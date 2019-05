Moscovici: prendiamo sul serio gli impegni assunti dall’Italia

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES – Ancora una volta l'instabilità politica torna a preoccupare i partner europei. Mentre a Roma si discute se e come tornare alle urne, a Bruxelles, Parigi o Berlino ci si interroga sull'impatto che nuove elezioni avranno sulla politica economica del paese in un momento in cui dall'Italia si attendono nuove misure di risanamento del debito. Commentando con un gruppo di giornali europei - tra cui Il Sole/24 Ore - un documento di riflessione sul futuro dell'unione monetaria, il commissario agli affari economici Pierre Moscovici, 59 anni, ha detto ieri di credere sempre «alle parole degli uomini di Stato».



Si discute in Italia se rinviare di qualche mese l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto, previsto in gennaio, proprio mentre Bruxelles si dice sempre prepoccupata dell'elevato debito pubblico. Cosa ne pensa? È preoccupato dai nuovi rischi di instabilità politica?

Non voglio commentare voci. Mi limiterò a dire tre cose. Prima di tutto, la Commissione europea non ha paura di elezioni. Di consultazioni nazionali in Europa ve ne sono sempre. La democrazia non è un problema per la Commissione. Ci mancherebbe altro. In secondo luogo, c'è un governo in carica, e lavoriamo con questo esecutivo nelle migliori condizioni per trovare soluzioni ai problemni di bilancio, di debito, delle banche. La nostra cooperazione con il governo Gentiloni e con il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan in particolare è eccellente. Infine, prendiamo sul serio gli impegni presi. Per definizione, credo sempre alle parole degli uomini di Stato. Tutto ciò che il ministro Padoan mi scrive è ai miei occhi iscritto nel marmo.



Passiamo ora al rapporto che la Commissione europea ha appena presentato e che deve servire ad alimentare il dibattito sul futuro della zona euro. In filigrana è chiaro che l'esecutivo comunitario è convinto che l'unione monetaria debba per forza rafforzarsi per evitare il tracollo. È così?

Dal nostro punto di vista, lo status quo non è una opzione. L'euro è certamente un elemento di protezione per le nostre economie, ma se la moneta unica non diventa anche il motore di un nuovo dinamismo, che riduca le divergenze economiche e sociali, ci sarà il rischio di una rivolta popolare, una insoddisfazione generale che contribuirà al populismo. Nelle ultime elezioni nazionali, quest'ultimo ha perso delle battaglie, ma non la guerra.



In questo senso, nel vostro rapporto proponete di completare l'unione bancaria, con la creazione di una assicurazione in solido dei depositi e di nuovi strumenti finanziari composti da titoli pubblici; di rafforzare l'unione economica, con la nascita a lungo termine di un bilancio della zona euro; e di trasformare il commissario agli affari economici nel presidente dell'Eurogruppo.

In generale, credo che si debba trovare un equilibrio tra la responsabilità, che è un princio di azione per tutti i paesi membri, e la solidarietà che è una necessità per l'Unione nel suo insieme; tra la riduzione dei rischi di cui tutti hanno bisogno e la condivisione dei rischi di cui la zona euro ha bisogno. I paesi che hanno deficit elevati, devono ridurli; mentre chi ha surplus elevati – commerciali o di bilancio – deve utilizzarli per aiutare tutti attraverso uno sforzo d'investimento. In fondo questo rapporto si basa su tre idee. Abbiamo bisogno in modo vitale di convergenza tra i paesi della zona euro. Abbiamo bisogno di strumenti di politica economica per completare la zona euro. E poi dobbiamo fare un salto democratico, superando la gestione intergovernativa, segreta, nascosta, senza controlli.



Una ultima domanda: il rapporto evita di parlare dei temi più controversi, come quello degli eurobond.

È vero, ma ciò non significa che la relazione non sia coerente o sia senza colonna vertebrale. Vogliamo uscire dal dibattito ideologico tra chi vuole maggiore responsabilità e chi vuole maggiore solidarietà. Ai miei occhi, non vi è una opposizione irriducibile tra i due concetti. In Europa oggi vi è il rischio di un rigetto dell'euro: al Nord se vi è la sensazione che il Sud non si assume sufficienti responsabilità; al Sud se vi è la sensazione che il Nord non utilizza i margini di manovra a sua disposizione per essere più solidale. La divergenza è una minaccia. Ecco perché la convergenza economica e politica è essenziale.



