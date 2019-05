Manovrina, via libera della Camera: Mdp vota contro

Via libera dell’Aula della Camera al decreto legge sulla manovra. Il provvedimento è stato approvato con 218 voti favorevoli, 127 contrari e cinque astenuti. Il decreto, che è in scadenza il 23 giugno, passa ora all'esame del Senato. Mdp ha votato contro, preannunciando un possibile ripensamento al Senato nel caso sia soppressa la norma sui voucher. Nel voto di fiducia di ieri, a cui Mdp non aveva partecipato (insieme a quelli dell’Udc) il Governo aveva incassato 315 voti favorevoli, 142 contrari e cinque astenuti.

Al Senato maggioranza a rischio

Se anche al Senato Mdp e Udc non partecipassero al voto di fiducia sulla Manovra, come hanno fatto ieri alla Camera (i bersaniani hanno fatto mancare 35 voti, l’Udc 4 , cui si sommano i tre assento tra gli alfaniani di Ap, i due di Ci e 12 del Pd) il governo Gentiloni perderebbe voti ma potrebbe comunque riuscire ad andare avanti in quanto i senatori che non entrano in Aula a votare abbassano il quorum. Diversa sarebbe, invece, la situazione ove quegli stessi gruppi decidessero di astenersi formalmente: in base al regolamento di Palazzo Madama, infatti, in Senato l'astensione vale come voto contrario. Al netto della ipotetica assenza dei 15 senatori di Mdp e dei quattro dell'Udc, i voti sicuri per il governo a Palazzo Madama si attesterebbero intorno ai 155, meno della maggioranza assoluta, senza assenze, che ammonta a 161 voti. In particolare, il governo avrebbe il voto dei 99 senatori del Pd, 25 di Ncd e 18 di Autonomie, cui si sommano i piccoli raggruppamenti iscritti al gruppo Misto. L'opposizione conta sui 16 senatori di Ala, 10 della Federazione dei liberali, 42 di Fi, 14 sui 17 senatori di Gal, 12 della Lega, 35 di M5S e 8 di Si.

Tempi stretti per il passaggio a palazzo Madama

Già lunedì il decreto legge - che deve essere convertito entro il prossimo 23 giugno - sarà all’attenzione del Senato per la seconda lettura: l’esame sarà affidato alle commissioni Affari Costituzionali e Bilanci, convocate per tutta la prossima settimana a differenza delle altre commissioni e dell'Assemblea di Palazzo Madama per dar modo ai parlamentari di seguire la campagna elettorale per le prossime amministrative. Il decreto sarà poi discusso dall'Assemblea dal prossimo 13 giugno, quando approderà in Aula anche il ddl che modifica il Codice Antimafia, testo arrivato alle battute conclusive in commissione Giustizia.

Manovrina “Omnibus”

Nel corso dell'esame a Montecitorio il testo si è arricchito di capitoli di un certo peso, come la riduzione di 140mila slot machine, la web tax transitoria per convincere i colossi del web a pagare le tasse in Italia, il prestito ponte da 600 milioni di euro per il salvataggio di Alitalia, o i paletti al bail in per proteggere anche chi ha dato i suoi risparmi ai fondi pensione.

© Riproduzione riservata