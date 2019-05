Padoan risponde a Renzi: manovra non verrà sprecata

«L'ultima cosa che vuole fare un ministro delle Finanze è sprecare la manovra, che è la cosa più importante dell'anno di lavoro». Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan apre con una risposta al premier Matteo Renzi intervistato oggi dal Sole24 Ore («la manovra non va sprecata: stop all'Iva, tagliamo le tasse») il suo intervento al Festival Economia di Trento, sottolineando che si farà «di tutto per utilizzare, in modi da definire vista l'incertezza del calendario gli spazi nel modo migliore». Rassicurato dalla crescita del Pil registrata dall’Istat Padoan conferma che «stiamo andando nella direzione giusta, a velocità un po' superiore a quella attesa, ma ancora non sono soddisfatto».

«Grazie a conti in ordine spazi per la crescita»

Ma la ripartenza dell’economia italiana è ormai un dato di fatto, secondo il ministro, e la crescita «sarà migliore delle previsioni, perché incomincerà ad agire l'impatto delle misure che sono state prese nei tre anni. Queste cose cambiano i parametri, quindi ci sono dei “rischi al rialzo”: può darsi che tra un anno qualcuno mi dirà che i numeri siano migliori del previsto». Il mio obiettivo. spiega Padoan alla platea del Teatro Sociale, «è avere conti sempre più in ordine e di consentire di avere spazi da utilizzare per sostenere la crescita».

Cuneo in calo da insediamento Governo Renzi

Cauto sulle prospettive di bilancio e della politica economica in presenza di forti incertezze politiche legate alle scadenze elettorali Padoan rivendica invece i porgressi fatti sul costo del lavoro. In Italia il cuneo fiscale, ricorda «è stato abbassato fin dal primo momento» in cui il Governo Renzi si è insediato (febbraio 2014). Il suo abbassamento è quindi cominciato « già in anni addietro», anche grazie a provvedimenti come gli sgravi fiscali per famiglie e imprese, e «gli elementi di crescita attuali sono dovuti anche a questo».

Piano banche venete ispirato a quello Mps: «Lavoriamo a sostenibilità»

In questi giorni, l’agenda di via XX settembre vede cerchaito di rosso il capitolo del salvataggio delle vanche venete, tema su cui il ministro non si sottare. La loro situazione «viene affrontata affrontata nello stesso modo» di Mps (oggetto di “ricapitalizzazione precauzionale”, ovvero, l'ingresso dello Stato nel capitale in base alle nuove regole della direttiva Ue Brrd sul risanamento e risoluzione delle banch, ndr). In altre parole, spiega il mininistro «stiamo lavorando» per individuare, al pari della banca senese, un accordo all'interno di «regole molto complicate che richiedono l'accordo della dg competition e del meccanismo sorveglianza unico Bce». In aggiunta a un «piano di ristrutturazione convincente» e di «riconosciuta sostenibilità», occorre che non ci siano «aiuti di stato illegali e che ci sia sufficiente dotazione di capitale», ha sottolineato il ministro.

Pir «successo inaspettato, sì a strumenti di investimento diversificati»

A Trento, il ministro si sofferma anche sul «successo inaspettato» dei Pir, i Piani individuali di risparmio introdotti a dicembre e incentrati su investimenti mirati su società quotate a media o piccola capitalizzazione. Tali strumenti, che assicurano ai risparmiatori ampi vantaggi fiscali «dimostrano che c'è una abbondanza di risparmio che vuole diversificare la sua allocazione», sottolinea il ministro. Per questo occorre «incoraggiare l'aumento di strumenti di diversificazione degli investimenti in un contesto di assoluta stabilità, di sorveglianza delle regole, di trasparenza». Al tempo stesso è anche necessario dare «ulteriore impulso all'educazione finanziaria». Padoan ricorda che sono state stanziate risorse ad hoc «per colmare il ritardo e rendere disponibili a tutti nozioni fondamentali, come le opportunità di rendimento ma anche di rischio».

