Il Papa ai potenti: «Fermate il traffico d’armi»

Usa parole e immagini, come mai aveva fatto in passato. Francesco lancia un nuovo fortissimo appello ai potenti della Terra contro il traffico d'armi che fa scoppiare e alimenta le guerre. «Questa guerra lì, quest'altra guerra là, sono davvero guerre nate per risolvere problemi oppure sono guerre commerciali per vendere queste armi illegalmente, affinché i mercanti di morte ne escano arricchiti? Risolviamo questa situazione», dice il Papa in un videomessaggio per l’intenzione di preghiera del mese di giugno.

Il video di forte impatto insieme al messaggio

Bergoglio ha - evidentemente - atteso che passassero gli appuntamenti internazionali, dal suo incontro in Vaticano con Donald Trump al G-7, ma poi è tornato al cuore della sua pastorale per la pace, che non è solo un auspicio, ma la denuncia delle cause reali. Nel video diffuso in sette lingue che accompagna il suo messaggio scorrono immagini di bombe che scoppiano, fucilate e lanci di missili mentre due potenti firmano un accordo per la compravendita di armi. Non solo: le loro mani iniziano poi a grondare sangue sulla stessa penna con la quale è stato firmata l’intesa.

La contraddizione di negoziare pace e vendere armi

Immagini eloquenti, vagliate dal Papa, che fuori campo dice: «È un’assurda contraddizione parlare di pace, negoziare la pace e, allo stesso tempo, promuovere o consentire il commercio di armi». Del resto (ma questo il Papa non lo dice, ma è noto) i maggiori produttori e venditori di armi sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, che sarebbe il guardiano della pace nel mondo. Il Pontefice chiede quindi di pregare «insieme per i responsabili delle nazioni, perché si impegnino con decisione per porre fine al commercio delle armi, che causa tante vittime innocenti».



L’appello precedente al Cairo

Contro il traffico d’armi, legale o meno, il Papa parla spesso, e per l’ultima volta prima d’oggi lo aveva fatto nel discorso alla Conferenza mondiale della Pace ad Al-Azhar, la celebre moschea-universita' sunnita del Cairo a fine aprile scorso, quando aveva denunciato «la proliferazione di armi che, se vengono prodotte e commerciate, prima o poi verranno pure utilizzate. Solo rendendo trasparenti le torbide manovre che alimentano il cancro della guerra se ne possono prevenire le cause reali». E non può essere dimenticato quando disse di vergognarsi a sentire definire “madre” di tutte le bombe il super-ordigno sganciato dagli americani in Afghanistan nei mesi scorsi.

