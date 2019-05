Alfano: «L’Italia può diventare hub del Mediterraneo»

L’Europa deve riscoprire «la propria leadership in questo mare (il Mediterraneo) che le appartiene per intero» e dentro l’Europa l’Italia può diventare un “hub”

per gli investimenti in quella parte del mondo, in Africa, in Medioriente. Lo ha detto il ministro del Esteri Angelino Alfano oggi parlando alla Luiss. Il Mediterraneo rischia di essere degradato nella zona retrocessione della classifica internazionale», ha ricordato il titolare della Farnesina sottolineando che la questione è «come riportare la centralità del Mediterraneo».



Quando il dialogo sostiene il merito

Luiss e Fondazione Terzo Pilastro hanno presentato oggi a Villa Blanc il “Progetto Mediterraneo”, iniziativa di sostegno al merito rivolta a studenti provenienti dai Paesi del Vicino e Medio Oriente, tra i quali rifugiati e titolari di protezione internazionale, che, grazie all’intesa con la Petra University di Giordania e l’università di Malta, frequenteranno corsi di laurea triennali e magistrali della Luiss. Alla presentazione del progetto hanno partecipato l ministro degli Esteri Angelino Alfano, il presidente della Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo Emmanuele F. M. Emanuele, la presidente Luiss Emma Marcegaglia, il vice presidente esecutivo Luigi Serra, il rettore Paola Severino, il direttore generale Giovanni Lo Storto e Marwan El Muwalla, presidente dell'Università di Petra, Giordania. In collegamento via Skype, anchela presidente della Repubblica di Malta Marie-Louise Coleiro Preca.

Marcegaglia: connessi e uniti in un disegno di sviluppo comune

«È una iniziativa che pone la Luiss come interlocutore privilegiato tra le due sponde del Mediterraneo rafforzando il dialogo e la conoscenza tra giovani talenti, provenienti da Paesi vicini ma troppo spesso percepiti lontani e diversi. Il futuro delle nuove generazioni risiede anche nella possibilità di essere connessi e uniti in un disegno di sviluppo comune», ha sottolineato la presidente della Luiss Emma Marcegaglia. La presidente ha spiegato che l’obiettivo del progetto è quello di attrarre giovani di qualità, gettando le basi per una nuova dimensione di scambio e cooperazione, in un'area strategica ad alto potenziale come quella del Mediterraneo. Gli studenti potranno formarsi alla Luiss grazie a delle borse di studio e poi potranno tornare in patria come membri della futura classe dirigente.

Emanuele: rafforzare la cooperazione politica ed economica euro-mediterranea

La grande sfida che si propone di affrontare il progetto Mediterraneo, ha sottolineato Emmanuele F. M. Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro – è quella di rafforzare la cooperazione politica ed economica euro-mediterranea attraverso un percorso didattico comune per i giovani, incentrato sul dialogo e sulla collaborazione ai più elevati livelli formativi e di ricerca, nonché di favorire l'incontro tra operatori economici, istituzioni, rappresentanti delle Università nell'ottica di creare una classe dirigente consapevole delle opportunità derivanti da una maggiore interazione tra le realtà economiche, sociali, culturali e politiche dell'intera area».

Venti giovani talenti in lizza

All’iniziativa pareciperanno venti giovani talenti. Dieci intraprenderanno un percorso di doppia laurea presso il Dipartimento di Economia e Finanza della Luiss. E avranno poi la possibilità, sulla base del merito, di proseguire la specializzazione magistrale alla Luiss. Obiettivo finale è quello di favorire il rientro dei laureati in Giordania. Il passaggio conclusivo sarà l'elaborazione di una tesi di laurea sull'area europea e quella del Mediterraneo. Sette ragazzi con status di rifugiato o immessi in programmi di protezione internazionale presenti sul territorio giordano e di nazionalità di un altro paese dell’area Med, frequenteranno corsi tenuti da docenti Luiss alla University of Petra, in loco o a distanza – non potendo come rifugiati uscire dalla Giordania. Tre studenti maltesi, poi, frequenteranno una laurea triennale, concludendo il loro periodo di studi nell’anno accademico 2019/20. Del progetto Mediterraneo entrerà a far parte anche il Marocco con una iniziativa di mobilità tra la Luiss e gli atenei di Université de Cadi Ayyad, l'Université Mohammed de Rabat e l'Université Euro-Mediterranéene de Fès, che prevedrà la selezione di almeno tre studenti marocchini che potranno, a partire dal 2019/20, frequentare un corso di laurea Magistrale in Luiss.



© Riproduzione riservata