Juve, addio a Champions e Triplete. Festa per Real e Ronaldo

Millennium Stadium di Cardiff, 3 giugno 2017. Scrivo in diretta come sempre, minuto dopo minuto, assumendo tutti i rischi di veder smentito dopo un secondo quello che ho detto. Ma è giusto così, perché si trasmettono meglio le sensazioni sullo svolgimento della gara.

Il momento chiave della stagione juventina è arrivato: la finale di Champions è “la partita”, quella che i bianconeri attendono da inizio anno per dare un senso compiuto alla stagione. Per vincere la Coppa dalle grandi orecchie, sfuggita fin troppe volte. Per raggiungere l'Inter di Mourinho, finora unica squadra italiana capace di raggiungere il Triplete. In realtà per pareggiare i conti con i nerazzurri, Buffon e compagni dovranno vincere anche il Mondiale per club: ma un passo per volta, diamine, un passo per volta. La verità è che, in caso di sconfitta, sarebbe fin troppo facile parlare della “solita” Juventus, che domina in Italia ma entra in crisi quando il palcoscenico diventa internazionale.



Di fatto, una cabala da sfatare quella delle finali: ben otto tra Champions e Coppa Campioni, ma appena due vittorie. Una sola al termine dei tempi regolamentari: quella contro il Liverpool nello sciaguratissimo 1985, l'anno della tragedia dell'Heysel. Gol decisivo su un calcio di rigore che non c'è, trasformato da Platini. Ma quella non sarà mai ricordata come una partita: l'Uefa impone di giocare per motivi di ordine pubblico, per evitare la furia degli hooligans e nascondere le inefficienze della polizia belga. La seconda volta che i bianconeri alzano il trofeo è nel 1996: di fronte l'Ajax, che alla fine dei supplementari resiste sull'1-1 (gol di Ravanelli e pareggio di Litmanen). Ai rigori finisce 4-2 per Del Piero e compagni.

Questa sera la Vecchia Signora avrà di fronte il Real Madrid, che tra Coppa Campioni e Champions ha alzato il trofeo ben 11 volte su 14 finali disputate: i blancos, quando arrivano al traguardo, sono quasi una sentenza. Eppure anche loro devono sfatare una cabala: da quando la vecchia Coppa Campioni è stata trasformata in Champions, nessuno dei campioni in carica è riuscito a confermarsi l'anno successivo.



La Juventus parte favorita: in tutta la Champions non ha mai perso e ha incassato solo 3 gol, uno nella semifinale di ritorno contro il Monaco quando ormai i bianconeri erano sicuri di aver staccato il biglietto per Cardiff. Il Real segna tanto (32 gol finora, miglior attacco della Champions, contro i 21 di Higuain e compagni che comunque non sono pochi) ma incassa con una certa frequenza (17 reti subite).



Il confronto diretto tra le due squadre dice che, sulla carta, l'attacco spagnolo è migliore. Ma non di molto perché Higuain e Dybala non sono poi così lontani da Ronaldo e Bale. A centrocampo le due squadre si equivalgono, ma in difesa c'è un vero abisso. E, come carta a sparigliare il tutto, il regista aggiunto Dani Alves: capace di cancellare dal campo un certo Messi, di segnare a raffica, di coprire e rilanciare l'azione. Per finire, la panchina: anche qui, sulla carta, è tutto a favore della Juventus. Zidane è un allievo rispetto a un tattico come Allegri, non fosse altro per una questione di esperienza, che il tecnico italiano ha affinato in anni di carriera e migliorato alla scuola del Milan, che di finali di Champions se ne intende.

La Juventus è favorita perché gioca meglio, è più quadrata, sfrutta con precisione il minimo errore degli avversari. Lo ha fatto con il Barcellona, si è ripetuta con il Monaco, è stato il filo conduttore di questa Champions. Per avere tutte le risposte basterà attendere pochi minuti, quando il 41enne arbitro tedesco Felix Brych fischierà il calcio di inizio.



Allegri schiera Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Dani Alves, Dybala, Mandzukic, Higuain. Zidane risponde con Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo. Bale in casa sua, a Cardiff, resta in panchina perché ha da poco recuperato da un infortunio.

Partiti: primi due minuti interlocutori. Il Real a metà campo azzarda alcuni passaggi orizzontali che, se intercettati dagli attaccanti bianconeri, spalancherebbero la strada verso la porta difesa da Navas. Dopo tre minuti tiro di Higuain da fuori, Navas ferma a terra con qualche incertezza. Sesto minuto, Pjanic da fuori costringe Navas a un tuffo difficile sul suo lato destro. Finora molta più Juve che Real. Il pressing degli spagnoli non funziona perché giocatori di Allegri si liberano del pallone dopo uno o due tocchi, senza cercare di trattenere più a lungo il pallone. Per contro la difesa bianconera riesce a impedire il gioco degli avversari, che fanno molta fatica a superare la metà campo e a imbastire azioni decenti sulla tre quarti.

Undicesimo minuto, giallo a Dybala che ferma Kroos impedendo un contropiede. Sugli sviluppi della punizione palla centrale per Benzema che controlla con un braccio. Brych vede e fischia. Si arriva al quarto d'ora di gara: negli ultimi minuti il Real ha preso campo, o meglio la Juventus è stata meno efficace nel contrasto e ha arretrato di una decina di metri la linea di centrocampo che ora è troppo vicina a quella difensiva. Diciassettesimo minuto, Ronaldo prova a sfondare centralmente ma Dani Alves lo ferma con un intervento preciso da dietro. Troppo spazio concesso ai blancos, così si rischia.



Diciannovesimo minuto, azione ripetuta del Real con una serie di tocchi non contrastati dai bianconeri: Ronaldo riceve e dalla distanza sferra un tiro che si infila alla destra di Buffon, anche grazie a una deviazione di Bonucci. I fuoriclasse servono a questo, a fare gol quando non lo meriti. E Ronaldo è un fuoriclasse.

Ventitreesimo, ancora Ronaldo questa volta sulla sinistra dell'attacco: Bonucci sventa la minaccia, ma sulle ripartenze bianconere troppo spesso i passaggi in uscita sono sbagliati o quantomeno imprecisi. Due minuti dopo azione sprecata da Isco, ma adesso le squadre sono lunghe e a trarne beneficio sono soprattutto i giocatori del Real.

Passa un solo minuto e al 26esimo Mandzukic azzecca il tiro della vita, controllando di petto e sparando un mezzo pallonetto alle spalle di Navas. Uno a uno, si ricomincia come se non fosse successo nulla. Partita in questa fase molto nervosa e abbastanza frammentata, al 30esimo ammonito Sergio Ramos. La chiave della gara è non concedere spazi al Real, come invece succede al 32esimo con la palla che arriva a Ronaldo, per fortuna incapace di colpirla in modo vincente. Trentaquattresimo minuto, punizione di Dybala che colpisce direttamente la barriera.

Dieci alla fine del primo tempo, i disimpegni difensivi del Real sono imbarazzanti: si capisce perché abbiano preso 17 gol in questa Champions. Il problema per la Juventus è che ne ha segnati 32, concedere spazio e metri di campo non è una tattica logica con questi avversari. Al 40esimo Pjanic ci prova da fuori, la difesa ribatte senza difficoltà. Al 41esimo ancora un giallo, questa volta per Carvajal che atterra Mandzukic in modo nettamente falloso.

Un tiraccio da fuori di Casemiro chiude i 45 regolamentari, ma l'arbitro concede due minuti di recupero. Juve bassa in difesa e madridisti liberi di giocare con una fitta rete di passaggi a girare da un lato all'altro del fronte di attacco. Nulla di fatto, il primo tempo si chiude sull'1-1. Risultato tutto sommato giusto per quello che si è visto finora in campo. Forse sarebbe stata utile un po' più di severità dell'arbitro nei confronti degli spagnoli, che hanno esagerato nelle entrate “vigorose” in particolare su Mandzukic (fino a questo punto migliore in campo). La gabbia studiata da Zidane per bloccare le iniziative di Dybala e Higuain ha funzionato bene, impedendo ai due attaccanti bianconeri di costruire azioni come hanno fatto in tutta la stagione.

Secondo tempo: nessun cambio per le due squadre. Subito due azioni del Real sulla destra della difesa juventina, procurate da lanci lunghi che scavalcano i difensori bianconeri costringendoli a un recupero affannoso prima su Ronaldo, poi su Isco. Il Real è più aggressivo rispetto al primo tempo, al 52esimo arriva il giallo anche per Kroos che interviene fuori tempo in modo falloso. Terzo ammonito per gli uomini di Zidane.

Al 53esimo azione insistita dei blancos sulla tre quarti di attacco, arriva un tiro da fuori di Modric che Buffon para senza problemi. Un minuto dopo è la volta di Marcelo che sparacchia alto sulla destra della porta bianconera. La Vecchia Signora gioca troppo allungata e con poca efficacia nel pressing sui portatori di palla avversari, lasciando ampi spazi di impostazione soprattutto a cavallo della linea di metà campo.

Al 57esimo cross pericolosissimo di Marcelo, Ronaldo non ci arriva per un soffio a un metro dal palo sinistro della porta difesa da Buffon. Ripeto, troppa libertà concessa all'impostazione di gioco del Real. E nella fase difensiva pura le due linee di centrocampo si schiacciano fino a mischiarsi, liberando terreno al limite dell'area.

Mezz'ora della ripresa, Casemiro tira da oltre trenta metri e grazie a una deviazione di Khedira azzecca l'angolino basso sulla destra di Buffon: 2-1, nel momento migliore per il Real Madrid. Certo che due gol e due deviazioni decisive della difesa lasciano l'amaro in bocca.

Al 63esimo arriva il terzo gol: Modric crossa dalla linea di fondo, il pallone arriva a Cristiano Ronaldo che infila il 42esimo gol stagionale beffando Buffon sul palo più lontano. Tre palle gol in questa gara per il fuoriclasse portoghese, due volte a segno.

Allegri gioca la carta Cuadrado, al posto di Barzagli. Meno attenzione alla difesa, quindi, nel tentaivo di scardinare la difesa madridista con azioni veloci dalla distanza. Al 65esimo ammonito Pjanic, per un fallo che tuttavia segnala una certa frustrazione da parte dei bianconeri. Gli uomini di Zidane arretrano a occupare gli spazi nella propria metà campo, e questo non offre a Cuadrado la possibilità di effettuare le solite sgroppate negli spazi lasciati liberi. La Juventus ha accusato chiaramente il doppio gol, ma era da un po' di tempo che la squadra non giocava come nel primo tempo. Allegri inserisce Marchisio al posto di Pjanic.

Al 71esimo ammonito Cuadrado. Il Real dopo il terzo gol sta dominando la partita, Bale si scalda a bordo campo: vedremo se Zidane gli concederà almeno una passerella nello stadio di casa. Cuadrado ci prova sul lato destro dell'attacco, ma ne esce un lancio lunghissimo e fuori misura. Per contro ogni volta che Ronaldo e compagni varcano la linea di metà campo la difesa bianconera finisce in affanno. Per di più con un difensore in meno (Barzagli) che ha lasciato posto a Cuadrado.

Arriva il momento di Bale, proprio mentre il Real si accinge a battere una punizione sulla destra dell'area juventina. Esce Benzema. Allegri toglie Dybala (prestazione anonima per lui) e mette Lemina. Siamo al 76esimo minuto. La Vecchia Signora sembra in ginocchio, incapace di riproporre il gioco che aveva fatto vedere in tutta questa competizione. Al 79esimo Ronaldo si invola sulla destra e crossa al centro per Bale con Bonucci che interviene impedendo la deviazione decisiva.

Ribaltamento di fronte, calcio di punizione per i bianconeri sul lato destro: Alex Sandro anticipa bene sul primo palo ma la deviazione è troppo larga e finisce a lato della porta di Navas. Zidane toglie Isco (ottima gara la sua) e mette Asensio. Cuadrado incassa il secondo giallo (immeritato ed eccessivo) e viene espulso. Siamo all'84esimo minuto, salvo sorprese clamorose la Coppa dalle grandi orecchie prenderà per la 12esima volta la strada di Madrid.

Finisse così, sarebbe la 12esima vittoria su 15 finali, contro la settima sconfitta su nove per la Juventus. Come dire che da un lato c'è una squadra che vince la finale 4 volte su cinque, dall'altra una che la perde due volte (abbondanti) su tre. Siamo all'88esimo minuto, entra in campo Morata che prende il posto di Kroos. Real in controllo totale, anche in virtù dell'uomo in più, ma bisogna ammettere che nel secondo tempo gli spagnoli hanno aumentato il ritmo, trovando una Juventus in calo costante.

Novantesimo minuto, Asensio infila il quarto gol. Una punizione durissima per la Juventus che lascia sul campo di Cardiff Champions e Triplete. L'Inter del 2010 resta finora l'unica italiana ad averlo centrato. Grandissima delusione, ma in fondo era già accaduto che i bianconeri perdessero, da favoriti, proprio all'atto finale. Non può essere un caso, come non può essere un caso se il Real vince.

La cabala continua a funzionare per la Vecchia Signora, mentre Ronaldo e compagni sfatano il tabù della doppia vittoria in Champions: sono i primi a riuscirci, e lo hanno fatto con pieno merito. Crescendo nel corso della gara, dominando il secondo tempo. E come scriveranno in molti, la “solita” Juventus.

A mio avviso la sconfitta non cancella una grande stagione, perché alle finali bisogna arrivarci. Ma il rimpianto è enorme. Il sapore del fallimento resterà a lungo addosso ai bianconeri.

