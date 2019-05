Coppa Italia, primo passo della Juve verso il Triplete

Primo capitolo della rincorsa bianconera al Triplete, per cercare di emulare l'Inter del 2010 (per la verità quella squadra, con Benitez in panchina, vinse anche il Mondiale il club successivo, la vecchia Coppa Intercontinentale...). L'occasione è la finale di Coppa Italia, contro la Lazio che gioca in casa perché, da quando è stato deciso che l'ultimo atto della competizione si giochi sempre a Roma, di fatto è stato concesso un innegabile (e a mio avviso ingiusto) vantaggio alle due squadre romane.

Ma è altrettanto innegabile che la Juventus sia comunque favorita, non solo perché in campo nazionale è senza alcun dubbio su un altro pianeta rispetto alla concorrenza, ma anche perché Allegri dimostra di non fare calcoli in attesa delle prossime partite (inclusa quella contro il Crotone, che domenica potrebbe regalare il sesto scudetto consecutivo) e schiera la formazione tipo con il solo Neto al posto di Buffon. Marchisio in campo per Kedira, invece, non può essere considerato un ripiego.

La partita servirà anche per capire se aveva ragione Bettega quando, dopo la sconfitta contro la Roma, aveva parlato di una Juventus in calo, stanca non solo nei rincalzi che sono scesi in campo all'Olimpico ma in generale in tutti i reparti. Una risposta importante, visto che nel giro di pochi giorni la Vecchia Signora dovrà giocarsi anche il Campionato e soprattutto quella Champions che ha vinto troppe poche volte rispetto alle numerosissime partecipazioni. Soprattutto considerando che una di queste è quella della notte dell'Heysel, quando un rigore concesso per dovere e rispetto per quanto accaduto, pur essendo ben al di fuori dall'area, venne trasformato da un Platini gioioso e contemporaneamente ignaro della tragedia accaduta sugli spalti.

Si parte, in palio la Coppa Italia 2017. Come sempre scriverò in diretta, a partita in corso. Primi cinque minuti interlocutori, con sporadici tentativi da entrambi i lati ma con la Lazio molto pronta nelle ripartenze. In particolare i disimpegni di Barzagli, non molto tempestivi, rischiano di offrire palloni giocabili agli attaccanti biancocelesti. E infatti la prima occasione nasce proprio così, con Keità che recupera un pallone, salta netto Bonucci e colpisce il palo alla destra di Neto. La risposta juventina è affidata a Higuain, che trova il portiere Strakosha pronto alla risposta.

La scarsa attenzione dei bianconeri, o forse l'estrema attenzione della Lazio, di vede anche all'ottavo minuto quando Marchisio, sotto pressione, perde un pallone che apre agli avversari la strada verso la porta. La difesa chiude con un certo affanno: nulla di fatto.

Poi, come spesso accaduto quest'anno, ecco all'improvviso il momento della Juventus. Un cross innocuo e tutto sommato banale, con i difensori laziali in superiorità numerica, arriva pulito sui piedi di Dani Alves. Indisturbato e con tutto il tempo per coordinarsi, il giocatore bianconero infila il gol dell'1-0. Lazio che accusa il colpo, e dopo due soli minuti arriva una staffilata di Dybala che impegna Strakosha in una deviazione al volo. Che i padroni di casa (si gioca all'Olimpico) siano in difficoltà si vede anche a occhio nudo, con la linea difensiva laziale molto schiacciata verso la propria area. Si a quasi la sensazione che i biancocelesti abbiano improvvisamente smarrito i tempi giusti del pressing a centrocampo, lasciando così ampi spazi alle trame offensive della Juventus.

Che, al 17esimo minuto, non raddoppia solo perché Strakosha fa il Buffon, con due interventi consecutivi su Higuain che definire miracolosi è perfino riduttivo. In difficoltà, nel frattempo, Parolo, entrato in campo con forza di volontà ma evidentemente dolorante nonostante le infiltrazioni praticate subito prima dell'inizio. Al 21esimo del primo tempo Inzaghi decide il cambio e lo sostituisce, facendo entrare Radu.

La partita, salvo sorprese, finisce al 24 esimo minuto: Bonucci libero, con una disattenzione difensiva laziale che non protegge sulla “seconda” palla (prosecuzione di azione su palla inattiva) devia nell'angolo alla sinistra di Strakosha. Raddoppio meritato, per quanto visto finora, e Coppa Italia più che in tasca per gli uomini di Allegri. Alla Lazio, da ora in avanti, serve un miracolo. Per quanto visto finora direi che Bettega era stato troppo pessimista, e che la sconfitta con la Roma può essere derubricata alla voce “calo momentaneo”, oppure “distrazione”.

Al 31esimo Lazio in avanti: cross a centro area con Immobile che colpisce di testa e sfiora l'incrocio dei pali alla destra di Neto. Difesa Juventina, nel frangente, impegnata a protestare con Tagliavento per un fallo dello stesso Immobile più che a coprire sull'attacco avversario.

Si arriva senza emozioni al 41esimo minuto: la Juventus costringe gli avversari a giocare per linee orizzontali, e in questo modo diventa difficile costruire azioni di attacco pericolose perché per Immobile e Keità significa partire da fermi. Mandzukic, dopo uno scontro del tutto involontario con Bastos, rimedia un taglio al sopracciglio sinistro: siamo al 44esimo. Nulla di preoccupante, il giocatore juventino rientra dopo una rapida medicazione un minuto dopo. In chiusura di primo tempo Neto controlla centralmente un colpo di testa di Milinkovic-Savic, nulla di fatto e presa facile del portiere. Fischio di Tagliavento, 15 minuti di riposo.

Secondo tempo: la Lazio inizia cercando di verticalizzare il gioco, opzione con cui ha fatto vedere le cose migliori durante tutte la stagione e che le è stata impedita dalla Juventus nel primo tempo, con l'esclusione dei primi dieci minuti. Al 51esimo doppio tentativo juventino con Mandzukic e Higuain: nulla di pericoloso. Simone Inzaghi decide il primo cambio al 52esimo: esce Bastos, dentro Felipe Anderson, a cercare un assetto più offensivo. E proprio Felipe Anderson, un minuto dopo, costringe Neto a una difficile deviazione in angolo dopo un tuffo a chiudere sul palo di destra.

Juventus troppo schiacciata con le due linee di centrocampo e difesa: nasce così, al 56esimo, un pericolosissimo colpo di testa di Immobile che Neto riesce a parare in modo istintivo e miracoloso. Lazio vicina a gol. Da inizio ripresa i padroni di casa sembrano più determinati, aiutati probabilmente dall'atteggiamento più difensivo adottato dalla Vecchia Signora, che pensa a coprire la propria area cercando di ripartire in contropiede appena possibile.

Basta ci prova al 66esimo, con una finta che sbilancia Mandzukic: il tiro è forte ma finisce nettamente alto sopra la traversa della porta bianconera. Brutte notizie per Inzaghi perché anche Radu, entrato al posto di Parolo, inizia ad avere problemi fisici. Ma l'allenatore della Lazio decide di effettuare un altro cambio, inserendo Luis Alberto per De Vrij, anche lui infortunato. La coperta laziale inizia a essere fin troppo corta.

Venti minuti alla fine, le poche speranze dei padroni di casa sono appese a un lumicino. Come del resto voleva la logica già prima della partita. Basta dire che di tutti i giocatori della Lazio non ce n'è uno che, nella Juventus, giocherebbe titolare rubando il posto a chi ricopre lo stesso ruolo. Cinque minuti più tardi Keità trova lo spazio per il tiro: la potenza prevale sulla precisione e l'occasione sfuma anche questa volta. Al 76simo ci prova Immobile, con un tiro centrale che Neto blocca senza fatica. Allegri inserisce Lemina al posto di Dybala: inutile rischiarlo ancora, visto il risultato. Siamo al 78esimo, Immobile di testa sbaglia a un metro dalla porta anche se l'arbitro fischia il fuorigioco.

A voler essere critici a tutti i costi nella difesa bianconera si vedono qualche smagliatura, qualche movimento eseguito male o troppo lentamente. Ma quando si vince 2-0 a dieci dalla fine è quasi normale concedere qualcosa agli avversari. L'importante per Buffon e compagni sarà non commettere lo stesso errore nella finale di Champions, quando l'avversario sarà il Real Madrid (che vincendo questa sera nel recupero contro il Celta Vigo ha di fatto chiuso la pratica della vittoria nella Liga portandosi a +3 sul Barcellona).

Tre minuti alla fine, ci prova Higuain ma trova uno Strakosha eccezionale che gli nega il gol: il portiere della Lazio, a mio avviso, questa sera è nettamente il migliore in campo non solo per la Lazio, ma dell'intera partita. Ultimi minuti in discesa per la Juventus, che ormai ha abbondantemente blindato il risultato finale e la vittoria in questa Coppa Italia.

Prossimo appuntamento con il Crotone, allo Stadium, quando basterà un pareggio per festeggiare lo scudetto: il sesto consecutivo e il secondo passo verso il Triplete atteso da tempo per affiancare l'Inter, unica squadra italiana ad averlo finora ottenuto. Tre minuti di recupero concessi da Tagliavento, tre minuti che passano senza che nulla accada.

Arrivederci a presto, con la penultima di Serie A.

