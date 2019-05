Dalla Lazio alla Juve, alla pittura: la parabola di Sclavi, portiere-artista

A immaginarlo in tribuna stasera, all’Olimpico, per godersi la finale di Coppa Italia tra Lazio e Juventus, le sue due ex squadre, saresti quasi tentato di chiederti per chi avrebbe fatto il tifo. Ma la domanda troverebbe facile risposta in meno di un istante. Perché per Ezio Sclavi la Juventus fu un'avventura intensa e fugace, la Lazio il vero amore di una vita intera. Bianco e celeste furono infatti i colori che entrarono nel cuore di questo straordinario portiere. Bianco e celeste, come la luce di quell'Oltrepò pavese di cui era originario, che si impresse tanto negli occhi quanto sulla tavolozza di questo campione eccentrico e sorprendente. Sì, perché Sclavi non fu solo estremo difensore, negli Anni Venti, dell'Aquila e della Vecchia Signora, ma anche pittore non banale, esponente non secondario di quella “Scuola Romana” che annovera tra le sue fila artisti come Carrà, Magli, Capogrossi, Mafai.

A ripercorrere oggi la parabola di questo singolare esempio di atleta-pittore, è oggi un volume arguto ed essenziale, Ezio Sclavi portiere pittore, edito da Eraclea e curato da Fabio Bellisario, architetto, storico dell'arte e appassionato di calcio, che ne ripercorre le orme a quasi mezzo secolo dalla morte (avvenuta nell'agosto del 1968, a 65 anni).

E davvero il seguire i sentieri della vita e della carriera di Sclavi è, al tempo stesso, attraversare un pezzo della storia del nostro sport e del nostro Paese: è il servizio militare a portare Sclavi (lui che, 14enne, aveva falsificato i documenti pur di arruolarsi nella Grande Guerra, partecipando alla battaglia di Caporetto) a Roma, dove si avvicina, incuriosito, al football. Da qui, il colpo di fulmine con la porta e la Lazio. Ma, come spesso capita, l'amore trova inizialmente un oppositore: a vestirne i panni, proprio l'istrionico presidente biancoceleste Ballerini (che era stato tra i giudici che avevano sorretto Dorando Pietri verso il traguardo della maratona olimpica di Londra 1908), che gli nega, all'inizio, addirittura la possibilità di un provino. Poi, passati alcuni mesi, dopo averlo visto giocare, cambierà idea.

Compagni, tifosi e avversari lo chiamavano “La scimmia”, per quel fisico del tutto particolare: non arrivava al metro e 70 di altezza, ma aveva un busto tozzo, gambe potenti, e braccia lunghe, tutte caratteristiche che gli permettevano di eccellere tra i pali. Ma pure i piedi non erano certo male, tanto che l'unica presenza in maglia juventina (nella sua unica stagione bianconera, 1925-26, che pure gli regala lo scudetto) il nostro campione la disputa da… centromediano, in una gara giocata a Reggio Emilia proprio nel gennaio del '26. E proprio come centromediano la Juventus – che in porta schiera il leggendario Combi – vorrebbe pure rinnovargli il contratto! Ma l’amore per la Lazio prevale: Sclavi torna in biancoceleste, diventa beniamino dei tifosi, entra nella rosa della Nazionale di Vittorio Pozzo (con cui somma 3 presenze). Poi, un brutto infortunio a un ginocchio, e l'Aquila che non gli rinnova il contratto.

L'amarezza è tale da spingere il portiere-pittore dall'altra parte del mondo, volontario nella guerra d'Etiopia, dove poi resterà un decennio, continuando ad allenare squadre di calcio e a dipingere, lui che fin dai primi anni romani aveva iniziato a frequentare le gallerie d'arte di via Margutta, a far amicizia con Corrado Cagli, Moravia, Elsa Morante, affinando la propria inclinazione pittorica sino ad esporre con la Scuola Romana già nel 1933, a Parigi.



Dal Corno d'Africa, Sclavi tornerà in Italia solo nel 1947, povero in canna e dopo anni di prigionia – durante il secondo conflitto mondiale - in un campo di concentramento inglese. Senza denaro nelle tasche, ma con nel cuore le sue grandi passioni, il calcio e la pittura, troverà ospitalità dalla sorella ad Arma di Taggia, sulla riviera ligure. Quelle mani che avevano respinto con coraggio le bordate dei più grandi attaccanti del mondo, continueranno fino agli ultimi giorni a raccontare su tela i sogni, i pellegrinaggi, le visioni del portiere-pittore.

