Leggere Ankara per capire Roma

Anatolia, Anatolh. L’oriente ove sorge l’astro; e anche l’Ecce vir Oriens nomen eius (Zaccaria, VI, 12), l’aurora della promessa e della salvezza. Vengo qui con in mente una geografia antica e mai spenta: Lidia, Frigia e Panfilia, le Lettere di San Paolo agli Efesini e ai Colossesi, e poi – proprio al centro dell’Anatolia – la Galazia della Lettera ai Galati, e della capitale romana Ancyra. In quelle terre la continuit della koin greca e la culla del primo cristianesimo, dei viaggi di San Paolo e della luminosa liberazione della “religione delle genti” da caratteristiche etniche rituali come la circoncisione: Quattordici anni dopo, andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Brnaba, portando con me anche Tito […]. Esposi loro il Vangelo che io annuncio tra le genti […]. Ora neppure Tito, che era con me, bench fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere; e questo contro i falsi fratelli intrusi, i quali si erano infiltrati a spiare la nostra libert che abbiamo in Cristo Ges, allo scopo di renderci schiavi; ma a loro non cedemmo, non sottomettendoci neppure per un istante, perch la verit del Vangelo continuasse a rimanere salda tra voi. […] Anzi, visto che a me era stato affidato il vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi […] diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di comunione, perch noi andassimo verso i pagani ed essi verso i circoncisi. Soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri: ci che mi sono sempre preoccupato di fare (Galati, II, 1-10; una lettera che la prima vera autobiografia di un cristiano).

E poi ancora un poco pi a Oriente la Cappadocia, quella dei grandi padri del IV secolo che hanno fondato il cristianesimo d’Oriente: Basilio Magno, Gregorio di Nissa e Gregorio di Nazianzo, del quale basterebbe ricordare l’inno creaturale del quotidiano liberato nel sempre: Mangio, dormo, riposo e cammino / mi ammalo e guarisco / sono preda di desideri e sofferenze. / Godo del sole e di ogni frutto della terra / e presto morir diventando polvere / come la polvere di ogni creatura. / Ma tu sei il mio Dio ora e oltre la morte / tu sei il Vivente e io vivo e vivr in te (Gregorio di Nazianzo, Creatura).

Il Tempio di Augusto e della dea Roma. Nel Monumentum Ancyranum sono contenute le Res Gestae dell’imperatore Augusto. Le iscrizioni testamentarie di Augusto erano nel suo mausoleo a Roma; oggi resistono le copie inviate nelle province; ad Ancyra (Ankara), Apollonia di Pisidia (Uluborlu) e Antiochia di Pisidia (Yalva), tutte in Anatolia

Turchia nome recente: l’Anatolia di Efeso, Smirne, Pergamo, Laodicea, quella delle origini e dell’Apocalisse, delle sette chiese della visione ultima nella quale l’Agnello spezzer i sette sigilli (Apoc., I-VI). Ma anche la culla di Roma: il monumentum ancyranum conserva le Res gestae divi Augusti; ad Ankara troviamo lo scrigno lapideo della storia di Roma nel suo massimo splendore augusteo. Ho preparato il viaggio con John Scheid (che ha pubblicato il monumentum) e con Fabrizio Pennacchietti, che conosce ogni metamorfosi e traccia latente di quelle lontane chiese, sino alle propaggini dei Pauliciani negli odierni Aleviti di Turchia.

Le iscrizioni testamentarie di Augusto dovevano trovarsi davanti al suo mausoleo a Roma; oggi non sono pi reperibili, ma esistono le copie inviate nelle province; sopravvivono quelle di Ancyra (Ankara), Apollonia di Pisidia (Uluborlu) e di Antiochia di Pisidia (Yalva), tutte in Anatolia: le sue res gestae sono leggibili laggi, sulle pareti di una moschea di Ankara. Apprendiamo ci che Augusto narra di s: Ho fatto guerre per terra e per mare, civili ed esterne in tutto l’orbe della terra; e dopo le vittorie ho preferito perdonare che estinguere chi chiedesse grazia. […] Sono stato salutato 21 volte con il titolo di imperator. […]. Nei miei trionfi, nove re o figli di re sono stati tratti davanti al mio carro […]: potenza, magnanimit, rispetto di tutte le magistrature, pure in s cumulate in modo distinto e disgiunto. Ma gi si percepisce avanzare sulla scena la plebe di Roma, il ventre di Roma, che sar motivo di trionfo e rovina di tanti successivi imperatori: Alla plebe di Roma ho conferito trecento sesterzi a testa (viritim), in esecuzione del testamento di mio padre, e a titolo mio, ho distribuito – nel mio quinto consolato [29 a.C.] – quattrocento sesterzi tratti dal bottino di guerra. Una seconda volta, durante il mio decimo consolato [24 a.C.] ho elargito, dal mio patrimonio, quattrocento sesterzi a testa a titolo di congiario [cio distribuzione gratuita di derrate]; e cos ancora nell’undicesimo e tredicesimo consolato… Ah, eterna Roma d’Augusto!

Anatolia delle nostre radici, viene da te – in una copia marmorea romana – il Galata morente (ora ai Musei capitolini), probabilmente dal Donario di Attalo a Pergamo, scoperto all’inizio del XVII secolo negli scavi di Villa Ludovisi, che sar il modello del patetico eroico, con il gruppo del Laocoonte vaticano, per l’et barocca e romantica.

Certo nell’Ankara di oggi, contemplando dalla ciclopica Moschea di Kocatepe quel che resta del tempio di Augusto e della dea Roma, questo lascito pare come un “Galata morente”, mentre avanzano nuove dittature e Anatolia prende un volto che non sembra pi il suo; ma la dittatura pi grave quella dell’oblo, che d alla verit un solo volto frontale e non la circonda con lo sguardo che abbraccia.

Da queste terre veniva, nel Medioevo, Yunus Emre; egli ci ha lasciato questa traccia per cercare con l’occhio del cuore: Non conobbero il significato della Verit con la legge canonica, / Con questa ipocrisia i saggi non sono rinati. / La Verit un mare, la legge canonica la sua nave, / La maggioranza non scesa per tuffarsi in mare. / […] / Chi commenta i Libri sacri rifugge dalla loro verit, / Legge l’interpretazione e ne ignora l’intimo significato. / […] / Chi non cambia il proprio nome non si messo ancora sul giusto cammino (Y. Emre, Il significato della Verit [ Hakikatın mnası ] in Divan, a cura di Anna Masala, Roma, Semar, 2001).

S la Verit un mare, nel quale occorre tuffarsi; e la storia del Mediterraneo la nostra verit, in specie quella della nostra penisola, approdo di tutte le civilt; la verit storica del Mediterraneo come l’anice stellato: le sue punte, Odessa, Alessandria, Salonicco a Oriente, si riflettono nei porti d’Occidente, Cadice, Marsiglia, Ostia antica, con una trasparenza cristallina quale una poesia recitata a sera, come scrive Hilmi Yavuz: La sera la pi bella delle storie / se ben raccontata // in tutto ci che vero c’ un poco / di collera un poco di timore // dice una favola / se il bicchiere pi fine, pi limpido il vino / […] / e che poco o tanto di ieri sia rimasto / trasformi il soffrire in rubino / la tristezza in diamante // perch la sera la pi bella delle storie / se ben raccontata (Esili d’Oriente).

So che nel venire a te, Anatolia, molto mi sar rimproverato; ma preferisco la delusione del presente che il tradimento del passato e custodisco la riserva di futuro che conserva il tuo Oriente-Germe, germoglio di giustizia secondo la definizione biblica (Zaccaria, III, 8-10). Preferisco pensarti con le parole di Osip Mandel’štam, nelle sue Poesie di Mosca (1930-34): Tatari e Usbechi e Neneti, / fino ai Tedeschi del Volga, / e tutto il popolo dell’Ucraina, / attendono chi li traduca. // E forse in questo stesso momento / c’ un Giapponese che / avendo saputo comprendere l’animo mio / in lingua d’Anatolia mi traduce (novembre 1933).

