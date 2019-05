Legge elettorale, nuovo stallo: ritirato il testo base

La decisione era scontata. Il relatore e presidente della commissione Affari costituzionali ha ritirato il testo base sulla legge elettorale (in sostanza l’estensione dell’Italicum al Senato con tanto di capilista bloccati, soglia di sbarramento al 3% e premio alla lista che superi il 40%) dopo il no ufficiale di Pd, Lega, Ala, Svp e fittiani. È stata così evitata quella «spaccatura verticale» in commissione, paventata dal presidente del gruppo Misto Pino Pisicchio, che in futuro avrebbe potuto rivelarsi un boomerang. Già perché se - come molti danno per scontato - il Parlamento alla fine non riuscisse a partorire la riforma, si dovrà procedere comunque all’armonizzazione tra i sistemi di Camera e Senato e dunque quel testo oggi ritirato potrebbe resuscitare, magari sotto forma di decreto legge. Si vedrà. Per ora il Pd si accontenta di aver imposto come ipotesi di partenza la propria proposta, un Mattarellum corretto o simil tedesco: 50% collegi uninominali, 50% proporzionale con sbarramento al 5%. Anche se la percentuale di collegi uninominali è ridotta rispetto al vecchio Mattarellum, è pur sempre un sistema con effetto maggioritario che premia i partiti più forti. «Spero che il Pd possa convincere gli altri partiti ad andare se non verso il sistema del Mattarellum con il 75% di maggioritario ma almeno al 50. Speriamo ci siano i numeri per farlo», aveva anticipato Matteo Renzi via Facebook, prima ancora che alla Camera la commissione si riunisse. E i numeri da cercare sono quelli dei senatori visto che alla Camera la proposta Pd non corre pericoli. Al contrario a Palazzo Madama sul Mattarellum corretto la maggioranza non c’è (siamo tra 145-148 voti).

Tra i dem il passaparola è che Forza Italia è divisa e che al Senato non sia pronta alle barricate. Che ci sarebbe quindi un pertugio in cui infilarsi. In realtà Berlusconi di collegi non ne vuol sentir parlare e ha detto in più occasioni, anche bacchettando i suoi, che l’unico sistema che Fi appoggerà è proporzionale. Comunque sia l’obiettivo del Pd è di portarsi avanti con lavoro a Montecitorio rispettando il calendario che prevede l’approdo in Aula il 29 maggio. Un appuntamento che non è affatto scontato sia rispettato visto il clima in commissione Affari costituzionali. «Se avessimo adottato il testo Mazziotti - ha detto Alfredo D’Attorre (Mdp) - i tempi sarebbero stati stretti, così diventano strettissimi. Il Pd ci ha bloccato per 4 mesi con il suo congresso, non può pretendere che ora si voti allo schiocco di dita di Renzi». Ma il segretario dem ritiene invece esattamente il contrario e cioè che siano i piccoli a voler frenare, cosa che, ha detto in una riunione, «sarebbe uno sgarbo al Presidente Mattarella».

Al momento il M5s e Forza Italia hanno chiesto che il relatore resti Mazziotti anche per il nuovo testo targato Pd perché, come ha sottolineato l’azzurro Francesco Paolo Sisto, «occorre la garanzia di un relatore super partes». Di diverso avviso la Lega che con Giancarlo Giorgetti ha invece chiesto formalmente che «il cerino passi in mano al Pd». Formalmente la decisione spetta proprio a Mazziotti.È infatti compito del presidente della commissione scegliere il relatore anche se solitaente si fa tenendo conto dei rapporti di forza. Mazziotti ieri sera al termine della seduta ha rinviato a oggi la decisione, che sarà resa nota all’ufficio di presidenza: «Valuterò assieme ai colleghi», ha detto, dopo aver ricordato il suo testo rappresentava il minimo comun denominatore, sul quale anche gli stessi dem inizialmente non si erano detti contrari. Se dal Pd non arriverà una risposta positiva è scontato che Mazziotti lasci ai dem il ruolo di relatore. Per ora il Pd non si pronuncia: «Il relatore lo nomina il presidente», è la risposta secca di Emanuele Fiano, capogruppo dem in commissione che potrebbe essere proprio il successore di Mazziotti.

