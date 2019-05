Allianz: molto soddisfatti della partnership per lo stadio della Juve

Sergio Balbinot, membro del Board of Management di Allianz SE, con la responsabilità oltre che per l’Italia anche per i mercati dell’Europa occidentale e meridionale, per l’Asia, il Medio Oriente e l’Africa, a proposito dell’accordo con la Juventus ha detto: «Come Gruppo Allianz siamo particolarmente soddisfatti della partnership relativa a questo bellissimo stadio, uno dei centri di gravità permanente del calcio mondiale. In questa struttura unica in Italia, la Juventus, una squadra che vanta un palmarès straordinario ed una visibilità internazionale di prima grandezza, affronta ogni stagione tutte le più importanti squadre italiane e straniere, seguite sia dal vivo sia in diretta televisiva da milioni di tifosi in tutto il mondo.

Allianz, per parte sua, è protagonista a livello globale in campo assicurativo e finanziario, con più di 86 milioni di clienti in oltre 70 paesi e un marchio internazionalmente conosciuto e stimato. L’Allianz Stadium di Torino è pertanto il naturale punto d’incontro tra una tale struttura di eccellenza e un brand come Allianz».





Klaus-Peter Roehler, amministratore delegato di Allianz Italia, ha commentato: «La partnership annunciata oggi è un’ulteriore conferma della rilevanza dell’Italia per il nostro Gruppo. All’Allianz Stadium di Torino, la qualità dell’esperienza del tifoso, qualunque sia la sua fede calcistica, è stata disegnata per essere assoluta, unica. Qui, dove la Juventus sfida i club italiani e i più blasonati a livello internazionale, davanti al proprio pubblico e alle tifoserie ospiti, le emozioni legate al calcio, stagione dopo stagione, raggiungono i massimi livelli. Da oggi, l’Allianz Stadium di Torino sarà per l’Italia ancor di più uno straordinario magnete di emozioni sportive».





