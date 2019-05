Alitalia, domani si aprono le buste

È agli sgoccioli il conto alla rovescia per le manifestazioni di interesse per Alitalia. Dopo la presentazione delle manifestazioni di interesse non vincolanti domani i commissari della compagnia aerea (Luigi Gubitosi, Enrico Laghi, Stefano Paleari) apriranno le buste e si sapranno quanti sono i pretendenti. Bocche cucite e massimo riserbo sui nomi. Dopo l’aperta rinuncia di low cost come Ryanair e Norwegian e di giganti come Lufthansa, tirata spesso in ballo ma sempre ferma sulle sue posizioni, le ultime indiscrezioni di una possibile discesa in campo dell'americana Delta Airlines, con la presentazione di una manifestazione di interesse.

Delta: continuiamo a monitorarne i progressi

Sintomatica la presa di posizione odierna della compagnia Usa all’agenzia Bloomberg: «Delta continua a monitorare i progressi di Alitalia da quando è entrata nel processo di amministrazione» straordinaria. La compagnia italiana è per Delta un partner di lungo corso, riferisce ancora Bloomberg, e fa parte della joint venture transatlantica con Air France-Klm.

Alitalia: Etihad, legami forti, aperti a rafforzarli

Tra Etihad Airways ed Alitalia «continuano ad esserci forti legami» ha detto la compagnia degli Emirati arabi all'agenzia Bloomberg, precisando di restare

«aperta ad esplorare tutte le opzioni per mantenere e potenzialmente rafforzare questi legami con l'obiettivo di benefici reciproci».

Lufthansa, nostra posizione non è cambiata

«La nostra posizione su Alitalia non è cambiata» ha detto all'agenzia Ansa un portavoce di Lufthansa, il quale ha risposto con un 'no comment' alla domanda se la compagnia avesse presentato una manifestazione di interesse.

Il ruolo dei fondi di private equity

Oltre che dalle compagnie aeree, manifestazioni di interesse potrebbero arrivare anche dai grandi fondi di private equity internazionali. L’advisor finanziario Rothschild avrebbe in questo senso già sondato il terreno. Tra i nomi più in vista, quello di grandi fondi come gli americani Tpg e Cerberus specializzati in situazioni problematiche come quella di Alitalia. Più difficile, invece, che sul dossier si concretizzi l'interesse di compagnie cinesi, come Hna Airlines, se prima non verrà chiarito all'interno della stessa Commissione il vincolo del 49% al controllo extra-Ue di compagnie europee.

Il cronoprogramma

Una volta a conoscenza dei nomi, i commissari invieranno ai soggetti ritenuti in possesso della necessaria idoneità e competenza una “lettera di procedura” che fisserà i termini, le modalità ed i contenuti delle proposte da presentare, di carattere non vincolante. Verso metà giugno dovrebbe essere aperta la “data room”, dove gli interessati potranno visionare le carte e i dati riguardanti l’azienda. Tra luglio-agosto sono attese le offerte non vincolanti, con l’obiettivo tra settembre e ottobre di ricevere le offerte vincolanti.

Il taglio dei sovraccosti

Ma affinchè i potenziali acquirenti possano essere interessati a rilevare davvero la compagnia è necessario il taglio dei sovraccosti. Ha prodotto cento milioni di risparmi la chiusura anticipata dei derivati sul carburante accesi negli anni passati con diversi isituti italiani e non (tra cui Intesa Sanpaolo e UniCredit) e rinegoziati nei giorni scorsi dal collegio commissariale con istituti internazionali sui valori correnti. Il prossimo passo riguarda la rinegoziazione dei leasing sui due terzi della flotta di 123 aerei (stime ottimistiche parlano di 90 milioni di risparmi) e l’intervento sul costo del lavoro. L'obiettivo di Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari è quello di eliminare i sovraccosti che gravano sulla compagnia per renderla più appetibile sul mercato, in previsione della presentazione delle offerte vincolanti.

Incontro con sindacati 8 giugno per rinnovo contratto

Tra gli appuntamenti immediati resta quello con i sindacati, convocati dall’amministrazione giovedì 8 giugno per avviare il confronto per il rinnovo del contratto di settore, scaduto il 31 dicembre 2016. In una lettera inviata alle sigle di categoria di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e alle associazioni professionali Anpac e Anpav, la società spiega che, cessando dal 1° giugno l'applicazione delle normative previste dal contratto, «deve adottare le misure necessarie per salvaguardare la sostenibilità delle operazioni e della gestione aziendale, alla luce della nota situazione economica e finanziaria, evitando un vuoto normativo». Di qui la convocazione dei sindacati, con l'obiettivo di «definire i trattamenti economici e normativi a partire dal mese di giugno». Il contratto di settore è scaduto il 31 dicembre 2016. Con accordo del 24 febbraio poi le parti hanno concordato di mantenerne l'efficacia fino al rinnovo, da avviare dopo la presentazione del Piano e da concludersi entro il 31 maggio. Ma il rinnovo, per il contestuale avvio del commissariamento, non c'è stato.







