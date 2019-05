Legge elettorale: stop a capilista bloccati, collegi da 303 a 225

Saltano i capilista bloccati già previsti nella riforma della legge elettorale: la notte scorsa un accordo raggiunto tra Pd, M5s, Fi e Lega ha portato a una modifica del testo in discussione in Commissione Affari costituzionali della Camera, come ha riferito il capogruppo Dem Ettore Rosato. In ciascuna circoscrizione saranno eletti prima i vincitori dei collegi, poi i nomi inseriti nel listino bloccato. I lavori proseguono a rilento, con poche votazioni, frenati in particolare dai lunghi interventi i sui diversi sub-emendamenti dei deputati dei piccoli partiti contrari al testo Fiano su cui si sono accordati i partiti maggiori.La legge elettorale andrà comunque in Aula martedì 6, come ha stabilito dalla conferenza dei capigruppo, anche se non dovessero essere votati tutti gli

emendamenti.

I collegi uninominali passano da 303 a 225

La prima commissione della Camera ha ripreso l'esame della legge elettorale, dopo che tra la serata di ieri e la mattina di oggi Pd, M5s, Fi e Lega hanno concordato alcune modifiche. Tra queste il via libera all’emendamento del Pd Alan Ferrari - approvato nel pomeriggio con il sì di Pd, Fi, M5s e Lega e il no di Mdp, Ap, Des-Cd, Ci, Direzione Italia e alternativa Libera - che riduce il numero dei collegi uninominali da 303 a 225 (ai quali vano aggiunti quelli maggioritari di Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta). Obiettivo: superare il problema dei collegi sopranumerari (un vincitore di un collegio potrebbe non essere eletto). L'emendamento Ferrari aumenta anche il numero delle circoscrizioni da 27 a 28, aggiungendone una quarta in Lombardia. L'ufficio di presidenza della commissione ha invece respinto la richiesta di Ap, Mdp, e degli altri piccoli partiti che il governo presenti la relazione tecnica sull'emendamento Ferrari che taglia i collegi uninominali.

Via libera a emendamenti antibroglio di Forza Italia

Tra gli emendamenti apptovati anche due proposte di modifica suggerite da Forza Italia per rafforzare gli strumenti antibroglio dei presidenti di seggio e dei rappresentanti di lista. L'emendamento a prima firma di Renato Brunetta dispone che i presidenti di seggio «verificano il trattamento corretto delle schede da parte degli scrutatori e segretari, evitando l'uso improprio di penne, matite e altri strumenti di scrittura». Inoltre «i rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni» di queste disposizioni.

No al voto disgiunto proposto da Mdp

Niente da fare invece per l'emendamento di Alfredo D’attorre per introdurre nel nostro ordinamento elettorale il voto disgiunto, ovvero la possibilità di due voti diversi, uno per il collegio ed uno per la lista proporzionale, come era per il Mattarellum e come avviene in Germania. Il no della commissione alla richiesta di modifica conferma quindi sul punto il testo del relatore Emanuele Fiano che prevede una scheda con la possibilità dell'elettore di esprimere un solo voto per il candidato nel collegio e la lista del partito collegato.Respinto anche un altro emendamento Mdp che avrebbe introdotto le preferenze nei listini del proporzionale.

Bagarre in commissione

I lavori in commissione procedono in un clima difficile, non rilevato dal capogruppo dem Rosato che in un tweet saluta soddisfatto i «primi Sì alla riforma elettorale», che «a piccoli passi» portano a «una legge seria, giusta e rispettosa di tante differenze». Di tutt’altro avviso il deputato Mdp Arcangelo Sannicandro che nel pomeriggio, dopo il no alle preferenze, ha attaccato i quattro partiti che hanno sottoscritto l’accordo sulle modifiche al testo base della legge elettorale accusati di essere «ladroni di democrazia», scatenando la vivacissima reazione del relatore Emanuele Fiano e di Roberto Giachetti del Pd.



Gli emendamenti più complessi accantonati

Ieri in commissione Affari costituzionali alla Camera sono stati accantonati tutti i subemendamenti più discussi: dalla riduzione dei collegi uninominali proposta dal Pd (per assicurare che i candidati siano eletti senza dover cedere il passo ai “nominati” nei listini del proporzionale) al nodo pluricandidature, che il M5S ha chiesto di cancellare, in sintonia con parte dei dem, entrando in rotta di collisione con Forza Italia.

