L’antidoto europeo e il rischio Italia

Ieri, mentre i mercati finanziari e il premio di rischio sui titoli di Stato italiano registravano una nuova giornata negativa, dalla politica monetaria europea giungeva un messaggio di stabilità, attraverso le parole del presidente della Banca centrale europea (Bce), Mario Draghi. È il caso emblematico di come la politica economica possa essere di volta in volta un buon antidoto contro l’eccesso di volatilità, ovvero un tossico volàno, a seconda di chi e come la disegna e l’implementa. Se la Bce ha finora rappresentato un esempio virtuoso, l’esatto contrario si può dire della direzione generale della Concorrenza della Commissione europea.

Complice anche la contemporanea chiusura delle Borse di Wall Street, Londra e Shanghai, l’attenzione degli operatori si è puntata – in negativo – sull’andamento dei prezzi dei titoli bancari e dei titoli di Stato italiani, entrambi colpiti da sensibili ribassi, non solo per il rischio banche, ma anche per l’incognita elezioni. Nello stesso momento, la Bce ribadiva l’importanza di mantenere l’orientamento espansivo che ha caratterizzato la politica monetaria a partire dal 2014, e che peraltro taluno – sulla base del recente miglioramento del quadro economico – vorrebbe subito invertire.

Il messaggio di politica monetaria diventa uno strumento anticiclico rispetto ai rischi di volatilità dei mercati finanziari. È un esempio emblematico di quel delicato e cruciale rapporto tra credibilità dei decisori – in questo caso la Bce – e dinamica dei mercati che sta caratterizzando sempre di più le economie avanzate, a partire dall’inizio della Grande Crisi.

Se il decisore è credibile, l’incertezza sulla politica si riduce, e la volatilità si abbassa; basta ricordare l’episodio oramai passato agli annali del “whatever it takes” pronunciato dallo stesso Mario Draghi nel luglio del 2012. Il contrario accade se il decisore politico è inaffidabile.

Il caso finora più studiato è quello del rapporto tra volatilità dei mercati, incertezza e annunci di politica – anche non economica – negli Stati Uniti, e il decisore più recentemente balzato alla cronaca è il presidente Donald Trump. È possibile analizzare l’andamento della volatilità dei mercati finanziari rispetto alla dinamica dell’incertezza politica. Di solito le due variabili si muovono nella stessa direzione; invece nella prima parte del 2017 al crescere dell’incertezza politica negli Stati Uniti – effetto della politica degli annunzi contradditori messa in campo dal presidente Trump nei campi più diversi, dalla regolamentazione finanziaria al commercio internazionale, ai tassi di cambio, alla politica fiscale – non si è registrato un corrispondente aumento della volatilità finanziaria. La spiegazione è in fondo semplice, paragonando il contenuto delle notizie politiche ai colori di un semaforo: le cattive notizie corrispondono al rosso, le buone notizie al verde, infine le notizie che non hanno un immediato contenuto informativo – producono cioè solo incertezza – al giallo. La politica del presidente Trump ha finito per produrre notizie gialle, per cui i mercati tendono ad assorbirle, nei fatti ignorandole. Il dato è interessante, ma non deve indurre all’ottimismo: la distorsione – o la manipolazione vera e propria – delle informazioni che vengono offerte ai mercati può produrre tossine nel funzionamento dell’economia e della politica i cui danni possono essere profondi, senza essere per questo immediatamente evidenti.

In Europa andrebbero analizzati con attenzione gli effetti che stanno producendo – in positivo e in negativo – i decisori di politica economica. Se ci concentriamo nel perimetro di moneta, banca e finanza, balzano evidenti due casi di scuola, uno positivo e uno negativo.

Da un lato, finora l’azione di politica monetaria messa in atto dalla Bce ha avuto un effetto sistematico di stabilizzazione dei mercati. Il nesso è semplice: se l’accoppiata tra decisore e decisione è credibile, i mercati reagiscono positivamente (semaforo verde). Nel caso della Bce ci si trova innanzi una istituzione con un mandato chiaro – stabilizzare l’inflazione – che si lega le mani con una regola operativa chiara, ancorché flessibile. L’effetto sui mercati di stabilizzazione è positivo.

Dall’altro lato, c’è purtroppo un esempio negativo: la direzione generale della Concorrenza della Commissione europea. Tale direzione – forse suo malgrado – è divenuta una protagonista della politica bancaria dell’Unione europea. È una burocrazia certo priva delle forti garanzie di indipendenza istituzionali che caratterizzano l’autorità di politica monetaria, con tutti i rischi di cattura politica che questo comporta.

Ma in assenza di presidi istituzionali, le burocrazie si possono conquistare l’indipendenza sul campo legandosi le mani con regole trasparenti e certe. Se invece tracima la discrezionalità – come è il caso della burocrazia in esame nelle vicende in esame – le decisioni sono un catalizzatore di incertezza, quindi di instabilità. In linea di principio, la politica bancaria dovrebbe – come la politica monetaria – essere un fattore di stabilizzazione macroeconomica. Nei fatti, oggi in Europa il disegno delle politiche bancarie – nazionali e non – sono zavorrate da un eccesso di discrezionalità e quindi di opacità. È il contrario di quello che servirebbe, visto che il tema della gestione delle vicende bancarie – dopo la peggior recessione dal Dopoguerra – è della massima delicatezza.

Purtroppo i semafori gialli e rossi fioccano, e i costi da instabilità sono difficilmente imputabili ai responsabili, con il rischio di aumentarne il senso di autoreferenzialità. Milton Friedman diceva – parafrasando Georges Clemenceau – che la politica monetaria è una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai banchieri centrali; una affermazione estrema, che ci auguriamo non serva a descrivere il rapporto tra la politica bancaria e la burocrazia di Bruxelles.

