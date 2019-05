Dagli approfondimenti al fact checking, on line il nuovo sito Bankitalia

È vero che la Banca d'Italia ha sanzionato gli ex amministratori di Banca Etruria per aver rifiutato di aggregarsi con la Pop. di Vicenza? Sì, è accaduto dopo le ispezioni del 2013, gli amministratori di Banca Etruria furono sanzionati sia per non aver saputo giustificare questo rifiuto sia per aver tenuto in materia un comportamento negligente e omissivo. Il Consiglio di amministrazione di Banca Etruria non sottopose ai soci la proposta di aggregazione formulata dalla Popolare di Vicenza.

Lo spiega la Banca d'Italia nella nuova rubrica «È vero che» apparsa oggi sul sito istituzionale che rinnova la sua parte centrale con nuove sezioni informative. In una seconda di queste sezioni «Il nostro punto di vista» si torna sul tema sempre centrale delle sofferenze bancarie. Quante sono veramente quelle da considerare per l'intero sistema bancario? A dicembre scorso, si legge sul sito, dei 173 miliardi di crediti deteriorati netti, 81 erano classificati come sofferenze, 85 come inadempienze probabili e 7 come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Il nuovo sito

È così che si rinnova il sito internet della Banca d'Italia. Nella parte centrale dell'home page sono arrivate le nuove sezioni che rendono più immediato l'accesso a informazioni e contenuti rilevanti. Una prima area consente di accedere direttamente agli interventi pubblici e alle interviste rilasciate dal Governatore, dai membri del Direttorio e da altri esponenti dell'Istituto, mentre sulla destra della pagina, un nuovo widget a scorrimento permette di leggere e condividere in tempo reale i contenuti pubblicati su Twitter dall'account ufficiale @BancadItalia e da @UfficioStampaBI, il canale dedicato ai giornalisti.

Tre nuove sezioni informative

Le nuove sezioni informative più in basso sono tre: la rubrica "Approfondimenti", già presente nell'area "Media" del sito dal 2013, è un contenitore miscellaneo di documenti utili a illustrare e chiarire specifici argomenti connessi all'attività della Banca; nella rubrica "Il nostro punto di vista" (Views and Opinions nella versione inglese), interamente nuova, sono pubblicati documenti che illustrano la posizione della Banca su tematiche di attualità, anche attraverso richiami a contributi già pubblicati in altre parti del sito; "È vero che…?" è invece una rubrica di fact checking, che ospiterà brevi puntualizzazioni rispetto a inesattezze circolanti nel dibattito pubblico. E la prima è appunto dedicata alla vicenda di Banca Etruria. Ciascuna delle tre sezioni dispone di un motore di ricerca dedicato, di un archivio per anno e di un sistema di classificazione tematica per tag.

Sezione di Vigilanza completamente rinnovata

Scorrendo ancora la home page, all'area Focus è stato aggiunto un link permanente alla sezione di Vigilanza, a sua volta interamente rinnovata per consentire una migliore comprensione del ruolo, dei compiti e delle attività della Banca d'Italia in quest'ambito, anche attraverso una panoramica sempre aggiornata delle tematiche rilevanti e una maggiore visibilità degli argomenti legati all'attualità.

