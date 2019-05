Bassa crescita e scarsa mobilità sociale

«Io sono un membro della classe borghese, mi sento tale e sono stato educato alle sue idee e ai suoi ideali». Così scriveva Max Weber nel 1895. Ma, come ha ricordato in un bel libro giocato tra storia e letteratura Franco Moretti, chi mai potrebbe ripetere oggi quelle stesse parole? Ebbene, nell’ultimo Rapporto annuale dell’Istat si spiega con chiarezza che la perdita del senso di appartenenza a una certa classe sociale è stata particolarmente forte, in questi anni di crisi e di profonda trasformazione, per la piccola borghesia, oltre che per la classe operaia.

La prima oggi si distribuisce su più gruppi sociali, secondo una tassonomia costruita usando come filo d’Arianna il reddito familiare equivalente: si tratta di «famiglie tradizionali della provincia»; di «operai in pensione» e di uno strato delle «famiglie di impiegati». Quanto alla classe operaia, anch’essa ha perso la sua compattezza e oggi si distribuisce tra il gruppo dei giovani blue collar e quelli delle famiglie a basso reddito, composte di soli italiani o nelle quali siano presenti stranieri.



Poi, c'è un ampio ceto medio, nel quale ricade l'83,5 per cento dei nuclei familiari di impiegati. E c'è una classe dirigente, composta da circa 2 milioni di famiglie, che, oltre a detenere gli strumenti per produrre e quelli per decidere, è anche in possesso dei titoli di studio più elevati. Sempre guardando soprattutto al reddito equivalente, tra le categorie agiate l’Istat include anche le cosiddette “pensioni d'argento”, con una prevalenza di persone sui sessantaquattro anni (When j'm sixty-four, sognavano i Beatles) che vivono prevalentemente in città, hanno concluso la carriera professionale e quella di genitori e si godono pacificamente quel che resta del giorno. Tra chi se la passa male occorre ricordare, però, anche il gruppo delle donne anziane sole, oltre che quello dei giovani disoccupati.

E sbaglia, dice l’Istat, chi pensa che la nostra sia una società liquida, a confini facilmente permeabili e comportamenti indistinti. Per esempio, la spesa mensile per i consumi è ben definita: si va da un minimo di 1.697 euro per le famiglie a basso reddito con stranieri a un massimo di 3.810 euro mensili per la classe dirigente. Insomma, se c'è un danno serio prodotto da più di vent'anni di bassa crescita, questo è la scarsa mobilità sociale e la progressiva cristallizzazione della società in gruppi rigidi. Solamente un’elevata e diffusa mobilità sociale nell’accesso e all’interno del sistema educativo e lavorativo potrebbero cambiare davvero i connotati di questa stratificazione sociale, secondo il presidente dell’Istat Giorgio Alleva.

Particolarmente interessante, per capire chi non riesce proprio a trarre vantaggi netti dal sistema di welfare, è poi un grafico del Rapporto che quantifica gli effetti sul reddito familiare di trasferimenti, contributi sociali e imposte, ripartiti per gruppi. Se ne ricava che il sistema di tasse e benefici italiano peggiora la situazione, nel passaggio dal reddito primario a quello disponibile, per più dell’80 per cento di nuclei all'interno delle famiglie di impiegati, di quelle dei giovani blue collar e dei nuclei a basso reddito con stranieri, e per almeno il 76 per cento delle famiglie a basso reddito composte da soli italiani. L'effetto dei soli contributi e delle imposte, si sottolinea inoltre, colpisce i gruppi sociali più presenti sul mercato del lavoro.

