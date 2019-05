Appello del Papa: «Istituzioni diano attenzioni concrete alla maternità»

«Saluto i partecipanti all’iniziativa denominata “Passeggini vuoti” e il gruppo delle mamme di Bordighera: il futuro delle nostre società richiede da parte di tutti, specialmente delle istituzioni, un'attenzione concreta alla vita e alla maternità». È l’appello lanciata da Papa Francesco al Regina Coeli in occasione della Festa della mamma che si celebra in tutto il mondo. All’indomani del ritorno da Fatima, il Papa ha voluto ricordare in piazza San Pietro «tutte le mamme, anche quelle in cielo», e ha proposto ai fedeli di rimanere «alcuni istanti in silenzio, pregando ognuno per la propria mamma». Con la canonizzazione dei pastorelli di Fatima «ho voluto anche proporre a tutta la Chiesa di avere cura dei bambini», ha aggiunto il Papa, suscitando un applauso della piazza. La Gendarmeria vaticana ha stimato in circa 25mila il numero delle persone presenti in piazza San Pietro durante la recita del “Regina coeli” con il Papa.

Al Colosseo la manifestazione “Passeggini vuoti”

Sono migliaia le famiglie che si sono date appuntamento al Colosseo per richiamare l’attenzione della società, della politica, delle istituzioni sull’emergenza demografica in Italia. «Nel giorno della festa della mamma, vogliamo porre al centro dell'opinione pubblica il tema dei prossimi vent’anni in Italia: il fatto che non facciamo più figli», ha detto Gianluigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari.

Sostenere e proteggere yazidi e minoranze di ogni fede

Il Pontefice ha anche chiesto di sostenere e proteggere yazidi e minoranze di ogni fede. E dopo aver recitato il Regina Coeli dalla finestra dello studio su piazza San Pietro, ha chiesto di affidare «a Maria, Regina della pace, la sorte delle popolazioni afflitte da guerre e conflitti, in particolare in Medio Oriente.



Tante persone innocenti sono duramente provate, sia cristiane, sia musulmane, sia appartenenti a minoranze come gli yazidi, i quali subiscono tragiche violenze e discriminazioni. Alla mia solidarietà si accompagna il ricordo nella preghiera, mentre ringrazio quanti si impegnano a sovvenire ai bisogni umanitari. Incoraggio le diverse comunità a percorrere la strada del dialogo e della riconciliazione per costruire un futuro di rispetto, di sicurezza e di pace, lontano da ogni sorte di guerra».

