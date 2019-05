Alfano rilancia: accettiamo sfida 5%, collaborazione con Pd conclusa

«Noi continueremo a sostenere il governo Gentiloni e non faremo ostruzionismo sulla legge elettorale. Accettiamo la sfida del 5% e non presenteremo emendamenti per abbassarla». Lo ha affermato il leader di Ap Angelino Alfano dopo la Direzione del partito, incalzando il segretario Pd Matteo Renzi: «Risponda a questa domanda: vuole fare cadere il governo Gentiloni o no?». Tra i due è gelo, dopo che Renzi, di fronte ai malumori di Alternativa popolare sull’accordo Pd-Fi-M5s sulla soglia di sbarramento al 5% lo ha attaccato frontalmente: «Se dopo anni che sei stato al governo, hai fatto il ministro di tutto, non riesci a prendere il 5%, è evidente che non possiamo bloccare tutto».

Alfano: sostegno a governo, e accettiamo sfida 5%

Di qui la mossa del cavallo di Alfano, che ha smarcato il partito dall’accusa di temere di essere spazzato via dallo sbarramento al 5%, definendolo «una sfida alla nostra portata». Come? Lanciando «un processo di riaggregazione di tutta l’area liberale e popolare che tutti i sondaggi dicono possa superare il 10%». Quanto al testo di impianto simil-tedesco presentato dal relatore Emanuele Fiano (il cosiddetto “Tedeschellum”), Alfano ha annunciato due soli emendamenti: uno che introduce le preferenze per scegliere la metà dei parlamentari («al momento di fatto tutti nominati dai partiti») e un altro che introduce un «premio di governabilità» per la lista che prende più voti.

Arriva però anche la stoccata vetriolo a Renzi, al termine della Direzione del partito, che certifica ormai guerra aperta tra i due: «La mia collaborazione con il Pd è conclusa». Con ulteriore bordata a seguire. Soffermandosi sulle parole del vicecapogruppo Ap alla Camera Sergio Pizzolante che ha parlato di pressioni da parte di Renzi per far cadere il governo a febbraio, Alfano ha infatti chiosato: «Pizzolante è una persona seria, non smentisco. Una certa agitazione c’è da sempre». Il Pd smentisce seccamente, ma il caso irrompe in Parlamento. «È uno scenario eversivo e inquietante. È insopportabile avere il Paese sotto ricatto di

Alfano e di Renzi». Questo l’ attacco di Luigi Di Maio del M5S che con Mdp

chiede al premier Paolo Gentiloni di riferire in Aula.



Renzi: Alfano nervoso, c’è chi non sa lasciare poltrona

In serata la replica di Renzi al Tg1. «A me spiace per il partito di Alfano, perché se c'è il via libera alla legge elettorale i piccoli partiti non entreranno in parlamento. Capisco il nervosismo». Quanto all’accusa di Ap di una presunta richiesta del segretario dem, a partire da febbraio di far cadere il governo Gentiloni, Renzi (che sulle amministrative dell’11 giugno ha negato si tratti di un test politico) ha replicato velenoso: «Ho fatto cadere il mio governo, mi sono dimesso dopo che tutti avevamo perso il referendum, ma qualche partito non conosce bene come lasciare la poltrona». Mentre sui dati positivi Istat di crescita del Pil ha commentato: «Quando si abbassano le tasse magicamente crescono i posti di lavoro e l'economia ma noi non ci accontentiamo»

Slitta al 6 giugno approdo in Aula legge elettorale

Slitta intanto da lunedì 5 a martedì 6 giugno l’approdo in Aula della legge elettorale. Di conseguenza si dilatano di 24 ore anche i tempi di esame in

Commissione Affari costituzionali: i sub emendamenti potranno essere presentati sabato mattina e si voterà per tutto il week end e, se serve, lunedì. Non a caso apprezzamento verso la presidente della Camera Laura Boldrini, il presidente della Commissione Andrea Mazziotti e verso il relatore, è stato espresso da Ignazio La Russa (Fdi), assai critico verso il testo. Ieri in commissione, dopo la presentazione del maxi-emendamento da parte del relatore del provvedimento, Emanuele Fiano, ci sono state proteste da parte dei 'piccoli' per i tempi ristretti d’esame del provvedimento.

Fico (M5s): accordo? Non è scontato

Ma se per certi versi le proteste di piccoli partiti come l’Udc o quelle di Mdp (che pure all'inizio avevano detto sì al modello simil-tedesco) erano attese, inaspettate sono state invece alcune dichiarazioni di parlamentari di M5s. «È un mega Porcellum» ha tuonato la senatrice Paola Taverna. E Roberto Fico ha gelato tutti: «L'accordo non è scontato». Di contro Danilo Toninelli, l'esperto di leggi elettorali, ha difeso il testo di Fiano, pur annunciando emendamenti che lo rendano davvero come il tedesco, come il voto disgiunto tra parte proporzionale e collegi uninominali, che piace anche a

Mdp. «Aperturista» anche la posizione del candidato premier in pectore M5s Luigi Di Maio, che in un’intervista a Repubblica stamattina ha dichiarato: «Partecipiamo all'intesa sul modello tedesco perché stavolta la proposta è seria e per soddisfare la richiesta di Mattarella».

La nuova scheda elettorale

Il maxiemendamento Fiano

Il «tedeschellum» presentato dal relatore Emanuele Fiano ha adottato due elementi del sistema originale tedesco: la soglia al 5% per entrare in Parlamento e la ripartizione proporzionale su base nazionale dei seggi. Ma in Germania la scheda elettorale è divisa in 2 parti perché 2 sono i voti: con il primo l’elettore sceglie il parlamentare del collegio uninominale; con il secondo la lista e i deputati ad essa associati. È possibile il voto disgiunto. La versione italica del tedesco invece non consente il voto disgiunto. Non solo. In Germania chi vince in un collegio uninominale va sicuro in Parlamento. In Italia invece la certezza ce l’ha solo il primo del listino bloccato. Sono loro infatti i primi ad ottenere l’attribuzione del seggio e solo dopo i vincitori dei collegi uninominali. A decidere ancora una volta sono le segreterie di partito che certamente nel listino bloccato tenderanno a indicare al primo posto i loro fedelissimi.

