Banca Etruria, Finocchiaro: «Boschi ha chiarito, mai fatte pressioni»

«Su eventuali determinazioni del governo si conferma quanto dichiarato ieri dal presidente Gentiloni e cioè che la sottosegretaria Boschi ha ampiamente

chiarito e non ci sono implicazioni per il governo». Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro nel corso del question time alla Camera, rispondendo a una interrogazione di Mdp sul caso Banca Etruria che coinvolge Maria Elena Boschi. Mdp sollecitava le dimissioni di Boschi.

«Boschi non ha mai fatto pressioni per acquisto da parte di Unicredit»

Sul presunto conflitto d'interesse dopo le rivelazioni dell'ex direttore del Corsera, Ferruccio de Bortoli, Finocchiaro ricorda che «il ministro Boschi ha ribadito di non aver mai fatto pressione per l'acquisto di Banca Etruria da parte di Unicredit come confermano da organismi della stessa banca e il ministro ha confermato quanto detto in Aula in merito al rispetto della legge, compresa quella sul conflitto di interesse». «Nel riferire di un presunto conflitto di interessi - spiega Finocchiaro - gli interroganti richiamano la circolare della Banca d'Italia n. 263 del 2006. Tale riferimento è improprio».

«Etruria non comprata da Unicredit»

Finocchiaro ha sottolineato poi che l'interrogazione nasce « da presunte rivelazioni contenute nella pubblicazione di un noto giornalista, formulate in riferimento a una informazione di cui non si dice come e da chi sarebbe stata acquisita né, tanto meno, verificata». E ricorda che «Banca Etruria non è stata acquistata da Unicredit, ma al pari di Banca delle Marche S.p.A., Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A., è stata posta in amministrazione straordinaria - su iniziativa di Banca d'Italia - e poi in risoluzione dal Governo Renzi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015».

Rifiuti a Roma, Galletti: «Essenziale cooperazione regione-comune»

Durante il question time alla Camera si è parlato anche dell'emergenza rifuuti a nella Capitale. «Per chiudere il ciclo dei rifiuti è essenziale la cooperazione tra la Regione e il Comune di Roma: è quest'ultimo che deve individuare i siti dove realizzare l'impiantistica necessaria» ha detto il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti rispondendo a una interrogazione. Galletti ha spiegato che «è dunque necessario che venga presentato a breve un piano regionale di chiusura del ciclo dei rifiuti che risponda alle regole e ai principi comunitari, primo tra tutti il principio di prossimità per lo smaltimento, da realizzarsi con le modalità che saranno individuate dalle singole Amministrazioni competenti, nell'ambito della loro autonomia». Secondo il ministro, poi «non è accettabile che una città come Roma continui a inviare circa 110-120 tonnellate al giorno di rifiuti urbani a impianti di termovalorizzatori austriaci come accade oggi». «Ribadisco - ha aggiunto - che il ricorso al trasporto transfrontaliero dei rifiuti all'estero non può mai essere contemplato come l'ordinaria gestione dello smaltimento dei rifiuti di una capitale europea, senza considerare che il costo del trasporto ricade sulla bolletta della Tari dei cittadini romani».

