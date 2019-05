Juve bocciata a Roma: è il primo calo della stagione?

Saranno gli stimoli diversi, come dice qualche tifoso bianconero: da una parte la Roma che lotta per il secondo posto, dall'altra una Juventus che può vincere il titolo davanti al proprio pubblico settimana prossima, contro il Crotone. Io preferisco credere che una squadra come la Vecchia Signora, che avrebbe potuto festeggiare il sesto titolo anche con un pareggio all'Olimpico, di stimoli ne abbia più che a sufficienza per fare il calcolo di aspettare il prossimo turno. La verità è che, dopo essere andata in vantaggio con Lemina, la Juventus è progressivamente calata e ha subìto il ritorno della Roma: dapprima con il pareggio di De Rossi, poi con il doppio vantaggio di El Shaarawy e Nainggolan.

Festa scudetto rimandata, con i giallorossi che si portano a soli quattro punti e caricano di rimpianti una stagione che avrebbe potuto essere molto diversa solo sprecando qualche occasione in meno. Immediatamente dietro resiste il Napoli (che asfalta 5-0 il Torino, per fortuna dei giocatori granata con l'allenatore Mihajlovic in tribuna) e almeno per la matematica resta agganciato non solo al secondo posto, ma anche al teorico scudetto visto che mancano ancora due giornate.



La squadra bianconera è apparsa improvvisamente stanca, lontana parente di quella vista negli ultimi due turni di Champions. Non è un buon viatico per la finale di Coppa Italia, dove Buffon e compagni sono nettamente favoriti contro una Lazio che però, a titolo preventivo, ha attuato un turn over più che abbondante. Rimediando una sconfitta (3-2) contro la Fiorentina, ma ormai l'Europa League è in cassaforte e per gli uomini di Inzaghi non cambia nulla.

Attenzione comunque a non sottovalutare il Crotone, il prossimo avversario atteso allo Stadium, che battendo l'Udinese (1-0) continua a sperare in una salvezza possibile sul filo di lana. Non è mai facile giocare contro chi tenta il tutto per tutto, anche se il divario tecnico è abissale. La cosa da chiarire, ma lo sapremo solo strada facendo, è se la Vecchia Signora sta accusando il primo vero calo della stagione o se, come logica vuole, si tratta solo di una passaggio a vuoto che non pregiudica i traguardi che restano ancora a portata di mano.



Chi pregiudica tutto è l'Inter, che festeggia con una sconfitta l'esonero di Pioli: il Sassuolo vince 2-1 a San Siro e di fatto mette la parola fine alle speranze di qualificazione alla prossima Europa League. Il sesto posto se lo giocheranno il Milan (che pareggia 1-1 in casa dell'Atalanta sicura, con il punto fatto, di tornare in Europa) e la Fiorentina, staccata di un solo punto dai rossoneri.

Dalle parti della Pinetina tutto gira per il verso contrario, e più di un tifoso comincia a credere alla voce che i giocatori abbiano mollato gli ormeggi quando si sono resi conto che la qualificazione Champions (ma soprattutto il ricco premio promesso per questo obiettivo dalla nuova proprietà) era irrimediabilmente sfumata. Non credo che giocatori professionisti facciano calcoli di questo tipo, ma di certo il crollo verticale seguito al 7-1 rifilato all'Atalanta è praticamente impossibile da spiegare.



Nelle altre partite il Bologna batte 3-1 il già retrocesso Pescara in una gara inutile per entrambe, mentre il 3-2 del Cagliari contro l'Empoli inguaia i toscani che ora si ritrovano un solo punto (32 a 31) davanti al Crotone. Il Palermo, già sicuro della Serie B, trova un guizzo d'orgoglio e regola 1-0 il Genoa, con i grifoni che restano a loro volta invischiati (a quota 33 punti) nelle parti bassissime della classifica. Due gare con un risultato a sorpresa, per una volta in controtendenza con la regola che vuole vincitore scontato chi è in lotta per qualcosa contro chi ha di fatto già chiuso, almeno psicologicamente, la stagione.

Ultima citazione per il pareggio tra Sampdoria e Chievo (1-1) ma è chiaro che adesso l'attenzione di tutti si sposta su quello che farà la Juventus nei prossimi 15 giorni, in cui si giocherà tutta la stagione. Coppa Italia, Campionato e Champions. Per la logica i primi due obiettivi, almeno i primi due, sembrano scontati: ma con una Juventus in piena efficienza anche la Coppa dalle grandi orecchie dovrebbe prendere la strada di Torino.



Il nodo da sciogliere, o meglio la risposta da dare, è come dicevo poco fa quella sul vero stato di forma di Buffon e compagni. Si può parlare di un calo della squadra come sostiene un certo Roberto Bettega, di certo non sospettabile di simpatie anti-bianconere? Già con la finale di Coppa Italia avremo le prime risposte. Ma se avesse ragione Bettega sarebbero dolori: perché assorbire un calo in due settimane è quasi impossibile, soprattutto quando si arriva al termine di un anno con decine di partite sulle spalle.

E come sempre, buon campionato a tutti. Un campionato che proprio in coda sta regalando le emozioni che ha negato per nove mesi.

© Riproduzione riservata