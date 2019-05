F1, Spagna troppo dura per Vettel: prevale Hamilton

Al Montmelò partiva dalla pole, ma guardando buona parte della gara non sembrava affatto il favorito. Invece sul gradino più alto del podio c'è andato Hamilton, il pilota britannico più completo delle ultime generazioni, tre volte campione del mondo e insaziabile collezionista di record: battuti quasi tutti quelli di Senna, per l’anno in corso ha in mente di superarne ancora qualcuno di Schumacher.

Sul secondo gradino quindi c'è andato Vettel, una posizione che quest'anno sembra ormai scontata in caso di mancata vittoria. Il tedesco infatti resta al comando del campionato piloti, ma con un margine eroso solo da Hamilton. Un vero peccato poichè il distacco dopo 66 giri non era troppo elevato, ma sufficiente per perdere la gara, lasciando al temibile avversario la conquista della seconda vittoria nella stagione.

Primo podio nel 2017 per Daniel Ricciardo, alla diciannovesima volta fra i migliore tre in carriera. È una notizia, perché la sua immagine era un po' offuscata dalla maturazione di Verstappen che, tuttavia, grazie al prematuro ritiro di oggi, gli lascia campo libero. Ricciardo può recuperare, così, tantissimi punti: dopo le prima quattro gare era sesto nel mondiale, dietro l’olandese di ben tredici punti, mentre al termine della quinta gara il gap si è quasi completamente neutralizzato.

Molto sale, poco pepe

Non c'è una misura precisa del successo di una gara in base al contenuto, ma quella svolta oggi in Catalogna è sicuramente affascinante e convincente come sempre accade qui: d'altra parte la pista spagnola è quella d'eccellenza per i test proprio perché mette alla prova gomme, motori e meccanica delle auto. Nella fattispecie, il gran premio di oggi tuttavia non è stato dei più ricchi di tensione, a parte una partenza davvero caotica.

L'aggressività di Vettel ha pagato e stupito il pubblico a casa e sugli spalti, perché non era proprio da Ferrari negli ultimi anni “divorare” così i concorrenti potenzialmente più forti e “in pole” con questa frequenza. Una gioia durata un po' per i tifosi del campione tedesco, ma di tutt'altro tono per quanto riguarda il sedile finlandese: Raikkonen infatti si è trovato in mezzo a Bottas e Verstappen in un “sandwich” che ha messo fuori uso tanto la Ferrari del più “veterano” come la Red Bull del più “acerbo”, ma la Mercedes di Bottas si è comunque ritirata al trentanovesimo giro per una noia al propulsore.

Durante la gara, l'attenzione per gli accadimenti in testa era tutto sulla performance di Vettel, capace di tener testa alle Mercedes anche con gomme meno fresche: una supremazia che era totale su Bottas ma non sufficiente su Hamilton, che a un certo punto ha saputo riprendere e staccare Vettel sino agli ultimi determinanti chilometri.

Eccetto la partenza, un potenziale incidente evitato per poco ai box e una Virtual Safety Car, nessun altro evento ha comunque attirato più di tanto l'attenzione. Pochi elementi di una gara molto sicura ma neanche troppo divertente: per fortuna non soporifera come in passato dal primo all'ultimo giro. Segni comunque di salute e, soprattutto, di cambiamento rispetto all'era Ecclestone, visto che Liberty Media al momento sta tirando fuori piccole e grandi iniziative che stanno cambiando davvero la percezione e l'interesse verso la Formula 1.

A seguito dei risultati odierni e una classifica così corta ai vertici, lo sbarco a Montecarlo di fine mese sarà senz'altro uno dei più attesi degli ultimi anni. E pazienza se non ci sarà Alonso, anche se magari avrebbe potuto finalmente lottare per una settima piazza, dignitosa per la McLaren di oggi ma non di certo per i suoi voli pindarici in memoria dei bei vecchi tempi. Lui sarà a godersela a Indy, in diretta tv anche dal prestigioso paddock della Quai d'Antoine.

© Riproduzione riservata