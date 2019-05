Etruria, Renzi: «Nessun favoritismo, duri con tutti»

La Banca Etruria, la flessibilità ottenuta in Europa, i vitalizi, la legge elettorale, il voto a fine legislatura. Il segretario del Pd Matteo Renzi, ospite a L’Arena di Massimo Giletti, ha sottolineato che « il tema di Banca Etruria torni ciclicamente. Su queste vicende ci vuole grande chiarezza: se qualcuno dice che il mio governo ha fatto favoritismi, reagisco perché non è vero. Banca Etruria fu commissariata dal mio governo: siamo stati molto duri con tutti», ha detto Matteo Renzi a L’Arena. «Favoritismi per nessuno», ha detto.



Su Consip voglio la verità

«I politici di solito si nascondono. Io voglio la verità. I fatti veri. La gente onesta non ha niente da temere dalla verità. L'importante è che la gente sappia che c’è chi si nasconde e chi vuole capire», ha detto Matteo Renzi parlando del caso Consip.

“Abbiamo portato a casa la flessibilità e un po' di investimenti, ma ancora non basta. Tutti noi siamo impegnati in Europa” Matteo Renzi, segretario del Pd





Renzi, ottenuta flessibilità ma ancora non basta

«Abbiamo portato a casa la flessibilità e un po' di investimenti, ma ancora non basta. Tutti noi siamo impegnati in Europa» al fianco del governo, ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi a L'Arena. «Prima parlavo di riforme costituzionali e legge elettorale, oggi le parole d'ordine del Pd sono casa, piazza, mamme», ha sottolineato parlando più in generale dell’agenda Dem. «Ho fatto per tre anni - ha aggiunto - il presidente del Consiglio venendo dalla provincia, senza padrini e senza padroni a Roma. È possibile».

Legge elettorale: no al proporzionale, porta inciuci

Poi la legge elettorale. «Mi riapre una ferita. Con il referendum avevamo immaginato un sistema molto più semplice con il ballottaggio, come fanno i francesi. Ora è andato, basta, chiuso», ha detto il segretario del Pd. «Sulla legge elettorale purtroppo il Pd da solo non ha la maggioranza, altrimenti l'avremmo già fatta, e tutti quelli che hanno detto no al referendum adesso dovranno decidere da che parte stare. Spero ci sia una legge con principio che il cittadino possa decidere liberamente e la sua scelta corrisponda a un principio di governabilità», ha detto Renzi, sottolineando un netto «No al proporzionale puro, dove ci sono inciuci».

Vitalizi, spero che la proposta Richetti passi

E sulla polemica dei vitalizi con il M5s ha detto: quello dei vitalizi «è un tema che giustamente vi sta a cuore: è fondamentale che i Cinque stelle votino la proposta di Matteo Richetti, che è seria. L’ultimo miglio è dire che le regole valgono per tutti, il contributivo deve valere anche per chi fa politica. Dopodiché io non ho vitalizio perché la nuova generazione ha già regole diverse».

A me e al Pd conviene votare a fine legislatura

«A me ed al Pd conviene votare a fine legislatura, tra febbraio e maggio del prossimo anno. Credo finirà così», ha detto il segretario del Pd. «L’importante è usare questi mesi non per le cose che interessano ai politici ma per cose concrete e dare una mano al governo Gentiloni, non fargli la guerra, per gestire i problemi veri come mettere i due miliardi per le periferie».

Rifiuti: assurdo arrabbiarsi con cittadini che aiutano

Poi l’iniziativa del Pd per la pulizia di Roma, che oggi ha visto coinvolti i volontari del Pd in 42 punti della Capitale. «Oggi c’era gente che non ci voterà

mai. È assurdo arrabbiarsi con i cittadini se mettono a posto la città, bisogna essere contenti». In questi giorni, ha aggiunto, «l’amministrazione si è messa a lavorare».

