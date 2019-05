Feriti Torino, Airola (M5S): «Numeri farlocchi». Poi il passo indietro

Mentre si aggrava ancora, a Torino, il bilancio dei feriti causati dal panico tra i tifosi che assistevano alla finale Champions dal maxi schermo allestito in piazza San Carlo, scatta la polemica politica. L'ultimo bilancio diffuso dalla Prefettura parla di 1.527 feriti, di cui tre gravi. La maggior parte, giunti in codice verde in ospedale, sono già stati medicati e dimessi. Dopo lo scoppio scambiato per l’esplosione di una bomba, il panico ha assalito i tifosi. Poi il fuggi fuggi generale e il crollo della ringhiera di una scala del parcheggio. Travolte transenne e persone. Moltissime persone sarebbero rimaste ferite dalle bottiglie rotte trovate sul selciato, altre sarebbero cadute dopo il crollo della ringhiera con un volo di oltre tre metri. Altre sarebbero state calpestate dalla folla in fuga.

Airola: obiettivo infangare il lavoro dell’amministrazione

«Domani facciamo il punto, è sicuro che dopo aver chiamato vigili, prefettura e questura i dati riportati dai media sui presunti feriti a Torino, in piazza San Carlo, sono farlocchi», ha scritto su Facebook il senatore del Movimento 5 Stelle Alberto Airola. «Tutto questo - aggiunge il parlamentare - per infangare il buon lavoro dell’amministratone, di prefettura e questura». Da Cardiff, dove si era recata per assistere alla finale della Champions League, la sindaca Chiara Appendino in un tweet si è detta «scossa per quanto successo in piazza San Carlo, a #Torino, e vicina alle persone coinvolte. Monitoriamo la situazione minuto per minuto».

Il passo indietro del senatore M5S: «Non volevo far polemica»

Finito immediatamente nel mirino dei social per il suo tentativo di minimizzare il numero dei «presunti feriti» riportato dai media il senatore grillino è costretto al passo indietro nel giro di poche ore. In un secondo post, pubblicato nel pomeriggio, Airola ha chiesto scusa per le sue parole: «Non avevo intenzione di fare polemica». Ieri, si legge sul post, «sono stato sino alle 3.30 in piazza e nessuno sapeva dare numeri precisi, tra prefettura e questura, mentre i giornalisti confermavano dati così alti. Mi unisco alla vicinanza e al dolore ai feriti».

La sindaca, l’ordinanza comunale? Pensiamo ai feriti

«L’ordinanza comunale? Pensiamo alle persone ferite, alle loro famiglie». La sindaca di Torino, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dopo i fatti di piazza San Carlo, ha risposto così ai giornalisti che le chiedevano perché, nonostante il divieto, in piazza San Carlo siano state vendute migliaia di bottiglie di alcolici in vetro, tra le cause di molte ferite da taglio. «Ringrazio le forze dell'ordine e coloro che in ospedale hanno lavorato tutta la notte - ha detto la prima cittadina -. Sembra che a scatenare la fuga sia stato il panico e i feriti gravi hanno traumi perché sono stati travolti dalla calca». Chiara Appendino si è poi recata al Regina Margherita e alle Molinette, dove sono ricoverati i feriti più gravi. Nel corso della mattinata il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha sentito al telefono il ministro dell'Interno Marco Minniti e la sindaca di Torino Appendino.

Pedica ed Esposito (Pd): Airola chieda scusa

«C'è un momento per fare polemica politica e un altro per usare il buonsenso. Quanto è successo in piazza San Carlo, a Torino, impone silenzio e rispetto per tutte le persone ferite e le loro famiglie», ha sottolineato in una nota Stefano Pedica del Pd. «Sono sicuro - sottolinea Pedica - che il senatore Airola avrà modo di chiedere scusa e rettificare il suo pensiero. Oggi davvero non è giorno di polemiche». Anche il senatore Pd Stefano Esposito ha chiesto ad Airola di chiedere scusa per il post. Esposito ha lanciato anche l'hashtag #ogginopolemiche. «Oggi è il momento della solidarietà e della vicinanza ai

feriti e alle loro famiglie. Per Torino è stata una serata di dolore e oggi non è il momento della polemica strumentale».

Lo Russo: la sindaca riferisca in aula

«Crediamo necessario che la sindaca Appendino venga a riferire domani in Sala Rossa sull'accaduto». All'indomani degli incidenti di piazza San Carlo, è questa la richiesta avanzata dal capogruppo del Pd in consiglio comunale Stefano Lo Russo. «Non si possono fare errori gestionali così marchiani, soprattutto in un momento storico come questo», ha detto l'esponente Dem secondo cui «ieri in Piazza San Carlo qualcosa non è palesemente funzionato nella macchina organizzativa». A quanto pare, ha detto, «le vie di fuga erano ostruite e migliaia di bottiglie di vetro, presenti in piazza, hanno eluso i controlli. Ed è bastato niente per scatenare un inferno. Lo Russo, dopo aver espresso la vicinanza alle persone coinvolte, ha ringraziato la rete di pronto soccorso «per la capacità di pronta reazione ed efficienza dimostrata», ma ha chiesto alla sindaca di riferire per «andare a fondo e capire cosa sia successo e di chi siano le responsabilità».

© Riproduzione riservata