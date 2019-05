Tempo di bilanci per Padoan, ministro «pro tempore»

«La voce dell'Italia ha più peso in Europa quanto più rispetta gli impegni». In questa considerazione, proposta da Pier Carlo Padoan parlando al Festival dell'Economia di Trento, c'è la distanza che in questi anni ha separato il ministro dall'ex premier Matteo Renzi. Una distanza, prima di tutto, nei toni, diplomatici in Padoan e più muscolari in Renzi, ma anche nelle priorità: il ragionare pacato di Padoan serve a gestire le complicate procedure europee, la prosa agonistica di Renzi viene usata per raccogliere voti italiani. O almeno per provarci. Questo dualismo, che si fonda anche su ragioni di carattere e di storia personale e politica, in passato ha funzionato su equilibri delicati, sfociati qualche volta in scontri tenuti sottotraccia per amor di patria. Ma difficilmente avrà un futuro. Segno che “tecnica” e “politica” possono lavorare insieme, ma solo se entrambe hanno voglia di ascoltarsi.

Tempo di bilanci dopo tre anni e mezzo a via XX settembre

Padoan ci tiene a far sapere che per lui «il ruolo pro tempore», come ama chiamare la propria carica a via XX Settembre, finirà insieme al governo Gentiloni, e che il negoziato europeo già avviato sui conti 2018 serve a preparare il terreno per «chiunque farà la prossima legge di bilancio». È lo stesso ministro, allora, a suggerire l'idea che sia vicino il tempo dei consuntivi per i suoi tre anni e mezzo passati al ministero dell'Economia. In un consuntivo ci sono prima di tutto i numeri: quelli buoni, con un Pil passato dal -1,9% del 2013 al +1,2% del tendenziale 2017, quelli così così, come la disoccupazione scesa solo di un punto in tre anni, e quelli negativi, a partire dal debito che fatica a cambiare marcia.

Ripresa in vista frenata dall’eterna transizione italiana

Si poteva fare di più? Indubbiamente sì, ma l'eterna transizione italiana, che ha determinato prima i lunghi mesi dominati dal referendum costituzionale e ora un passaggio elettorale tutto da costruire, ha complicato parecchio la strada verso una ripresa strutturale che ora si comincia a intravedere. Ma siamo solo all'inizio: e i veri mali italiani, dal debito che sta per perdere l'ombrello della Bce a una produttività che stenta a riprendersi dopo un ventennio perduto, continuano a produrre più incognite che certezze.

© Riproduzione riservata