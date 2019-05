La priorità del debito, da affrontare senza bacchette magiche

TRENTO - Il debito pubblico rappresenta uno dei fattori di maggiore vulnerabilità dell'economia italiana, deve essere affrontato con serietà e sapendo che non esistono bacchette magiche per ridurlo. La via maestra resta la crescita economica, da accompagnare con una politica di bilancio attenta anche sul fronte della spesa. Quattro giorni dopo la lettura delle Considerazioni finali, le ultime del suo primo mandato, il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è tornato ad affrontare il nodo del debito intervenendo a un dialogo pubblico organizzato a Trento nella giornata conclusiva del 12° Festival dell'economia. E lo ha fatto dopo che il ministro dell'Economia, Pier Carlo, Padoan, aveva a sua volta spiegato - sempre a Trento - che non esistono scorciatoie o operazioni patrimoniali di breve periodo capaci di abbassare una curva salita di 30 punti in pochi anni.

Anche la spending nella “ricetta” per ridurre il debito

Nelle Considerazioni Visco ha proposto una via percorribile per ridurre il debito al di sotto del 100% del Pil in dieci anni mantenendo un avanzo primario del 4% (quello attuale è attorno all'1,7% nel quadro programmatico del Def, in salita al 2,5% nel 2018) con una crescita in termini reali dell'1% medio annuo e un'inflazione vicina al 2 per cento. Una “ricetta” che al Festival di Trento ha in parte integrato indicando la necessità di una spending review più attenta e continuativa. «Nel corso della crisi - ha spiegato - la spesa è cresciuta tra il 3 e il 4% l'anno anche a causa degli stabilizzatori automatici che si sono attivati per attutire gli effetti del crollo del mercato del lavoro. Ora bisogna recuperare ma serve impegno a livello di amministrazioni centrali e locali». È un impegno faticoso da condurre «posta per posta, elemento per elemento chiedendosi che cosa serve oggi davvero». Sollecitato a una riflessione sulla possibilità di realizzare un percorso di questo tipo con il ritorno a un sistema elettorale proporzionale, il Governatore s'è limitato a osservare che i mercati rispondono più all'incertezza politica che ai modelli elettorali «ma non è neanche chiaro il sistema che si sta proponendo - ha aggiunto - e non fa parte del mio mestiere proporre analisi su questo tema». Serve un sistema - ha aggiunto - che garantisca stabilità e «capacità di affrontare con coraggio, e poi sostenere anche nel medio-lungo termine, le riforme strutturali che possono far recuperare al sistema paese lavoro e produttività».

Per crescita «strutturale» priorità alle riforme

Visco tra quattro giorni parteciperà al board della Bce che si riunisce a Tallinn e, per questa ragione, non ha fatto alcuna riflessione sulla politica monetaria. Rispondendo alle domande dei giornalisti che lo intervistavano, Federico Fubini del Corriere, Enrico Franco del Corriere del Trentino e Regina Krieger, di Handelsblatt, ha invece insistito sulle priorità da perseguire con le riforme per sostenere «strutturalmente» la crescita. Riforme che, in assenza di un'inflazione che in passato è servita anche come strumento di «protezione di interessi particolari», sono oggi più difficili. Occorre agire, secondo il Governatore, per garantire più concorrenza nei servizi, per migliorare ulteriormente il sistema di istruzione e bisogna proseguire con forza nel contrasto dell'evasione fiscale, della corruzione e della criminalità. «Non è tutta colpa della Germania, il Mezzogiorno ce l'abbiamo noi, la corruzione ce l'abbiamo noi, ma contemporaneamente dobbiamo essere partecipi in Europa con la stessa capacità d'interazione. Può essere che sia non perché siamo meno capaci, ma perché in cinque anni abbiamo avuto cinque governi» ha spiegato. E in questo lasso di tempo «di là ad esempio c'erano il ministro delle finanze tedesco Schauble e quello spagnolo De Guindos» e «noi cinque ministri diversi».

La prudenza sul bail in e il ruolo dell’educazione finanziaria

Visco ha anche parlato delle crisi bancarie offrendo un'ampia ricostruzione sul ruolo svolto dalla Vigilanza negli ultimi anni, le lunghe interlocuzioni con le autorità europee tra il 2012 e il 2013, quando con l'adozione della banking comunication da parte della Commissione Ue è stato introdotto il burden sharing. C'è stata una trattativa per far partire il bail in nel 2018 anziché nel 2016, gli è stato chiesto? «Questo non lo sappiamo» ha risposto, ricordando quale era (ed è sempre stata) la posizione della Banca d'Italia sulla questione, con le insistenze per una maggiore gradualità nel passaggio alle nuove regole anche per consentire alle banche di acquisire nelle loro passività strumenti ben identificabili per la copertura dai nuovi rischi. Per il salvataggio delle quattro banche regionali - ha esemplificato nella sua ricostruzione - «la nostra percezione era che si sarebbe dovuto usare il fondo interbancario ma la possibilità non fu concessa al governo italiano, forse ci stanno ripensando». Bankitalia poteva fare di più, è stato di nuovo richiesto? Netta la risposta del Governatore: di più «non si poteva fare». Resta tuttavia un grande lavoro, cui la Banca d'Italia è chiamata in primis, sul fronte dell'educazione finanziaria dei risparmiatori, tema che nella visione di Ignazio Visco si riconduce alla più generale necessità di un investimento collettivo sulla conoscenza, la formazione permanente e il rafforzamento del capitale sociale di un Paese che, colpito dalla recessione più dura in tempi di pace, si deve ritrovare. Occorre il coraggio e la forza, sono state le sue riflessioni finali, di lavorare oltre gli interessi particolari e per il bene comune. Senza chiudersi in «difese nazionalistiche», un rischio enorme da evitare.

© Riproduzione riservata