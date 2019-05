Brexit, parla il consigliere di Palazzo Chigi: «Sarà come camminare in salita: serve una sincera cooperazione»

Il negoziato sulla Brexit? «Sarà un po’ come un cammino in salita: dopo tanti piccoli passi auspicabilmente si delineerà un percorso più lungo. Così, man mano che verranno raggiunti accordi sui dossier legati al recesso di Londra dalla Ue inizierà la graduale costruzione di un quadro per il futuro». A parlare è Marco Piantini, consigliere del premier Gentiloni per gli affari europei, a capo del coordinamento tecnico interministeriale italiano istituito la settimana scorsa. Per spiegare come si sbrigheranno le pratiche del primo divorzio nella storia europea, Piantini prende, non a caso, in prestito metafore dal mondo della montagna o dalle insidie nascoste del mare. «Sarà necessaria - dice - una sincera cooperazione, insieme alla consapevolezza che se un accordo può costare, un non accordo potrebbe costare molto di più, sia in termini politici che economici».

Come intendete lavorare?

Le linee guida negoziali esplicitano che il Consiglio europeo sarà permanentemente interessato dal negoziato, per il suo carattere politico di fondo. La supervisione politica fa dunque capo direttamente al Presidente del Consiglio, come avviene nella maggior parte degli altri Stati. Alcuni hanno creato una struttura centralizzata “pesante”, noi facciamo riferimento a due esigenze di base: la specializzazione nelle diverse amministrazioni e il coordinamento interministeriale. Abbiamo a che fare con un processo senza precedenti, intricato da un punto di vista giuridico e settoriale. Abbiamo così optato per un coordinamento interministeriale modulabile a seconda dei temi, perché senza una forte specializzazione nei singoli ministeri è difficile portarlo avanti. Ad avere un ruolo centrale è la Farnesina, che sta distaccando due funzionari diplomatici presso la Presidenza per seguire questo lavoro con me, in collegamento con la Rappresentanza permanente presso la Ue e l’Ambasciata a Londra. Prezioso, in particolare, è il lavoro specifico avviato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, da quello dello Sviluppo economico e dal Dipartimento per le politiche europee. Questi sforzi servono ad assicurare un’uniformità negli input che convergeranno da parte italiana nel negoziato e a fornire al livello politico un approfondimento e una sintesi delle varie opzioni sul tavolo di volta in volta. Il ritmo sarà molto serrato.

Quale sarà secondo lei lo scoglio più difficile da superare nelle prime fasi del negoziato?

Sono molte le incognite, non solo della fase iniziale. Vedremo l’esito delle elezioni britanniche e le sue conseguenze. Stiamo navigando in un mare sconosciuto, pieno di iceberg fluttuanti. Alcuni affiorano con grande evidenza, altri magari sono più sommersi, ma più insidiosi. Il tema del bilancio forse affiora più che altri, ma teoricamente potrebbe corrispondere più a un negoziato classico, con tutte le incognite del caso, certo, ma si spera più prevedibile di altri. Vedo le più grandi insidie nel rischio che sfumi nel corso del negoziato la consapevolezza che abbiamo a che fare con qualcosa di inedito e potenzialmente rischioso. Un negoziato puntuale va avanti se si ispira a un quadro d’insieme, a una visione più ampia che solo la politica può delineare.

Come si svolgerà il negoziato? Quale sarà il primo punto all’ordine del giorno?

Il negoziato sarà condotto da Michel Barnier in quanto negoziatore dell’Unione, seguito da un apposito gruppo di lavoro in Consiglio, con costante riferimento ai capi di Stato e di governo. Saranno questi ultimi a valutare se si saranno raggiunti sufficienti progressi per avviare una discussione sull’accordo relativo alle relazioni future. La sequenzialità (prima il recesso, poi un accordo sulle future relazioni) non è una scelta ideologica, ma semplicemente logica.

Quali sono i punti fermi per l’Italia nella trattativa?

Come ha già affermato il Presidente del Consiglio, ci riconosciamo pienamente nei princìpi affermati nelle linee guida del negoziato dei Ventisette, frutto di un lavoro preparatorio collettivo. I punti fermi sono i diritti dei cittadini, la chiarezza normativa per imprese e servizi, l’unitarietà dei Ventisette, la difesa del mercato interno, il principio della sequenzialità del negoziato, la salvaguardia del ruolo delle istituzioni (in particolare della Corte di giustizia), il mantenimento degli impegni finanziari.

Come intendete salvaguardare i diritti dei cittadini italiani che risiedono nel Regno Unito?

Solo nello schedario consolare di Londra sono a oggi circa 290mila i nostri connazionali registrati, con una presenza reale stimata ben oltre il mezzo milione, e di circa 600mila in tutto il Regno Unito. È evidente che questi connazionali, impegnati nei settori più diversi, che vivono e risiedono nel Regno Unito, sono il nostro primo pensiero. Dunque, «diritti e tutele amministrative certe», come ha detto il premier Gentiloni alla Camera il 27 aprile scorso. Il trattato di recesso non potrà creare nuovi diritti. Vogliamo assicurare che non siano intaccati quelli acquisiti e che sia salvaguardato il principio di reciprocità con i cittadini britannici residenti in Italia. Ci sono state importanti riassicurazioni da parte delle autorità britanniche e non dubito che lavoreremo intensamente per approfondire diverse questioni complesse, ma risolvibili. Naturalmente c’è il grande tema delle aziende italiane che lavorano con la Gran Bretagna e che vanno tutelate, riducendo ogni incertezza. Non ci muoviamo soli, come Italia. Ciò che conta è il riferimento al quadro normativo comunitario esistente.

Condivide la visione di una Brexit come opportunità per ripensare la Ue a Ventisette?

Penso che un modo per facilitare il processo di Brexit sia chiarire ulteriormente dove e come la Ue a 27 vuole andare, se e come vuole crescere. Se la prospettiva è quella dell’Unione politica nell’orizzonte del 2025 (delineato nel rapporto dei cinque presidenti), se la base di lavoro è l’agenda di Roma e la possibilità di un’integrazione differenziata ribadita dai quattro grandi Paesi dell’euro al vertice di Versailles, se sono valorizzate le recenti proposte della Commissione sulla dimensione sociale e sul sistema di governo dell’euro, allora gli strumenti e le tracce di lavoro ci sono. Con Brexit crescono le responsabilità di tutti, certamente anche dell’Italia, per promuovere un’Unione di politiche e di risorse comuni.

