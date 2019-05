Manovra, 33 deputati Pd: più fondi per province. Renzi: ero per abolirle, ora trovare i soldi

Raddoppiare gli stanziamenti a favore delle Province previsti per quest'anno dalla manovra correttiva, moltiplicandoli poi ulteriormente a partire dal 2018. È quanto chiedono 33 deputati Pd in un emendamento alla manovra-bis che compare tra i segnalati alla Commissione Bilancio della Camera.

La proposta di modifica propone di portare il contributo previsto per il finanziamento delle funzioni fondamentali delle province da 110 milioni a 220 milioni nel 2017 e da 80 milioni a 480 milioni «a decorrere dal 2018». Sollecitazione arrivata già ieri su Facebook da Matteo Renzi: «Ero per abolirle, ma ora dobbiamo trovare un po' di soldi», ha detto il segretario dem durante la diretta #Matteorisponde.

Emendamento per evitare tagli della spending

Le difficoltà finanziarie degli enti locali, e delle Province in particolare, sono tra i temi che il Parlamento si è impegnato a trattare nel corso dell'esame del decreto. Tra gli emendamenti emerge infatti anche quello, presentato da ben 28 deputati di vari gruppi, per evitare i tagli della spending review nelle Province in difficoltà finanziarie. La proposta, anch'essa tra quelle segnalate in Commissione, punta ad escludere dalle riduzioni di spesa previste dalla legge di stabilità 2015 «le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015». La Finanziaria di quell'anno prevedeva tagli di 1 miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016 e 3 miliardi nel 2017.

Renzi: «Daremo una mano»

«Io ero per l'abolizione dell'ente provincia, se fosse passato il referendum costituzionale l'avremmo fatto. Le condizioni per farlo sono venute meno con il no al referendum. Però ora dobbiamo trovare un po' di soldi per le province» . Così ha detto ieri Renzi durante la diretta Facebook #Matteorisponde, spiegando che «il governo è molto impegnato insieme ad Achille Variati, presidente dell'Unione province, per trovare i soldi per le province nei prossimi mesi. Dovremo assolutamente lavorare in questa direzione. Daremo una mano». della questione, ha detto il segretario Pd, si era parlato nella riunione di ieri tra Pd e governo al Nazareno.

Domani mobilitazione Upi

Proprio il nod tagli sarà al centro della mobilitazione di sindaci ed esponenti delle regioni organizzata per domani dall'Upi, l'Unione delle province d'Italia. Con lo slogan "Il taglio che paghi tu: l'Unione delle Province d'Italia difende i tuoi servizi" i rappresentanti degli enti locali si ritroveranno a Roma. Una delegazione dei presidenti di provincia sarà ricevuta dalla presidente della Camera, Laura Boldrini.

