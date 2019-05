Visco: in Italia risposte inadeguate a crisi del lavoro

«Gli squilibri, quando si accumulano, si finisce per pagarli tutti insieme». A Trento per la giornata conclusiva del Festival dell’Economia il Governatore uscente di Bankitalia Ignazio Visco ammonisce la classe politica dal dimenticare che il debito è «fattore di debolezza cruciale, di freno e di vulnerabilità alla crescita». Nel suo intervento Visco spiega che la «ricetta magica» per ridurlo non esiste, ma è «un impegno faticoso» da fare «posta per posta, elemento per elemento», insistendo anche con «la spending review che va fatta dal basso, chiedendosi cosa serve e non serve oggi».

Da Italia «poca capacità di risposta» su emergenza lavoro

Il Governatore torna anche sull’emergenza occupazione, priorità segnalate anche nelle sue recenti “Considerazioni finali” illustrate all’ultima Assemblea di Bankitalia. Il lavoro, ribadisce, deve essere al centro di tutto «a causa della crisi dell'ultimo decennio, la più grande crisi di questo Paese, più di quella che nel mondo è chiamata Grande depressione». L'Italia però «non ha avuto capacità di risposta» adeguata al problema. Una parte della responsabilità va alle imprese che «non hanno fatto investimenti, né hanno avuto capacità di organizzazione, anzi hanno avuto una crescita molto bassa, negativa. Le difficoltà profonde intanto sono avanzate: il debito pubblico e il deterioramento dei prestiti delle banche sono aumentati tantissimo». Per tornare a uno «stato equilibrato» occorre «far crescere l'economia», che non è «una questione solo economica e congiunturale». In parte, l’obiettivo si raggiunge attraverso «la realizzazione personale, la capacità d'investire in formazione, di combinare le proprie conoscenze con una visione nuova. La questione fondamentalmente strutturale è come ci possiamo atteggiare verso digitalizzazione, robottizzazione e demografia».

Legge elettorale: «I mercati reagiscono all’incertezza»

A pochi giorni dal suo intervento all’assemblea di via Nazionale incentrato proprio sui rischi connessi ad un eccesso di debito pubblico e Npl fuori controllo («rendono vulnerabile l’Italia») Visco affronta anche il nodo politico della riforma della legge elettorale. Al momento, sottolinea alla platea, «non è neanche chiaro il sistema che in questo momento si sta proponendo». E i mercati, replica alla domanda sulla possibile reazione all'eventualità di una nuova legge elettorale proporzionale e a elezioni anticipate «rispondano all'incertezza». «Adesso le difficoltà più grosse - aggiunge commentando la convergenza dei partiti maggiori su un sistema proporzionale - possono essere sul piano delle riforme». E ricorda come l’Italia «con il proporzionale abbia sperimentato una economia in crescita». Ora, aggiunge, bisogna «agire per migliorare la crescita, ad esempio per norme sulla concorrenza dei servizi, avere una scuola buona e non solo una ”buona scuola”, che significa che tutti si possano porre nei confronti di un mondo in cui non si sa quali saranno le offerte di lavoro nel futuro, con conoscenze e competenze diverse da quelle offerte adesso».

Con bail in graduale «lo scenario sarebbe stato diverso»

Sul palco del Festiva di Trento Visco parla anche di bail in, anche questo tema delle sue “Considerazioni”. Il Governatore ricorda che alle banche in dissesto (Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti) fu applicato il burden sharing invece del bail in che è «molto più pesante» e che la risoluzione avrebbe avuto

effetti molto diversi. Ripercorrendo le tappe fino al bail in Visco ha spiegato che «fino all'ultimo, quindi fino alla sera prima, la data» dell'entrata in vigore delle nuove norme che colpiscono anche i bond subordinati «era il 2018 non 2016», e la Banca d'Italia aveva inviato alla commissione Ue le sue perplessità chiedendo «gradualità» nell'applicazione delle norme consentendo alle banche di «acquisire nelle loro passività strumenti ben identificati allo scopo». Elementi che poi non si sono verificati «nella fretta della discussione e difficoltà di arrivare a un accordo sulla parte importante dell'unione bancaria».

