Antitrust, in un anno sanzioni per 306 milioni. Il rialzo è del 21%

Da gennaio 2016 ad aprile 2017 l'Antitrust ha irrogato in totale sanzioni per 306 milioni di euro, in rialzo del 21% rispetto ai 253 milioni di un anno prima. Il dato arriva dalla relazione annuale presentata dal presidente dell'Autorità Giovanni Pitruzzella oggi alla Camera. Nello stesso periodo sono stati conclusi 240 procedimenti, mentre altri 91 sono ancora in corso e sta conducendo cinque indagini conoscitive. Gli interventi adottati dall'Autorità per favorire la concorrenza «costituiscono solo un tassello, anche se importante, di una più ampia serie di politiche pubbliche e di riforme basate su una visione d'insieme», annota Pitruzzella a consuntivo dell’attività. «Tali politiche pubbliche e riforme «devono essere condotte, a livello nazionale ed europeo, per promuovere una crescita inclusiva ed equa, dando vita a quella che J.F. Kennedy, in un suo discorso di oltre mezzo secolo fa, definì “l'onda che solleva tutte le barche”».

«Spinte contro apertura mercati»

In Italia «non mancano le reazioni contro l'apertura dei mercati» a dire del presidente dell'Authority secondo cui si osservano anche «reazioni protezionistiche», come quelle del settore dei taxi, mentre le liberalizzazioni sono state «lasciate a metà». La concorrenza, è opinione di Pitruzzella, stimola la crescita economia e «favorisce la riduzione delle rendite di posizione e delle diseguaglianze» e promuove innovazione e benessere dei consumatori. Ma molte cose non vanno, almeno non quanto si dovrebbe. «È sufficiente pensare al complesso percorso parlamentare del disegno di legge “annuale” sulla concorrenza, che pare stia approdando per la prima volta alla sua approvazione, sebbene depotenziato rispetto ai suoi iniziali contenuti». E si pensi ancora «alle reazioni protezionistiche della categoria dei tassisti di fronte alla spinta competitiva proveniente da piattaforme come Uber, ai tentativi di introdurre freni regolatori all'espansione della sharing economy, alle critiche provenienti da più fronti, anche molto autorevoli, contro la liberalizzazione del commercio e alle iniziative legislative regionali dirette a contrastarla, all'opposizione nei confronti dell'implementazione della “direttiva Bolkestein” sulla liberalizzazione dei servizi».

Il “caso” del mercato elettrico

Rispetto alle liberalizzazioni lasciate a metà viene citato il caso del mercato elettrico «dove la maggioranza degli utenti domestici (68%) è rimasto nel regime di maggior tutela». L'Autorità garante si augura in particolare che venga approvato il ddl concorrenza anche perché, viene spiegato, «dal 2009 sarebbe il primo provvedimento ad essere approvato. Tuttavia ci sono questioni ancora aperte». La concorrenza, insiste il presidente, «stimola l'innovazione, favorendo produttività e crescita economica» e se oggi «il tormentato equilibrio tra la sovranità e i mercati tende a spostarsi a favore della prima», indebolimento della

concorrenza nei mercati nazionali avrebbe l'effetto di «aumentare le rendite monopoliste, riducendo le possibilità di scelta dei consumatori, innalzando i prezzi di numerosi beni, disincentivando l'innovazione». Secondo Pitruzzella «ne risulterebbero minacciati la crescita economica e il benessere generale».

Promozione con corsi a scuola e premi

Per ampliare la cultura della concorrenza l'Antitrust ha istituito corsi e conferenze nelle scuole, svolti di intesa con il Miur ed un premio annuale dedicato a studenti e giornalisti. Le lezioni sono dedicate «al significato della concorrenza e alla tutela del consumatore (incontrati oltre un migliaio di alunni)». Inoltre è stato recentemente istituito un premio annuale «per chi promuove, tra gli studenti e gli operatori dell'informazione, la cultura della concorrenza e dei diritti del consumatore, l'uso dei social media per far conoscere la nostra attività, i numerosissimi seminari e incontri di studio, con la partecipazione di eminenti studiosi, anche stranieri, e rappresentanti dei nostri stakeholders».

© Riproduzione riservata