ha detto Tajani. E ha sottolineato che a Gorizia c’è un problema di richiedenti asilo in arrivo da altre parti d’Europa, «dopo aver ricevuto un primo rifiuto». Tajani ritiene che si debba arrivare «a una scelta che porti a un’organizzazione». E ha ricordato che il Parlamento europeo sta rivedendo anche il regolamento di Dublino per rendere «meno gravoso il fardello che pesa sui paesi che ricevono per primi gli immigrati». L’Ue poi, ha proseguito Tajani - deve intervenire assieme alle Nazioni Unite per creare campi di accoglienza stabili nel territorio africano, aree protette in cui si possa vivere due o tre anni. «L’estensione del Sahara e le aree di crisi - ha aggiunto - porteranno fra qualche anno milioni di persone a spostarsi da Sud verso Nord». Per affrontare il fenomeno, «l’Ue deve investire di più» sui «campi sotto egida Onu» in cui si accolgono i migranti. «Devono essere città in cui si può vivere per un periodo. Devono esserci medici, ospedali da campo, alimenti per bambini. Devono essere protetti dai trafficanti di esseri umani e quindi - ha concluso - deve esserci una presenza militare o di forze di polizia

europee o delle Nazioni unite».

Serve più Italia a Bruxelles

«Quando dico che serve più Italia a Bruxelles, intendo dire che serve bilanciare le politiche» dell’Europa del Nord con quelle dell’Europa meridionale, ha detto il presidente dell’Europarlamento commentando le parole del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan secondo cui l’Italia ha contribuito a spostare il

focus dell’economia europea dal rigore alla crescita. «L’Italia si è impegnata assieme ad altri paesi per far sì che non ci sia un solo pilastro nell'economia europea, che è quello del risanamento dei conti pubblici. Un tema che peraltro deve essere difeso, non possiamo assolutamente pensare di vincere la sfida

alla disoccupazione con Stati che sperperano il denaro pubblico, quindi i conti devono essere rimessi a posto». Per Tajani bisogna anche «lavorare per una politica della crescita. Il rigore dev'essere bilanciato dal sostegno all’economia reale, industria, commercio, artigianato, agricoltura, libere professioni. Dobbiamo permettere a queste realtà di produrre benessere: se rimettiamo a posto i conti senza creare lavoro, poi ricominciamo a fare debiti».

Pronti al patrocinio alla Zona speciale economica europea

«Siamo pronti a concedere il patrocinio del parlamento europeo alla Zese (Zona speciale economica europea)» fra Gorizia, Nova Gorica e Šempeter, una volta ottenuta l’approvazione del governo italiano e sloveno, ha detto Tajani durante la conferenza stampa di chiusura della sua visita a Gorizia. «Mi sembra - ha aggiunto - un fattore di dialogo, soprattutto in un momento in cui noi dobbiamo dare messaggi positivi ai paesi dei Balcani, sia quelli candidati sia i membri Ue.

Dobbiamo dare messaggi positivi a tutta l'area, i progetti di sviluppo vanno sostenuti».

