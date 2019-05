Sisma 2016, Errani rassicura: ci sono risorse per ricostruire tutto

«Tutto ciò che si muove nella direzione di dare speranza alle comunità è importante. I governi che si sono misurati con la questione terremoto hanno fatto una scelta molto importante e non banale: impegnarsi per la ricostruzione piena di questo territorio del Centro Italia. Ci sono e ci saranno le risorse per ricostruire tutto ciò che è stato danneggiato dal terremoto» e bisogna farlo «nella legalità». Vasco Errani, commissario per la ricostruzione post terremoto approfitta della presentazione dell'iniziativa della Federazione italiana giuoco calcio per le aree terremotate «Il calcio aiuta» per ribadire le linee guida del programma di ricostruzione e la serietà degli impegni presi su questo fronte dal governo Renzi e confermati dal governo Gentiloni.

Errani: difficoltà ci sono ma impianto per ricostruzione è solido

L'impegno per le aree colpite dal terremoto nel 2016, spiega Errani «è quello recuperare tutte le scuole, garantire la sicurezza e quindi assicurare la vita delle persone». Tra le priorità anche l'impegno a favore delle imprese: «Le difficoltà ci sono ma l'impianto per la ricostruzione c'è, è solido e di qualità. L'idea non è costruire qualcosa di straordinario ma rientrare nella normalità», sottolinea l'ex Governatore dell'Emilia Romagna. E la legalità, citata come condizione essenziale per rimettere in piedi il Centro Italia, «è il contrasto alla criminalità e non burocrazia», quindi «una precondizione, perché ricostruire nella legalità è dare un futuro ai nostri figli e nipoti».

Lotti: sport può fare tanto e dare segnali concreti

Il progetto Figc “Il calcio aiuta”, presentato questa mattina a Roma alla presenza dell'ambasciatore del programma Paolo Maldini, della sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi e del ministro dello Sport Luca Lotti, è finalizzato a sostenere le società sportive di base nelle aree terremotate di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. A sostegno dell'iniziativa la Rai dedicherà una serata in diretta da Norcia il 22 maggio. Lo sport, sottolinea Lotti, «può fare tanto e dare segnali concreti. Questo progetto non serve a togliere l'attenzione dalla ricostruzione post terremoto e da tutto l'impegno per mantenere la promessa del governo di non lasciare sole le popolazioni una volta che i riflettori si sarebbero spenti. Mi fa piacere che lo sport, le società sportive e la Rai abbiano fatto squadra per ritrovare la normalità sul campo». «Con questa iniziativa - chiosa l’ex ministra delle Riforme Boschi - si cercherà di aiutare le popolazioni colpite con la prospettiva di una speranza: lo sport può aiutare nella ricostruzione dell'anima di quelle comunità».

